ສະເລ່ຍ Briton ມີ 29 Apps ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ: ການສໍາຫຼວດ

ອີງຕາມການສໍາຫຼວດທີ່ຜ່ານມາ, ຄົນໂດຍສະເລ່ຍໃນອັງກິດມີ 29 ແອັບຯທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ. ການສຶກສາພົບວ່າແອັບຯທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ WhatsApp ແລະ Facebook ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍ Google Maps.
ການສໍາຫຼວດນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມການນໍາໃຊ້ app ໃນປະຈຸບັນໃນບັນດາຊາວອັງກິດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມນິຍົມຂອງການສື່ສານ, ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແລະ app ນໍາທາງ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ແນະນໍາວ່າປະຊາຊົນອີງໃສ່ຫຼາຍກິດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ອື່ນ, ອັບເດດຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແລະນໍາທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໄປທົ່ວ.
WhatsApp, ແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນບັນດາຊາວອັງກິດ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່, ຍ້ອນວ່າ WhatsApp ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມທີ່ເຂັ້ມແຂງເນື່ອງຈາກການໂຕ້ຕອບຂອງການນໍາໃຊ້ງ່າຍແລະລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງລັກສະນະ. ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ໂທສຽງແລະວິດີໂອ, ແລະແບ່ງປັນເນື້ອໃນ multimedia.
ປະຕິບັດຕາມ WhatsApp, ເຟສບຸກເປັນແອັບຯທີ່ຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປທີ່ສຸດອັນດັບສອງ. ໃນຖານະເປັນຫນຶ່ງໃນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຟສບຸກສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫມູ່ເພື່ອນແລະຄອບຄົວ, ແບ່ງປັນຮູບພາບແລະວິດີໂອ, ແລະຄົ້ນພົບຂ່າວແລະເຫດການ.
Google Maps, ແອັບຯນໍາທາງ, ໄດ້ອ້າງເອົາຈຸດທີສາມໃນບັນຊີລາຍຊື່. ດ້ວຍຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການປັບປຸງການຈະລາຈອນໃນເວລາຈິງ, Google Maps ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊາວອັງກິດຫຼາຍຄົນ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການນໍາທາງໃນຕົວເມືອງຫຼືການວາງແຜນການເດີນທາງ, ຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍອີງໃສ່ app ນີ້ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກຈຸດ A ຫາຈຸດ B.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສໍາຫຼວດໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນຄວາມມັກ app ຂອງ Briton ໂດຍສະເລ່ຍ, ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນກິດທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຸດແລະມີຄ່າຄວນມີຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງການສື່ສານ, ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແລະແອັບຯນໍາທາງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ດີໃນຍຸກດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສໍາຫຼວດ: ເຮັດໂດຍ [ໃສ່ຊື່ບໍລິສັດສໍາຫຼວດ]
- WhatsApp: [ໃຫ້ຄໍານິຍາມໂດຍຫຍໍ້]
– ເຟສບຸກ: [ໃຫ້ຄໍານິຍາມໂດຍຫຍໍ້]
– Google Maps: [ໃຫ້ຄໍານິຍາມສັ້ນໆ]
ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນການສ້າງ fictional ແລະບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງທີ່ແທ້ຈິງຫຼືລວມເອົາສະຖິຕິທີ່ແທ້ຈິງ.