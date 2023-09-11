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ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຈິດໃຈ: ການລວມແຟຊັນ ແລະເທັກໂນໂລຍີກັບ Raspberry Pi

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ຄວບຄຸມດ້ວຍຈິດໃຈ: ການລວມແຟຊັນ ແລະເທັກໂນໂລຍີກັບ Raspberry Pi

Anouk Wipprecht, ນັກອອກແບບທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ນໍາສະເຫນີໂຄງການປະດິດສ້າງທີ່ເອີ້ນວ່າ 3D printed ScreenDress, ເຊິ່ງປະສົມປະສານເຕັກໂນໂລຢີແລະຄົນອັບເດດ: ໂດຍໃຊ້ Raspberry Pi. ການນຸ່ງຖືມີໜ້າຈໍຫຼາຍອັນທີ່ປ່ຽນແປງໃນເວລາຈິງໂດຍອີງໃສ່ຄື້ນສະໝອງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຸ່ງມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ການນຸ່ງ. ການສ້າງນີ້, ເອີ້ນວ່າ ScreenDress, ສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບທີ່ເນັ້ນໃສ່ AI ທີ່ທັນສະໄໝ.

ຜູ້ນຸ່ງເຄື່ອງໃຊ້ເຊັນເຊີ EEG, ເອີ້ນວ່າ electroencephalogram. ເຊັນເຊີຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຮັບຮູ້ຄື້ນສະຫມອງພື້ນຖານຂອງຜູ້ນຸ່ງເສື້ອຕໍ່ກັບສິ່ງທີ່ກະຕຸ້ນຫຼືສຸມໃສ່. ໃນເວລາທີ່ຄື້ນຟອງສະຫມອງຂອງຜູ້ໃສ່ເຖິງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນທີ່ແນ່ນອນ, ຈໍ LCD ຫົກຮອບຂອງເຄື່ອງແຕ່ງກາຍຕອບສະຫນອງໂດຍການສະແດງລູກຕາທີ່ມີນັກຮຽນກວ້າງ.

ແຕ່ລະຕາແມ່ນສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Raspberry Pi Zero, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫນ້າຈໍ LCD ແລະປັບປຸງມັນຕາມຄວາມເຫມາະສົມ. ຊຸດຫູຟັງ BCI 4 ຊ່ອງ, ເອີ້ນວ່າ Unicorn Headband, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຊັນເຊີ EEG ແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນການພິມ 3D ສໍາລັບໂຄງການນີ້, ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງພິມ HP Jet Fusion 5420W. ອົງປະກອບພິມ 3D ທັງຫມົດໄດ້ຖືກອອກແບບໂດຍ Wipprecht ໂດຍໃຊ້ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ CAD ທີ່ອີງໃສ່ຕົວທ່ອງເວັບທີ່ເອີ້ນວ່າ Onshape.

Wipprecht ເນັ້ນຄວາມງ່າຍໃນການຝຶກອົບຮົມລະບົບການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກສໍາລັບຜູ້ໃສ່ແຕ່ລະຄົນ, ເພາະວ່າມັນໃຊ້ເວລາປະມານສອງນາທີເທົ່ານັ້ນ. ໂຄງການ ScreenDress ໄດ້ຖືກສະແດງຢູ່ໃນງານ ARS Electronica Festival ໃນ Linz, Austria ແລະຈະຖືກນໍາສະເຫນີໃນກິດຈະກໍາອື່ນໆໃນອະນາຄົດ.

ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາໂຄງການ Raspberry Pi ເພື່ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃນດ້ານແຟຊັ່ນຂອງທ່ານ, ScreenDress ຄວບຄຸມຈິດໃຈແມ່ນແນ່ນອນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຄວນພິຈາລະນາ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Voxel Matters

ນິຍາມ:

  • Raspberry Pi: ຄອມພິວເຕີກະດານດຽວທີ່ມີລາຄາບໍ່ແພງ ແລະມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍສູງ, ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນໂຄງການເຕັກໂນໂລຢີຕ່າງໆ.
  • ເຊັນເຊີ EEG: ເປັນເຊັນເຊີ electroencephalogram ທີ່ວັດແທກແລະບັນທຶກກິດຈະກໍາໄຟຟ້າໃນສະຫມອງ.
  • ຈໍ LCD: Liquid Crystal Display, ຈໍສະແດງຜົນຮາບພຽງທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການສະແດງພາບ.
  • ຊຸດຫູຟັງ BCI: ອຸປະກອນທີ່ຕິດໃສ່ຫົວທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີການໂຕ້ຕອບຂອງສະໝອງ-ຄອມພິວເຕີເພື່ອຄວບຄຸມອຸປະກອນ ຫຼືແອັບພລິເຄຊັນພາຍນອກ.
  • ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ CAD: Computer-Aided Design software ໃຊ້ເພື່ອສ້າງ ແລະດັດແປງການອອກແບບດິຈິຕອນສໍາລັບການພິມ 3D.

By Vicky Stavropoulou

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