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ການປະຕິວັດການຄົມມະນາຄົມ: ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງເຄືອຂ່າຍ Fiber Optic

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Sep 11, 2023
ການປະຕິວັດການຄົມມະນາຄົມ: ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງເຄືອຂ່າຍ Fiber Optic

ການປະຕິວັດການຄົມມະນາຄົມ: ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງເຄືອຂ່າຍ Fiber Optic

ໂລກ​ໂທລະ​ຄົມ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​, ຍ້ອນ​ການ​ມາ​ເຖິງ​ຂອງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ເບີ​ແສງ​. ໃນຂະນະທີ່ຍຸກດິຈິຕອນສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ຄວາມຕ້ອງການການສົ່ງຂໍ້ມູນໄວ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະປະສິດທິພາບແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງ, ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ເໜືອກວ່າຂອງພວກມັນ, ກໍາລັງກາຍມາເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຂອງໂຄງລ່າງໂທລະຄົມຢ່າງໄວວາ, ເປັນການບອກເຖິງຍຸກໃຫມ່ຂອງການເຊື່ອມຕໍ່.

ເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນອັນສໍາຄັນຈາກລະບົບທີ່ອີງໃສ່ທອງແດງແບບດັ້ງເດີມ. ພວກມັນໃຊ້ແກ້ວ ຫຼືພລາສຕິກບາງໆ, ເອີ້ນວ່າເສັ້ນໃຍແສງ, ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນເປັນກຳມະຈອນຂອງແສງ. ເທກໂນໂລຍີນີ້ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມແລະຜູ້ບໍລິໂພກຄືກັນ.

ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງຂອງພວກເຂົາ. ໃຍແກ້ວນໍາແສງສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍດ້ວຍຄວາມໄວສູງກວ່າສາຍທອງແດງແບບດັ້ງເດີມ. ນີ້ແມ່ນຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນຍຸກດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້, ບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການບໍລິການອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງແລະຂໍ້ມູນແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຖ່າຍທອດວິດີໂອທີ່ມີຄວາມຄົມຊັດສູງ, ການປະຊຸມວິດີໂອ, ຫຼືການໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນທີ່ໃຊ້ຟັງຄລາວ, ເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງສາມາດຈັດການກັບວຽກງານທີ່ມີຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ປະໂຫຍດອີກອັນຫນຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນແບນວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງພວກເຂົາ. Bandwidth ຫມາຍເຖິງຈໍານວນຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ໃນຈໍານວນເວລາໃດຫນຶ່ງ. ສາຍໄຟເບີ optic ມີແບນວິດສູງກວ່າສາຍທອງແດງຫຼາຍ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດນໍາຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍ. ນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫລາຍຢ່າງໄວວາແລະມີປະສິດທິພາບ.

ເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງຍັງໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ດີກວ່າ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສາຍທອງແດງ, ເຊິ່ງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະພາບອາກາດແລະການແຊກແຊງທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ, ສາຍໃຍແກ້ວນໍາແສງມີພູມຕ້ານທານກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫມັ້ນຄົງແລະເຊື່ອຖືໄດ້, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດແລະຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ອີງໃສ່ການບໍລິການອິນເຕີເນັດແລະຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍກ່ວາເຄືອຂ່າຍທອງແດງແບບດັ້ງເດີມ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຖືກ​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ສາຍ​ໃຍ​ແກ້ວ​ນໍາ​ແສງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ດັກ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເປັນ​ທາງ​ເລືອກ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ກວ່າ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ລະ​ອຽດ​ອ່ອນ​. ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ໃນ​ຍຸກ​ທີ່​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ທາງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ເປັນ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ທີ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.

ສຸດທ້າຍ, ເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງມີລາຄາຖືກກວ່າໃນໄລຍະຍາວ. ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນອາດຈະສູງກວ່າຂອງເຄືອຂ່າຍທອງແດງ, ປະສິດທິພາບທີ່ດີກວ່າແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍາລຸງຮັກສາຕ່ໍາຂອງເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນທາງເລືອກທີ່ປະຫຍັດກວ່າໃນໄລຍະເວລາ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ການລົງທຶນໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຈ່າຍໄດ້ຢ່າງດີ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄວາມໄດ້ປຽບຂອງເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາໂທລະຄົມ. ດ້ວຍການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງຂອງພວກເຂົາ, ແບນວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ເຫນືອກວ່າ, ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງກາຍເປັນທາງເລືອກທີ່ມັກສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມຢ່າງໄວວາ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ກ້າວໄປສູ່ຍຸກດິຈິຕອນ, ບົດບາດຂອງເຄືອຂ່າຍໃຍແກ້ວນໍາແສງໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງໂທລະຄົມນາຄົມແມ່ນບໍ່ສາມາດເວົ້າເກີນຂອບເຂດ. ການປະຕິວັດເສັ້ນໃຍແກ້ວນໍາແສງແມ່ນຢູ່ທີ່ນີ້, ແລະມັນຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂລກ.

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