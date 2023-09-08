ການປະຕິວັດໂທລະຄົມມະນາຄົມ: ອະນາຄົດຂອງການສະແດງ Holographic ໃກ້ຕາ

ການສຳຫຼວດຍຸກໃໝ່: ການປະຕິວັດການຄົມມະນາຄົມດ້ວຍອະນາຄົດຂອງການສະແດງ Holographic ໃກ້ຕາ
ໂລກຂອງໂທລະຄົມແມ່ນຢູ່ໃນ brink ຂອງການປະຕິວັດທີ່ສໍາຄັນກັບການມາເຖິງຂອງການສະແດງ holographic ໃກ້ຕາ. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ທັນສະໃໝນີ້ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາຕິດຕໍ່ສື່ສານ, ເຮັດວຽກ, ແລະສ້າງຄວາມບັນເທີງໃຫ້ກັບຕົວເຮົາເອງ, ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະກ້າວໄປສູ່ຍຸກໃໝ່ຂອງປະສົບການການໂຕ້ຕອບທີ່ເລິກເຊິ່ງ.
ຈໍສະແດງຜົນໃກ້ຕາແບບ Holographic, ຫຼື HNEDs, ແມ່ນປະເພດຂອງເທກໂນໂລຍີຄວາມເປັນຈິງເພີ່ມຂຶ້ນ (AR) ທີ່ສະແດງຮູບພາບດິຈິຕອນໂດຍກົງໃສ່ພາກສະຫນາມຂອງວິໄສທັດຂອງຜູ້ໃຊ້. ບໍ່ເຫມືອນກັບແວ່ນຕາ AR ແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງວາງຊ້ອນເນື້ອໃນດິຈິຕອນໄປສູ່ໂລກທີ່ແທ້ຈິງ, HNEDs ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ holographic ສາມມິຕິລະດັບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເລິກເຊິ່ງຜູ້ໃຊ້ສາມາດພົວພັນກັບ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະກໍານົດຄືນໃຫມ່ຂອງການສື່ສານໂທລະຄົມ, ປ່ຽນການໂທວິດີໂອສອງມິຕິລະດັບແບບຄົງທີ່, ເຂົ້າໄປໃນການໂຕ້ຕອບສາມມິຕິແບບເຄື່ອນໄຫວ.
ຈິນຕະນາການ, ຕົວຢ່າງ, ກອງປະຊຸມທຸລະກິດທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມບໍ່ພຽງແຕ່ປະເຊີນຫນ້າຢູ່ໃນຫນ້າຈໍ, ແຕ່ holograms ເຕັມທີ່ທີ່ທ່ານສາມາດຍ່າງໄປມາແລະພົວພັນກັບພວກເຂົາຄືກັບວ່າພວກເຂົາຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ. ຫຼືຫ້ອງຮຽນສະເໝືອນທີ່ນັກຮຽນສາມາດສຳຫຼວດແນວຄວາມຄິດທີ່ຊັບຊ້ອນໃນສາມມິຕິ, ໝູນໃຊ້ຕົວແບບ holographic ດ້ວຍມືຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ HNEDs ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຊີວິດ.
ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ HNEDs ແມ່ນສັບສົນ, ແຕ່ຫຼັກການພື້ນຖານແມ່ນງ່າຍດາຍ. ໂປເຈັກເຕີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຝັງຢູ່ໃນແວ່ນຕາຄູ່ໜຶ່ງ ຫຼືຊຸດຫູຟັງ ເຮັດໃຫ້ມີແສງເຂົ້າໄປໃນຕາຂອງຜູ້ໃຊ້, ສ້າງເປັນຮູບໂຮໂລຣາກທີ່ປະກົດວ່າລອຍຢູ່ກາງອາກາດ. ເຊັນເຊີຂັ້ນສູງຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຕາຂອງຜູ້ໃຊ້ ແລະປັບຮູບໃນເວລາຈິງ, ຮັບປະກັນປະສົບການຕົວຈິງທີ່ລຽບງ່າຍ.
ໃນຂະນະທີ່ HNEDs ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນທໍາອິດຂອງການພັດທະນາ, ຍັກໃຫຍ່ເຕັກໂນໂລຢີຈໍານວນຫນຶ່ງກໍາລັງລົງທຶນຫຼາຍໃນເຕັກໂນໂລຢີນີ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, Microsoft ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການ HoloLens ຂອງຕົນເປັນເວລາຫລາຍປີ, ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ດົນມານີ້ Google ໄດ້ຊື້ North, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນແວ່ນຕາອັດສະລິຍະ. ການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນທ່າແຮງຂອງ HNEDs ໃນການປະຕິວັດການຄົມມະນາຄົມ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ໃດກໍ່ຕາມ, ມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະເອົາຊະນະ. ຫນຶ່ງໃນອຸປະສັກຕົ້ນຕໍແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນອົງປະກອບທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບ HNEDs ຂະຫນາດທີ່ສາມາດໃສ່ໄດ້ສະດວກສະບາຍໃນໃບຫນ້າ. ຍັງມີບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ພະລັງງານ, ຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ, ແລະຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ກວ້າງຂວາງທີ່ຈະພິຈາລະນາ. ການຮັບຮອງເອົາ HNEDs ຢ່າງກວ້າງຂວາງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວແລະຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ, ເນື່ອງຈາກວ່າອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຍັງມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງເຕັກໂນໂລຊີ immersive ດັ່ງກ່າວໃນການໂຕ້ຕອບທາງສັງຄົມແລະສຸຂະພາບຈິດຂອງພວກເຮົາ.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງ HNEDs ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດປະຕິວັດບໍ່ພຽງແຕ່ໂທລະຄົມນາຄົມ, ແຕ່ເປັນວົງກວ້າງຂອງອຸດສາຫະກໍາ, ຈາກການສຶກສາແລະສຸຂະພາບການບັນເທີງແລະການຂາຍຍ່ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະການຮຽນຮູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍ, ຂົວການແບ່ງປັນທາງພູມິສາດ, ແລະສ້າງຮູບແບບໃຫມ່ຂອງສິນລະປະແລະການບັນເທີງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເປັນບາງເວລາກ່ອນທີ່ການສະແດງ holographic ໃກ້ກັບຕາຈະກາຍເປັນສາຍຕາທົ່ວໄປ, ບໍ່ມີຄວາມສົງໃສວ່າພວກມັນເປັນຕົວແທນຂອງບາດກ້າວອັນສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີໂທລະຄົມ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊາຍແດນໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້, ພວກເຮົາສາມາດລໍຖ້າອະນາຄົດທີ່ການສື່ສານບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ກ່ຽວກັບການສ້າງປະສົບການຮ່ວມກັນ, ເລິກເຊິ່ງ.