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ສະເລ່ຍ Briton ມີ 29 Apps ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ: ການສໍາຫຼວດ

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
ສະເລ່ຍ Briton ມີ 29 Apps ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ: ການສໍາຫຼວດ

ອີງຕາມການສໍາຫຼວດທີ່ຜ່ານມາ, ຄົນໂດຍສະເລ່ຍໃນອັງກິດມີ 29 ແອັບຯທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງພວກເຂົາ. ການສຶກສາພົບວ່າແອັບຯທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ WhatsApp ແລະ Facebook ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດໂດຍ Google Maps.

ການສໍາຫຼວດນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມການນໍາໃຊ້ app ໃນປະຈຸບັນໃນບັນດາຊາວອັງກິດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມນິຍົມຂອງການສື່ສານ, ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແລະ app ນໍາທາງ. ການຄົ້ນພົບໄດ້ແນະນໍາວ່າປະຊາຊົນອີງໃສ່ຫຼາຍກິດເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຜູ້ອື່ນ, ອັບເດດຢູ່ໃນສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແລະນໍາທາງຂອງເຂົາເຈົ້າໄປທົ່ວ.

WhatsApp, ແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນທີ່ນິຍົມທີ່ສຸດໃນບັນດາຊາວອັງກິດ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກທີ່, ຍ້ອນວ່າ WhatsApp ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມທີ່ເຂັ້ມແຂງເນື່ອງຈາກການໂຕ້ຕອບຂອງການນໍາໃຊ້ງ່າຍແລະລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງລັກສະນະ. ມັນ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​, ໂທ​ສຽງ​ແລະ​ວິ​ດີ​ໂອ​, ແລະ​ແບ່ງ​ປັນ​ເນື້ອ​ໃນ multimedia​.

ປະຕິບັດຕາມ WhatsApp, ເຟສບຸກເປັນແອັບຯທີ່ຕິດຕັ້ງທົ່ວໄປທີ່ສຸດອັນດັບສອງ. ໃນຖານະເປັນຫນຶ່ງໃນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຟສບຸກສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫມູ່ເພື່ອນແລະຄອບຄົວ, ແບ່ງປັນຮູບພາບແລະວິດີໂອ, ແລະຄົ້ນພົບຂ່າວແລະເຫດການ.

Google Maps, ແອັບຯນໍາທາງ, ໄດ້ອ້າງເອົາຈຸດທີສາມໃນບັນຊີລາຍຊື່. ດ້ວຍຂໍ້ມູນແຜນທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງແລະການປັບປຸງການຈະລາຈອນໃນເວລາຈິງ, Google Maps ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊາວອັງກິດຫຼາຍຄົນ. ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ນໍາ​ທາງ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ຫຼື​ການ​ວາງ​ແຜນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​, ຜູ້​ໃຊ້​ຫຼາຍ​ອີງ​ໃສ່ app ນີ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ຈຸດ A ຫາ​ຈຸດ B​.

ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ, ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ມັກ app ຂອງ Briton ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ, ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ກິດ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ມີ​ຄ່າ​ຄວນ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ຄວາມແຜ່ຫຼາຍຂອງການສື່ສານ, ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ, ແລະແອັບຯນໍາທາງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ດີໃນຍຸກດິຈິຕອນຂອງມື້ນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ສໍາ​ຫຼວດ​: ເຮັດ​ໂດຍ [ໃສ່​ຊື່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສໍາ​ຫຼວດ​]
- WhatsApp​: [ໃຫ້​ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​]
– ເຟ​ສ​ບຸກ​: [ໃຫ້​ຄໍາ​ນິ​ຍາມ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​]
– Google Maps: [ໃຫ້ຄໍານິຍາມສັ້ນໆ]

ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມນີ້ເປັນການສ້າງ fictional ແລະບໍ່ໄດ້ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງທີ່ແທ້ຈິງຫຼືລວມເອົາສະຖິຕິທີ່ແທ້ຈິງ.

By Gabriel Botha

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