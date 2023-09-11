ມົດໄຟແດງ: ເປັນຊະນິດທີ່ຮຸກຮານໃໝ່ໃນເອີຣົບ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມົດໄຟສີແດງ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທາງວິທະຍາສາດວ່າ Solenopsis invicta, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເອີຣົບເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນທະວີບອາເມລິກາໃຕ້, ຊະນິດພັນທີ່ຮຸກຮານນີ້ໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວສະຫະລັດ, ເມັກຊິໂກ, ຄາລິບຽນ, ຈີນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ໃນສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນໄດ້ເດີນທາງໄປ Sicily, ອິຕາລີ.
ມົດໄຟແດງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າມີຄວາມຮຸກຮານ ແລະ ການກັດຂອງພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ອາການແພ້ຕ່າງໆ. ພວກມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດພັນ ແລະລະບົບນິເວດທ້ອງຖິ່ນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກວດພົບຮັງມົດໄຟແດງ 88 ຮັງ ໃກ້ກັບເມືອງ Syracuse ໃນເມືອງ Sicily ຊຶ່ງກວມເອົາເນື້ອທີ່ 5 ເຮັກຕາ. ຜູ້ຂຽນການສຶກສາຊັ້ນນໍາ, Mattia Menchetti, ບອກວ່າການຄົ້ນຫາຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນອິຕາລີແມ່ນຄວາມແປກໃຈແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ.
ໃນຂະນະທີ່ມົດໄຟແດງໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນເມື່ອກ່ອນຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນນໍາເຂົ້າໃນປະເທດສະເປນ, ຟິນແລນ, ແລະເນເທີແລນ, ນີ້ແມ່ນອານານິຄົມທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນເອີຣົບ. ອານານິຄົມໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງ Syracuse, ແຕ່ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າພວກເຂົາໄປຮອດເວລາໃດ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າມົດອາດຈະມາຮອດຈຸດຂົນສົ່ງທີ່ມີກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ທ່າເຮືອຂອງເມືອງ. ບົດລາຍງານທ້ອງຖິ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງແມງມົດນັບແຕ່ປີ 2019.
ການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມົດສ່ວນຫຼາຍມັກຈະແຜ່ລາມມາຈາກສະຫະລັດຫຼືຈີນ, ບ່ອນທີ່ Solenopsis invicta ຍັງເປັນຊະນິດທີ່ຮຸກຮານ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຕືອນວ່າມົດສາມາດແຜ່ລາມໄປທົ່ວເອີຣົບໃນໄວໆນີ້, ຍ້ອນວ່າ 7% ຂອງທະວີບ, ລວມທັງເຂດຕົວເມືອງທີ່ສໍາຄັນ, ມີສະພາບອາກາດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຊະນິດພັນ.
ຊະນິດທີ່ຮຸກຮານເຊັ່ນ: ມົດໄຟແດງມີຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ ແລະລະບົບນິເວດ. ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 423 ຕື້ໂດລາຕໍ່ປີ, ເຮັດໃຫ້ພືດແລະສັດສູນພັນ, ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ, ແລະໄພພິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CNN