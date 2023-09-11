ການອອກແບບກ່ອງອັດສະລິຍະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນສິ່ງລົບກວນຢູ່ສະຖານທີ່ວິທະຍຸກ້ອງສ່ອງທາງໄກ

ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍສາຂາວິຊາໄດ້ພັດທະນາວິທີການແກ້ໄຂນະວັດຕະກໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນສິ່ງລົບກວນໃນສະຖານທີ່ telescope ວິທະຍຸ. telescopes ວິທະຍຸອີງໃສ່ການເກັບເອົາສັນຍານວິທະຍຸ faint ຈາກແຫຼ່ງ cosmic ຫ່າງໄກ, ແລະປະເພດຂອງສິ່ງລົບກວນໃດໆສາມາດລົບກວນຫຼືບິດເບືອນສັນຍານເຫຼົ່ານີ້, ຂັດຂວາງການສຶກສາດາລາສາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ງຽບໆຢູ່ບ່ອນຕັ້ງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ທີມງານໄດ້ອອກແບບ "ກ່ອງອັດສະລິຍະ" ຂັ້ນສູງເພື່ອສົ່ງພະລັງງານໃຫ້ກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກລະດັບຄວາມຖີ່ຂອງ Square Kilometer Array Low Frequency (SKA-Low) ໃນ Western Australia. ກ່ອງ SMART ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີອຸປະກອນເພື່ອກໍາຈັດສິ່ງລົບກວນທີ່ເກີດຈາກອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກເຊັ່ນ Wi-Fi, ໂທລະສັບມືຖື, ເຄື່ອງ telescope, ແລະອຸປະກອນອື່ນໆໃນແລະອ້ອມຮອບສະຖານີວິທະຍຸ.
ດ້ວຍ 24 ກ່ອງ SMART ຕົ້ນແບບທີ່ກຽມພ້ອມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ສະຖານທີ່ SKA, ຜູ້ຊ່ຽວຊານມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ບໍ່ມີສຽງທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການສັງເກດທາງດາລາສາດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ໂດຍການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ສະອາດໃຫ້ກັບກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ກ່ອງ SMART ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະກັດກັ້ນການລົບກວນສິ່ງລົບກວນໃດໆທີ່ອາດຈະຂັດຂວາງການກວດພົບສັນຍານວິທະຍຸທີ່ອ່ອນເພຍ.
ກ່ອງ SMART ໄດ້ຖືກອອກແບບຢ່າງພິຖີພິຖັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຈະງຽບເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ຫຼີກເວັ້ນສິ່ງລົບກວນໄຟຟ້າຫຼືກົນຈັກ. ນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອຮັກສາຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງ telescope ວິທະຍຸແລະເຮັດໃຫ້ການເກັບຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງການລິເລີ່ມນີ້ຈະເປີດທາງສໍາລັບການປັບປຸງການສຶກສາດາລາສາດໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງແຫຼ່ງສິ່ງລົບກວນພາຍນອກໃນສະຖານທີ່ telescope ວິທະຍຸ. ໂດຍການລວມເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານຈາກສາຂາວິຊາຕ່າງໆ, ທີມງານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮ່ວມມືໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂໃຫມ່ໆຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງວິທະຍາສາດ.
ການພັດທະນານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງດາລາສາດແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ດ້ວຍການຕິດຕັ້ງກ່ອງ SMART, ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ SKA-Low ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງອົດສະຕຣາລີ ຈະມີຄວາມພ້ອມທີ່ດີເພື່ອສົ່ງມອບການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຂົງເຂດດາລາສາດວິທະຍຸ.
ນິຍາມ:
– ກ້ອງສ່ອງທາງວິທະຍຸ: ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເພື່ອກວດຫາ ແລະ ສຶກສາຄື້ນວິທະຍຸທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກວັດຖຸຊັ້ນສູງ.
– ສຽງລົບກວນ: ສັນຍານທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຫຼືສິ່ງລົບກວນທີ່ລົບກວນການຮັບສັນຍານວິທະຍຸທີ່ຕ້ອງການ.
– ກ່ອງອັດສະລິຍະ: ລະບົບພະລັງງານໄຟຟ້າແບບພິເສດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນສິ່ງລົບກວນຢູ່ບ່ອນຕັ້ງກ້ອງວິທະຍຸ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ.