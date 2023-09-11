ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

ການປະຕິວັດການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ: ບົດບາດຂອງດາວທຽມ Payloads ໃນທຸລະກິດທົ່ວໂລກ

By

Sep 11, 2023
ການປະຕິວັດການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ: ບົດບາດຂອງດາວທຽມ Payloads ໃນທຸລະກິດທົ່ວໂລກ

ການປະຕິວັດການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ: ບົດບາດຂອງດາວທຽມ Payloads ໃນທຸລະກິດທົ່ວໂລກ

ໂລກ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ກັນ​ນັບ​ມື້​ນັບ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​, ແລະ​ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ທົ່ວ​ໂລກ​ນີ້​ແມ່ນ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​. ມັນໄດ້ປະຕິວັດວິທີທີ່ພວກເຮົາສື່ສານ, ຮຽນຮູ້, ເຮັດວຽກ, ແລະເຮັດທຸລະກິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຖິງວ່າຈະມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງອິນເຕີເນັດ, ບາງສ່ວນຂອງປະຊາກອນໂລກຍັງຂາດການເຂົ້າເຖິງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະສາມາດໃຫ້ໄດ້. ນີ້​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່​ດາວ​ທຽມ payloads ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ຫຼິ້ນ, ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ທີ່​ມີ​ສັນ​ຍານ​ເພື່ອ​ຂົວ​ການ​ແບ່ງ​ປັນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ.

ຍານສົ່ງດາວທຽມ, ອົງປະກອບເຮັດວຽກທີ່ບັນທຸກໂດຍດາວທຽມ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນທຸລະກິດທົ່ວໂລກ. ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກຳ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນ, ລວມທັງສັນຍານອິນເຕີເນັດ, ໄປ ແລະ ຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງໂລກ. ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ສົ່ງ​ອອກ​ໂດຍ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ສຳ​ລັບ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ຕ່າງໆ, ລວມ​ທັງ​ໂທລະ​ຄົມ, ກະ​ຈາຍ​ສຽງ, ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ, ແລະ​ແມ່ນ​ແຕ່​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ.

ຕາມປະເພນີ, ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແມ່ນອີງໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງແຜ່ນດິນໂລກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນສາຍໄຟເບີ - optic. ໃນຂະນະທີ່ວິທີການນີ້ໄດ້ພິສູດໄດ້ຜົນດີຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ປະຊາກອນທີ່ດົກໜາ, ແຕ່ມັນຍັງຂາດແຄນຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ຊົນນະບົດ ບ່ອນທີ່ການວາງສາຍເຄເບີ້ນແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ການໂຫຼດດາວທຽມ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສາມາດເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດທາງພູມສາດເຫຼົ່ານີ້, ສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງທົ່ວໂລກແລະຮັບປະກັນວ່າບໍ່ມີພື້ນທີ່ຖືກປະໄວ້ໃນຄວາມມືດດິຈິຕອນ.

ໃນ​ໂລກ​ທຸ​ລະ​ກິດ, payloads ດາວ​ທຽມ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສໍາ​ຄັນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ເມື່ອບໍລິສັດຂະຫຍາຍການດໍາເນີນງານໄປທົ່ວໂລກ, ພວກເຂົາຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບທີມງານ, ລູກຄ້າ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານທົ່ວໂລກ. ດາວທຽມ payloads ສາມາດສົ່ງການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິຜົນໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານທີ່.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ການ​ມາ​ເຖິງ​ຂອງ​ດາວ​ທຽມ​ສົ່ງ​ຜ່ານ​ສູງ (HTS) ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ດາວ​ທຽມ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ. HTS ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນດ້ວຍຄວາມໄວສູງກວ່າດາວທຽມແບບດັ້ງເດີມ, ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດໄວຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ອີງໃສ່ຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: ການປະຊຸມວິດີໂອ, ຄອມພິວເຕີ້ຟັງ, ແລະເຄື່ອງມືຮ່ວມມືອອນໄລນ໌.

ການສົ່ງດາວທຽມຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ. ພາຍຫຼັງ​ໄພ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ເຄືອ​ຂ່າຍ​ສື່​ສານ​ເທິງ​ບົກ​ມັກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ, ກີດ​ຂວາງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ກູ້​ໄພ​ແລະ​ກູ້​ໄພ. ດາວທຽມ payloads ສາມາດສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດສຸກເສີນໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສື່ສານແລະການປະສານງານລະຫວ່າງທີມງານຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ.

ບົດບາດຂອງດາວທຽມ payloads ໃນທຸລະກິດທົ່ວໂລກແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວຕື່ມອີກດ້ວຍການມາຮອດຂອງກຸ່ມດາວຂະຫນາດໃຫຍ່ - ກຸ່ມດາວທຽມຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ໂຄຈອນຮອບໂລກ. ບໍລິສັດເຊັ່ນ SpaceX ແລະ OneWeb ກໍາລັງເປີດຕົວກຸ່ມດາວເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວເພື່ອສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່ກ້ວາງທົ່ວໂລກ. ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ນີ້​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ນໍາ​ໄປ​ສູ່​ຍຸກ​ໃຫມ່​ຂອງ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​, ເຮັດ​ໃຫ້​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ແຈ​ຫ່າງ​ໄກ​ສອກ​ຫຼີກ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ໂລກ​.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການໃຊ້ດາວທຽມ payloads ແມ່ນບໍ່ບໍ່ມີສິ່ງທ້າທາຍ. ບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຂີ້ເຫຍື້ອອະວະກາດ, ການລົບກວນສັນຍານ, ແລະອຸປະສັກທາງດ້ານລະບຽບຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ແບບຍືນຍົງແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ສະຫລຸບ​ແລ້ວ, ການ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ພວມ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ, ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າກໍາລັງເຊື່ອມຕໍ່ການແບ່ງປັນດິຈິຕອນ, ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດດໍາເນີນການທົ່ວໂລກ, ແລະສະຫນອງການເຊື່ອມຕໍ່ການສື່ສານທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ເກີດໄພພິບັດ. ຂະນະ​ທີ່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສືບ​ຕໍ່​ກ້າວ​ໄປ​ໜ້າ, ບົດບາດ​ຂອງ​ດາວ​ທຽມ​ດາວ​ທຽມ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ພຽງ​ແຕ່​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ, ​ເປັນ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ຍຸກ​ໃໝ່ ​ແລະ ​ເປີດ​ໂອກາດ​ໃຫ້​ໂລກ.

By

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

ການທົບທວນ Wordle: ການວິເຄາະປິດສະ Wordle 819

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ຂ່າວ

ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບູຮານເປັນບ່ອນທໍາອິດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນດິນແດນຫຼາຍກວ່າ 407 ລ້ານປີກ່ອນ

Sep 16, 2023 Vicky Stavropoulou
ຂ່າວ

ການປຽບທຽບ Sonos Beam (Gen 2) ແລະ Samsung HW-S60B Soundbars

Sep 16, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ