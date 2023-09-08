Splatfest ຕໍ່ໄປຂອງ Splatoon 3: ໃຜຈະເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີທີ່ສຸດ?

Nintendo ໄດ້ປະກາດວ່າເຫດການ Splatfest ຕໍ່ໄປສໍາລັບ Splatoon 3 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກັນຍາຫາວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023. ເວລານີ້, Splatfest ຈະເນັ້ນໃສ່ຄໍາຖາມທີ່ມີອາຍຸສູງສຸດ: ໃຜຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ນໍາທີ່ດີທີ່ສຸດ? ສາມທີມຈະເປັນຕົວແທນຂອງສະມາຊິກຂອງ Deep Cut: Shiver, Frye, ແລະ Big Man.
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນ Splatfest, ຜູ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງລົງທະບຽນລົງຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນບູດ Splatsville ແລະຍົກລະດັບເສື້ອທີເຊີດ Splatfest ຢ່າງເປັນທາງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຫດການຈະມີເວລາເລີ່ມຕົ້ນ ແລະເວລາສິ້ນສຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂຶ້ນກັບພາກພື້ນ. ນີ້ແມ່ນສະເພາະ:
– ອາເມລິກາເໜືອ: ວັນທີ 8 ກັນຍາ 2023, 5:10 ໂມງແລງ PDT – ວັນທີ 2023 ກັນຍາ 5, XNUMX:XNUMX ໂມງແລງ PDT
– ອົດສະຕາລີ: ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2023, 10 ໂມງເຊົ້າ AEST – ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023, 11 ໂມງເຊົ້າ AEST
– ນິວຊີແລນ: ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2023, 12 ໂມງທ່ຽງ NZST – 11 ກັນຍາ 2023, 12 ໂມງທ່ຽງ NZST
– ອັງກິດ: ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2023, 1 ໂມງເຊົ້າ BST – 11 ກັນຍາ 2023, 1 ໂມງເຊົ້າ BST
– ເອີຣົບ: ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2023, 2 ໂມງເຊົ້າ CEST – ວັນທີ 11 ກັນຍາ 2023, 2 ໂມງເຊົ້າ CEST
– ຍີ່ປຸ່ນ: ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2023, 9 ໂມງເຊົ້າ JST – 11 ກັນຍາ 2023, 9 ໂມງເຊົ້າ JST
Splatfest ນີ້ປະຕິບັດຕາມເຫດການ 'ຫົວຂໍ້ບູລິມະສິດ' ທີ່ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນສອງສາມອາທິດກ່ອນຫນ້ານີ້. ເງິນທີມອອກມາເປັນຜູ້ຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນນັ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Splatfests, ລວມທັງຜູ້ຊະນະທີ່ຜ່ານມາແລະຫົວຂໍ້, ກວດເບິ່ງຄູ່ມື Splatfest ເຕັມ.
ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຈະເລືອກທີມໃດໃນ Splatfest ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້? ມັນຈະເປັນ Shiver, Frye, ຫຼືຜູ້ຊາຍໃຫຍ່? ໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ໃນຄໍາເຫັນ!
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Nintendo