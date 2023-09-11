ການປະຕິວັດການຄົມມະນາຄົມ: ບົດບາດຂອງຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມືຂອງ LAMEA

ສຳຫຼວດຜົນກະທົບຂອງຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມືຂອງ LAMEA ໃນການປະຕິວັດການຄົມມະນາຄົມ
ອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມມະນາຄົມກໍາລັງຢູ່ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງການຫັນປ່ຽນທີ່ສໍາຄັນ, ຍ້ອນການນໍາໃຊ້ນະວັດກໍາຂອງຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມື, ຫຼື cobots, ໃນພາກພື້ນອາເມລິກາລາຕິນ, ຕາເວັນອອກກາງ, ແລະອາຟຣິກາ (LAMEA). ເຄື່ອງຈັກທີ່ກ້າວຫນ້າເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງປະຕິວັດຂະແຫນງການ, ສະເຫນີປະສິດທິພາບ, ຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແລະຜົນຜະລິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ການມາເຖິງຂອງ cobots ໃນໂທລະຄົມນາຄົມແມ່ນເປັນພະຍານເຖິງການສະແຫວງຫາການປະດິດສ້າງຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຂອງອຸດສາຫະກໍາ. ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາໃນຈັງຫວະທີ່ໄວ, ຂະແໜງໂທລະຄົມກໍ່ພະຍາຍາມຮັກສາ, ແລະການຮັບຮອງເອົາ cobots ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ສໍາຄັນໃນທິດທາງນີ້. Cobots, ບໍ່ເຫມືອນກັບຫຸ່ນຍົນແບບດັ້ງເດີມ, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກຄຽງຄູ່ກັບມະນຸດ, ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າແທນທີ່ຈະທົດແທນພວກມັນ. ຄວາມສຳພັນແບບສະໝ່ຳສະເໝີລະຫວ່າງມະນຸດ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ ແມ່ນການປູທາງສູ່ຍຸກໃໝ່ຂອງໂທລະຄົມມະນາຄົມ.
ໃນພາກພື້ນ LAMEA, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ cobots ເຂົ້າໃນໂທລະຄົມແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນປັບປຸງການດໍາເນີນງານ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງມະນຸດ, ແລະເພີ່ມຜົນຜະລິດ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, cobots ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຊ້ໍາກັນເຊັ່ນ: ການປະກອບແລະການທົດສອບອົງປະກອບ, ປົດປ່ອຍພະນັກງານຂອງມະນຸດເພື່ອສຸມໃສ່ວຽກງານທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນແລະຍຸດທະສາດຫຼາຍ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມຜົນຜະລິດ, ແຕ່ຍັງປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການເຮັດວຽກ, ຍ້ອນວ່າ cobots ສາມາດປະຕິບັດວຽກງານທີ່ມີລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍາທີ່ຍາກສໍາລັບມະນຸດທີ່ຈະບັນລຸໄດ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, cobots ກໍາລັງພິສູດວ່າເປັນການແກ້ໄຂຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມ. ພວກເຂົາສາມາດປະຕິບັດງານໄດ້ຕະຫຼອດໂມງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການພັກຜ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນເວລາຢຸດເຮັດວຽກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາສາມາດຖືກດໍາເນີນໂຄງການເພື່ອປະຕິບັດວຽກງານທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຫລາກຫລາຍໃນສານຫນູໂທລະຄົມ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດປັບຕົວໄດ້ໄວກັບການປ່ຽນແປງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, ໃຫ້ພວກເຂົາມີການແຂ່ງຂັນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນກະທົບຂອງ cobots ໃນໂທລະຄົມນາຄົມຂະຫຍາຍເກີນປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານແລະການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານ. ໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມ, ຄົນງານມັກຈະຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫຼືຈັດການອຸປະກອນອັນຕະລາຍ. Cobots ສາມາດຮັບຜິດຊອບວຽກງານທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້, ດັ່ງນັ້ນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງອຸປະຕິເຫດແລະການບາດເຈັບໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການໃຊ້ cobots ແມ່ນການສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງການປະດິດສ້າງໃນອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມນາຄົມ. ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດໃນພາກພື້ນ LAMEA ສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາທ່າແຮງຂອງເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາກໍາລັງພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເພື່ອປັບປຸງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ. ຈິດໃຈນະວັດຕະກຳນີ້ແມ່ນກຳລັງຊຸກຍູ້ອຸດສາຫະກຳກ້າວໄປໜ້າ, ຊຸກຍູ້ບັນດາເສັ້ນຊາຍແດນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການຄົມມະນາຄົມ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການນໍາຫຸ່ນຍົນຮ່ວມມືຂອງ LAMEA ເປັນຕົວປ່ຽນແປງເກມສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມນາຄົມ. ພວກມັນບໍ່ພຽງແຕ່ເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນງານແລະຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສົ່ງເສີມວັດທະນະທໍາຂອງການປະດິດສ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ບົດບາດຂອງ cobots ໄດ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ກາຍເປັນຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ອະນາຄົດຂອງໂທລະຄົມມະນາຄົມແມ່ນຢູ່ໃນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງມະນຸດແລະເຄື່ອງຈັກ, ແລະພາກພື້ນ LAMEA ກໍາລັງນໍາພາທາງໄປສູ່ຊາຍແດນໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້.