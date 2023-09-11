Americana Motor Hotel: A Retro-Futuristic Oasis ຢູ່ເສັ້ນທາງ 66

ຕັ້ງຢູ່ໃນນະຄອນທີ່ສວຍງາມຂອງ Flagstaff, ໂຮງແຮມ Americana Motor ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ການສໍາພັດຂອງ retro-futurism ໄປສູ່ເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດ 66 ນີ້. ນໍາໂດຍ Practice Hospitality, ບໍລິສັດຈັດການໂຮງແຮມທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໂຮງແຮມ Americana Motor ໃນປັດຈຸບັນສະເຫນີໃຫ້ແຂກມີປະສົບການທີ່ບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຄິດ, ແລະສະຖານທີ່ສໍາຄັນ.
ແຕ້ມດ້ວຍແຮງບັນດານໃຈຈາກຄວາມມະຫັດສະຈັນທາງທໍາມະຊາດຂອງ Flagstaff ແລະປະຫວັດສາດດວງຈັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ການອອກແບບຂອງໂຮງແຮມ Americana Motor ແມ່ນການຜະສົມຜະສານຂອງຄວາມຄິດຮອດກາງສະຕະວັດ ແລະຄວາມງາມທີ່ທັນສະໄຫມ. Andrew Alford, ຜູ້ອອກແບບຊັ້ນນໍາ, ໄດ້ລວມເອົາສີທີ່ກ້າຫານ, ຮູບແບບເລຂາຄະນິດ, ແລະອົງປະກອບສິລະປະທີ່ໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກພູມສັນຖານອ້ອມຂ້າງ. ຄວາມສົນໃຈໃນລາຍລະອຽດນີ້ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ມີການອ້າງອິງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ກັບດາລາສາດແລະເສັ້ນທາງ 66 ໃນທົ່ວຊັບສິນ.
ຫ້ອງນອນຢູ່ໂຮງແຮມ Americana Motor ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງອະນາຄົດແບບ rustic, ປະສົມປະສານກັບສຽງແຜ່ນດິນໂລກທີ່ອົບອຸ່ນກັບໂຄງສ້າງໄມ້ ແລະສິ່ງທໍທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຜ້າພົມທີ່ຈັບຕາດ້ວຍລວດລາຍ, ກະດານຫົວທີ່ລະນຶກເຖິງຊຸດສະກີໃນຊຸມປີ 1970, ແລະສິລະປະຕົ້ນສະບັບທີ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງຕົ້ນໄມ້ຕົ້ນໄມ້ປະດັບທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງ Flagstaff ສ້າງບັນຍາກາດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ດຶງດູດໃຈ. ແມ່ນແຕ່ອຸປະກອນອາບນ້ຳ ແລະກະເບື້ອງສີຂາວກໍຖືກເລືອກເພື່ອບູຊາອຸປະກອນລົງຈອດດວງຈັນ Apollo ຂອງອົງການ NASA.
ຫ້ອງໂຖງຂອງໂຮງແຮມຕ້ອນຮັບແຂກດ້ວຍຊັ້ນວາງແຜ່ນພັບການທ່ອງທ່ຽວແບບບູຮານ, ເພີ່ມຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ກັບປະສົບການເຊັກອິນ. ພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດພ້ອມໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພື້ນທີ່, ແລະ lobby ສະຫນອງບ່ອນນັ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍ, ເກມກະດານ, ແລະພື້ນທີ່ຂາຍຍ່ອຍທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ກັບຂອງຂັວນແລະຂອງທີ່ລະນຶກ. ແຂກຍັງສາມາດໃຊ້ງານລ້ຽງຂອງຊຸມຊົນໄດ້, ພ້ອມກັບປລັກສຽບໄຟ, ເຮັດໃຫ້ມັນສົມບູນແບບສໍາລັບການເຮັດວຽກທາງໄກ.
ຢູ່ນອກ, ໂຮງແຮມ Americana Motor ມີເດີ່ນຫຼັງບ້ານທີ່ກວ້າງໃຫຍ່, ບ່ອນທີ່ແຂກສາມາດຜ່ອນຄາຍດ້ວຍສະລອຍນໍ້າທີ່ມີຄວາມຮ້ອນຕະຫຼອດປີ, ຫຼິ້ນເກມໃນເດີ່ນ, ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນຕຽງນອນ, ຫຼືເຕົ້າໂຮມຢູ່ອ້ອມໄຟເພື່ອແບ່ງປັນເລື່ອງການທ່ອງທ່ຽວ. ຄົນທີ່ມັກຮັກທຳມະຊາດຈະຊື່ນຊົມກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກທີ່ສາມາດແນມເບິ່ງດາວໄດ້ ແລະ ລົດຖີບທີ່ສະເໜີໃຫ້ສຳລັບການສຳຫຼວດເມືອງ.
ໃນຖານະເປັນໂຮງແຮມທີ່ເປັນມິດກັບສັດລ້ຽງ, Americana Motor Hotel ຍິນດີຕ້ອນຮັບເພື່ອນຮ່ວມຂົນສັດທຸກຂະຫນາດ. “Barkyard” ມີຮົ້ວຂອງຊັບສິນໃຫ້ພື້ນທີ່ປອດໄພສໍາລັບສັດລ້ຽງທີ່ຈະຍືດຂາຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ສະຖານີລ້າງຫມາທີ່ສະດວກຮັບປະກັນວ່າພວກມັນສະອາດແລະສະດວກສະບາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງໂຮງແຮມຕໍ່ກັບຄວາມຍືນຍົງແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນການເລືອກເຄື່ອງດື່ມກະປ໋ອງອາລູມີນຽມ, ກະຕຸກນ້ຳທີ່ນຳມາໃຊ້ຄືນໄດ້, ແລະ ການຈັດສວນທີ່ທົນທານຕໍ່ໄພແຫ້ງແລ້ງ.
Flagstaff, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ "ເມືອງຂອງເຈັດສິ່ງມະຫັດສະຈັນ," ສະເຫນີໂອກາດທີ່ບໍ່ມີສິ້ນສຸດສໍາລັບການຜະຈົນໄພ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໄປຢ້ຽມຢາມ Grand Canyon, Arizona Snowbowl, Lowell Observatory, ຫຼືຈຸດຫມາຍປາຍທາງນອກຂອງພາກພື້ນໃດກໍ່ຕາມ, Americana Motor Hotel ໃຫ້ບໍລິການເປັນ camp basecamp ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນ. ຫຼັງຈາກມື້ຍ່າງປ່າ, ຂີ່ສະກີ, ຫຼືຄົ້ນຫາສິ່ງມະຫັດສະຈັນຂອງທໍາມະຊາດ, ແຂກສາມາດກັບຄືນໄປຫາຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງໂຮງແຮມ Americana Motor ແລະພັກຜ່ອນຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ຈັດແຈງດີ.
ເພື່ອຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບໂຮງແຮມ Americana Motor ແລະເຮັດການຈອງ, ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາທີ່ americanamotorhotel.com ຫຼືໂທຫາ 928.833.3060.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ໂຮງແຮມ (americanamotorhotel.com)
- ເວັບໄຊທ໌ການບໍລິການປະຕິບັດ (practice-hospitality.com)