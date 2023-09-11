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ການ​ສຶກສາ​ເຕືອນ​ວ່າ ຊະນິດ​ມົດ​ທີ່​ແຜ່​ລາມ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ອີ​ຕາ​ລີ ອາດ​ແຜ່​ລາມ​ໄປ​ຍັງ​ອັງກິດ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
ການ​ສຶກສາ​ເຕືອນ​ວ່າ ຊະນິດ​ມົດ​ທີ່​ແຜ່​ລາມ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ອີ​ຕາ​ລີ ອາດ​ແຜ່​ລາມ​ໄປ​ຍັງ​ອັງກິດ ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ

ມົດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຖິ່ນກຳເນີດຮຸກຮານທີ່ເອີ້ນວ່າ ມົດໄຟແດງ (Solenopsis invicta) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນອີຕາລີແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເອີຣົບແລະອາດຈະເປັນປະເທດອັງກິດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທົ່ວໂລກ, ອີງຕາມການສຶກສາ. ມົດເຫຼົ່ານີ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນໜຶ່ງໃນຊະນິດທີ່ຮຸກຮານທີ່ທຳລາຍທີ່ສຸດ ເພາະພວກມັນມີເຫງົ້າທີ່ແຂງແຮງ ແລະສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພືດພັນ ແລະ ທຳລາຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ. ພວກມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະສ້າງເປັນ "ອານານິຄົມພິເສດ" ຢ່າງໄວວາກັບ Queen ຫຼາຍຊະນິດ, ເຊິ່ງລ່າສັດໃນພືດພື້ນເມືອງ, ແມງໄມ້, ແລະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍຫຍ້າ, ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນເປັນອາຫານ.

ມົດ​ໄຟ​ແດງ​ເປັນ​ຊະນິດ​ທີ່​ຖືກ​ຮຸກ​ຮານ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ເປັນ​ອັນ​ດັບ​ຫ້າ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ແລະ​ສາມາດ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ 6 ຕື້​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ​ຕໍ່​ປີ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດ 4.8 ຮັງມົດໄຟແດງໃນທົ່ວ 88 ເຮັກຕາ (5 acres) ຢູ່ໃກ້ກັບ Syracuse, Sicily, ແລະໄດ້ກໍານົດວ່າອານານິຄົມບຸກລຸກສາມາດມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກປະເທດຈີນຫຼືສະຫະລັດ. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມປະສານງານເພື່ອກວດພົບແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫມ່ນີ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະແຜ່ລາມໄປໂດຍບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.

ອົງການການກຸສົນ Buglife ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອັງກິດຫ້າມການນໍາເຂົ້າດິນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຊະນິດຂອງມົດທີ່ຮຸກຮານແມ່ນແຜ່ລາມໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານພືດທີ່ນໍາເຂົ້າ. EU ​ໄດ້​ຫ້າມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ດິນ​ຈາກ​ອັງກິດ​ແລ້ວ, ​ແຕ່​ອັງກິດ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ມາດ​ຕະການ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຄ້າ​ພືດ​ສວນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຊະນິດມົດທີ່ຮຸກຮານເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນເອີຣົບ, ເມື່ອພວກມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະກໍາຈັດພວກມັນ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ມົດໄຟແດງໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາເຂົ້າໃນປະເທດສະເປນ, ຟິນແລນ, ແລະເນເທີແລນ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນການຢືນຢັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນຢູ່ໃນປ່າທໍາມະຊາດໃນທະວີບເອີຣົບ. ໃນຂະນະທີ່ EU ໄດ້ປັບປຸງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ "ຊະນິດຂອງຄວາມກັງວົນ" ເພື່ອປະກອບມີມົດໄຟແດງ, ລັດຖະບານອັງກິດບໍ່ໄດ້ປັບປຸງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົນນັບຕັ້ງແຕ່ Brexit. ຂະນະ​ນີ້ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ກຳລັງ​ໃຊ້​ຈ່າຍ 400 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ (205 ລ້ານ​ປອນ) ເພື່ອ​ກຳຈັດ​ມົດ, ຂະນະ​ທີ່ ນິວຊີ​ແລນ ເປັນ​ປະ​ເທດ​ດຽວ​ທີ່​ສາມາດ​ກຳຈັດ​ມົດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດວ່າມົດໄຟແດງສາມາດສ້າງຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ໃນປະມານ 7% ຂອງເອີຣົບ. ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກ, ເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງເຂດຕົວເມືອງໃນເອີຣົບ, ລວມທັງເມືອງໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ລອນດອນ, ປາຣີ, ໂຣມ, ແລະບາເຊໂລນາ, ສາມາດກາຍເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຊະນິດພັນ. ມົດແມ່ນ ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດກັບເມືອງແຄມຝັ່ງທະເລເມດິເຕີເລນຽນ, ແລະທ່າເຮືອທະເລຂອງພວກມັນສາມາດຊ່ວຍໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນ.

ການສຶກສາແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕາມທ່າເຮືອຕື່ມອີກ, ຍ້ອນວ່າມົດ Queen ບິນທີ່ຊ່ວຍໂດຍລົມອາດຈະມາຮອດ Sicily ຈາກທ່າເຮືອ Syracuse. ສາທາລະນະຊົນຍັງສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດຫາມົດໄຟແດງ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນຕົວເມືອງແລະສາມາດກໍານົດໄດ້ໂດຍເຫງົ້າທີ່ເຈັບປວດແລະລັກສະນະຂອງຮັງຮັງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຊີ​ວະ​ສາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ (ການ​ສຶກ​ສາ​)
- Buglife (ການ​ກຸ​ສົນ​)
– ສະຖາບັນວິວັດທະນາການຊີວະວິທະຍາຂອງ Butterfly Diversity and Evolution Lab

By Robert Andrew

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