ມົດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີຖິ່ນກຳເນີດຮຸກຮານທີ່ເອີ້ນວ່າ ມົດໄຟແດງ (Solenopsis invicta) ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນອີຕາລີແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເອີຣົບແລະອາດຈະເປັນປະເທດອັງກິດທີ່ມີຄວາມຮ້ອນທົ່ວໂລກ, ອີງຕາມການສຶກສາ. ມົດເຫຼົ່ານີ້ຖືໄດ້ວ່າເປັນໜຶ່ງໃນຊະນິດທີ່ຮຸກຮານທີ່ທຳລາຍທີ່ສຸດ ເພາະພວກມັນມີເຫງົ້າທີ່ແຂງແຮງ ແລະສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພືດພັນ ແລະ ທຳລາຍອຸປະກອນໄຟຟ້າ. ພວກມັນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທີ່ຈະສ້າງເປັນ "ອານານິຄົມພິເສດ" ຢ່າງໄວວາກັບ Queen ຫຼາຍຊະນິດ, ເຊິ່ງລ່າສັດໃນພືດພື້ນເມືອງ, ແມງໄມ້, ແລະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍຫຍ້າ, ໃນທີ່ສຸດພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ແຂ່ງຂັນເປັນອາຫານ.
ມົດໄຟແດງເປັນຊະນິດທີ່ຖືກຮຸກຮານທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍທີ່ສຸດເປັນອັນດັບຫ້າໃນທົ່ວໂລກ ແລະສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເປັນມູນຄ່າ 6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດ 4.8 ຮັງມົດໄຟແດງໃນທົ່ວ 88 ເຮັກຕາ (5 acres) ຢູ່ໃກ້ກັບ Syracuse, Sicily, ແລະໄດ້ກໍານົດວ່າອານານິຄົມບຸກລຸກສາມາດມີຕົ້ນກໍາເນີດມາຈາກປະເທດຈີນຫຼືສະຫະລັດ. ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງຄວາມພະຍາຍາມປະສານງານເພື່ອກວດພົບແລະຕອບສະຫນອງຕໍ່ໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫມ່ນີ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະແຜ່ລາມໄປໂດຍບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້.
ອົງການການກຸສົນ Buglife ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອັງກິດຫ້າມການນໍາເຂົ້າດິນ, ເນື່ອງຈາກວ່າຊະນິດຂອງມົດທີ່ຮຸກຮານແມ່ນແຜ່ລາມໄດ້ງ່າຍໂດຍຜ່ານພືດທີ່ນໍາເຂົ້າ. EU ໄດ້ຫ້າມການສົ່ງອອກດິນຈາກອັງກິດແລ້ວ, ແຕ່ອັງກິດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດມາດຕະການຕ່າງໆເພື່ອຢຸດການນຳເຂົ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າພືດສວນ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຊະນິດມົດທີ່ຮຸກຮານເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນເອີຣົບ, ເມື່ອພວກມັນຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ມັນຈະກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະກໍາຈັດພວກມັນ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ມົດໄຟແດງໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ນໍາເຂົ້າໃນປະເທດສະເປນ, ຟິນແລນ, ແລະເນເທີແລນ, ແຕ່ນີ້ແມ່ນການຢືນຢັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງການສ້າງຕັ້ງຂອງມັນຢູ່ໃນປ່າທໍາມະຊາດໃນທະວີບເອີຣົບ. ໃນຂະນະທີ່ EU ໄດ້ປັບປຸງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງ "ຊະນິດຂອງຄວາມກັງວົນ" ເພື່ອປະກອບມີມົດໄຟແດງ, ລັດຖະບານອັງກິດບໍ່ໄດ້ປັບປຸງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຕົນນັບຕັ້ງແຕ່ Brexit. ຂະນະນີ້ ອົດສະຕາລີ ກຳລັງໃຊ້ຈ່າຍ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (205 ລ້ານປອນ) ເພື່ອກຳຈັດມົດ, ຂະນະທີ່ ນິວຊີແລນ ເປັນປະເທດດຽວທີ່ສາມາດກຳຈັດມົດໄດ້ຢ່າງສຳເລັດຜົນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດວ່າມົດໄຟແດງສາມາດສ້າງຕົວຂອງມັນເອງຢູ່ໃນປະມານ 7% ຂອງເອີຣົບ. ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກ, ເຖິງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງເຂດຕົວເມືອງໃນເອີຣົບ, ລວມທັງເມືອງໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ລອນດອນ, ປາຣີ, ໂຣມ, ແລະບາເຊໂລນາ, ສາມາດກາຍເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຊະນິດພັນ. ມົດແມ່ນ ເໝາະ ສົມທີ່ສຸດກັບເມືອງແຄມຝັ່ງທະເລເມດິເຕີເລນຽນ, ແລະທ່າເຮືອທະເລຂອງພວກມັນສາມາດຊ່ວຍໃນການແຜ່ກະຈາຍຂອງມັນ.
ການສຶກສາແນະນໍາໃຫ້ຕິດຕາມທ່າເຮືອຕື່ມອີກ, ຍ້ອນວ່າມົດ Queen ບິນທີ່ຊ່ວຍໂດຍລົມອາດຈະມາຮອດ Sicily ຈາກທ່າເຮືອ Syracuse. ສາທາລະນະຊົນຍັງສາມາດມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການກວດຫາມົດໄຟແດງ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນຕົວເມືອງແລະສາມາດກໍານົດໄດ້ໂດຍເຫງົ້າທີ່ເຈັບປວດແລະລັກສະນະຂອງຮັງຮັງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ຊີວະສາດໃນປັດຈຸບັນ (ການສຶກສາ)
- Buglife (ການກຸສົນ)
– ສະຖາບັນວິວັດທະນາການຊີວະວິທະຍາຂອງ Butterfly Diversity and Evolution Lab