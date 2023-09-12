Sony ຍື່ນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສຳລັບ PlayStation 6 ຫາ PlayStation 10: ການປົກປ້ອງຍີ່ຫໍ້ PlayStation ໃນອະນາຄົດ

ບໍ່ດົນມານີ້ Sony ໄດ້ຍື່ນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າສໍາລັບຊື່ PlayStation 6 ກັບ PlayStation 10, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຮັບປະກັນອະນາຄົດຂອງຍີ່ຫໍ້ PlayStation. ການເຄື່ອນໄຫວແບບຫ້າວຫັນນີ້ຮັບປະກັນວ່າບໍລິສັດມີສິດທິໃນການຕັ້ງຊື່ໃຫ້ກັບ consoles ທີ່ຈະມາເຖິງຂອງຕົນແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເອົາພວກມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າໄວກ່ອນໄວອັນຄວນທີ່ຈະວາງແຜນສໍາລັບ consoles ທີ່ຫ່າງໄກຫຼາຍປີຈາກການຖືກປ່ອຍອອກມາ, ວິທີການຂອງ Sony ຕໍ່ກັບເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າຊື່ console ແມ່ນການປະຕິບັດທີ່ສອດຄ່ອງ. ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າສໍາລັບ PlayStation 2, PlayStation 3, ແລະ PlayStation 4 ແຕ່ລະຄົນໄດ້ຖືກຍື່ນກ່ອນທີ່ຈະອອກ consoles ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຍຸດທະສາດການລ່ວງລະເມີດນີ້ແມ່ນວິທີການສໍາລັບ Sony ເພື່ອຮັກສາການແຂ່ງຂັນຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດ. ໂດຍການຮັບປະກັນສິດໃນການຕັ້ງຊື່ໄວ້ລ່ວງໜ້າ, ບໍລິສັດສາມາດປົກປ້ອງຕົນເອງຈາກຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການສູນເສຍການເຂົ້າເຖິງຊື່ເກມຍອດນິຍົມ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, Sony ໄດ້ກ່າວເຖິງໃນເອກະສານທີ່ Microsoft ໄດ້ສະເຫນີເພື່ອເຮັດໃຫ້ເກມ Activision ມີຢູ່ໃນ PlayStation ຈົນເຖິງປີ 2027.
ໃນຂະນະທີ່ມັນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າອະນາຄົດຂອງການຫຼິ້ນເກມຄອນໂຊນຈະມີລັກສະນະແນວໃດ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Sony ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງຍີ່ຫໍ້ PlayStation. ດ້ວຍການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ແລະຊື່ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າສຳລັບເຄື່ອງຄອນໂຊທີ່ອາດຈະບໍ່ອອກມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ, Sony ກໍາລັງພິສູດໃຫ້ເຫັນຖານະຂອງຕົນໃນອຸດສາຫະກໍາເກມໃນອະນາຄົດ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການຍື່ນເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການມີຢູ່ຫຼືການປ່ອຍ PlayStation 6 ກັບ PlayStation 10 consoles. ລັກສະນະທີ່ພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງເທັກໂນໂລຍີ ແລະເກມສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ໄລຍະເວລາ ແລະການພັດທະນາຂອງເຄື່ອງຫຼິ້ນໃນອະນາຄົດເຫຼົ່ານີ້.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ Sony ໃນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຊື່ PlayStation 6 ເຖິງ PlayStation 10 ໝາຍເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະປົກປ້ອງຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນ ແລະສືບຕໍ່ເດີນໜ້າໃນຕະຫຼາດເກມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສະເພາະຂອງ consoles ເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ, ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Sony ທີ່ຈະຄາດຫວັງແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດໃນ console ເກມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— Gematsu