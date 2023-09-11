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ມົດໄຟແດງ: ເປັນຊະນິດທີ່ຮຸກຮານໃໝ່ໃນເອີຣົບ

ByGabriel Botha

Sep 11, 2023
ມົດໄຟແດງ: ເປັນຊະນິດທີ່ຮຸກຮານໃໝ່ໃນເອີຣົບ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມົດໄຟສີແດງ, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທາງວິທະຍາສາດວ່າ Solenopsis invicta, ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນເອີຣົບເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ມີຖິ່ນກຳເນີດຢູ່ໃນທະວີບອາເມລິກາໃຕ້, ຊະນິດພັນທີ່ຮຸກຮານນີ້ໄດ້ແຜ່ລາມໄປທົ່ວສະຫະລັດ, ເມັກຊິໂກ, ຄາລິບຽນ, ຈີນ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ ໃນສະຕະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມັນໄດ້ເດີນທາງໄປ Sicily, ອິຕາລີ.

ມົດໄຟແດງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າມີຄວາມຮຸກຮານ ແລະ ການກັດຂອງພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ອາການແພ້ຕ່າງໆ. ພວກມັນຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພືດພັນ ແລະລະບົບນິເວດທ້ອງຖິ່ນ. ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ຮັງ​ມົດ​ໄຟ​ແດງ 88 ຮັງ ໃກ້​ກັບ​ເມືອງ Syracuse ໃນ​ເມືອງ Sicily ຊຶ່ງ​ກວມ​ເອົາ​ເນື້ອ​ທີ່ 5 ເຮັກ​ຕາ. ຜູ້ຂຽນການສຶກສາຊັ້ນນໍາ, Mattia Menchetti, ບອກວ່າການຄົ້ນຫາຊະນິດນີ້ຢູ່ໃນອິຕາລີແມ່ນຄວາມແປກໃຈແຕ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ.

ໃນຂະນະທີ່ມົດໄຟແດງໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນເມື່ອກ່ອນຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນນໍາເຂົ້າໃນປະເທດສະເປນ, ຟິນແລນ, ແລະເນເທີແລນ, ນີ້ແມ່ນອານານິຄົມທໍາອິດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນເອີຣົບ. ອານານິຄົມໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງ Syracuse, ແຕ່ມັນບໍ່ຊັດເຈນວ່າພວກເຂົາໄປຮອດເວລາໃດ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າມົດອາດຈະມາຮອດຈຸດຂົນສົ່ງທີ່ມີກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ທ່າເຮືອຂອງເມືອງ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຂອງ​ແມງ​ມົດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2019.

ການວິເຄາະທາງພັນທຸກໍາຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມົດສ່ວນຫຼາຍມັກຈະແຜ່ລາມມາຈາກສະຫະລັດຫຼືຈີນ, ບ່ອນທີ່ Solenopsis invicta ຍັງເປັນຊະນິດທີ່ຮຸກຮານ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຕືອນວ່າມົດສາມາດແຜ່ລາມໄປທົ່ວເອີຣົບໃນໄວໆນີ້, ຍ້ອນວ່າ 7% ຂອງທະວີບ, ລວມທັງເຂດຕົວເມືອງທີ່ສໍາຄັນ, ມີສະພາບອາກາດທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຊະນິດພັນ.

ຊະນິດທີ່ຮຸກຮານເຊັ່ນ: ມົດໄຟແດງມີຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ ແລະລະບົບນິເວດ. ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂລກ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 423 ຕື້​ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ປີ, ເຮັດ​ໃຫ້​ພືດ​ແລະ​ສັດ​ສູນ​ພັນ, ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ, ແລະ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CNN

By Gabriel Botha

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