ຄະແນນຜູ້ຫຼິ້ນເກມ: ສ້າງລາຍໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມທີ່ທ່ານມັກ

Gamer Points, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງຟີລິບປິນ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳເກມໂດຍການສະໜອງເວທີທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນເກມສາມາດຫາເງິນຕົວຈິງໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຫຼິ້ນເກມທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ. ແພລະຕະຟອມເທກໂນໂລຍີໂຄສະນາແລ່ນໂຄສະນາໃນຊ່ວງໂອກາດໃນການຫຼີ້ນເກມ, ເຊັ່ນວ່າຫຼັງຈາກຕີເຈົ້ານາຍທີ່ເຄັ່ງຄັດຫຼືກໍາຈັດຜູ້ຫຼິ້ນອື່ນທັງຫມົດໃນທີມສັດຕູ. ໂຄສະນາເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ບໍ່ລົບກວນ ແລະປະກົດເປັນປັອບອັບທີ່ຄ້າຍຄືກັບການແຈ້ງເຕືອນຢູ່ໜ້າຈໍ.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Johannes Cortez ໄດ້ມີຄວາມຄິດໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວເມື່ອເກມ crypto ເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເຊັ່ນ Axie Infinity ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ. Cortez ຕ້ອງການສ້າງວິທີການສໍາລັບ gamers ເພື່ອຫາເງິນທີ່ແທ້ຈິງຈາກເກມທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກຫຼິ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການຈໍາກັດພຽງແຕ່ເກມສະເພາະເຊັ່ນໃນ Axie Infinity.
Gamer Points ວາງຕົວມັນເອງເປັນການເສີມປະສົບການການຫຼິ້ນເກມຂອງຜູ້ຫຼິ້ນເກມ, ສະເໜີໂບນັດທີ່ດີກ່ວາສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຖືກບັງຄັບໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ. ເວທີດັ່ງກ່າວສຸມໃສ່ການສະຫນອງປະສົບການ gameplay ມ່ວນໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ຜູ້ນຫາເງິນ.
ການນໍາໃຊ້ຄະແນນ Gamer ແມ່ນງ່າຍດາຍ. ຜູ້ຫຼິ້ນເກມດາວໂຫຼດ ແລະຕິດຕັ້ງລູກຂ່າຍ, ເຊິ່ງແລ່ນໃນພື້ນຫຼັງໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຫຼິ້ນເກມທີ່ຮອງຮັບ. ໂຄສະນາຈະເຮັດວຽກໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະຫວ່າງເວລາຢຸດຢູ່ໃນການຫຼິ້ນເກມ. ໃນປັດຈຸບັນ, ລູກຄ້າສະຫນັບສະຫນູນເກມເຊັ່ນ Dota 2 ແລະ CS:GO, ແຕ່ຄາດວ່າຈະມີເກມເພີ່ມເຕີມໃນອະນາຄົດ.
ຜູ້ຫຼິ້ນເກມສາມາດມີລາຍໄດ້ GP, ສະກຸນເງິນ virtual ໃນເວທີ, ໂດຍພຽງແຕ່ເບິ່ງການໂຄສະນາທີ່ປາກົດຢູ່ໃນຫນ້າຈໍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຂົາເຈົ້າສາມາດມີລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມກັບການໂຄສະນາ, ເຊັ່ນການເບິ່ງວິດີໂອຫຼືການແປງການຂາຍ. ຜູ້ສະຕຣີມທີ່ຢັ້ງຢືນແລ້ວຍັງສາມາດຖ່າຍທອດການຫຼິ້ນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເພີ່ມໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າຜ່ານ chatbot ສະເພາະ.
ແພລະຕະຟອມທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ຍັງມີແຜນທີ່ຈະສະເຫນີເນື້ອຫາທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກຫຼິ້ນເກມ, ລວມທັງການສອນແລະການທົບທວນເກມຫລ້າສຸດ. ຜູ້ຫຼິ້ນເກມສາມາດແບ່ງປັນເນື້ອຫາຕົ້ນສະບັບ ແລະໄດ້ຮັບເງິນ GP ໃນການແລກປ່ຽນ, ສ້າງສູນກາງສໍາລັບເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍຜູ້ໃຊ້ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຊຸມຊົນເກມ.
Gamer Points ບໍ່ແມ່ນ token crypto ແຕ່ເປັນສະກຸນເງິນ virtual ພາຍໃນເວທີທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າກັບເງິນທີ່ແທ້ຈິງ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ່ຽນ GP ຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເງິນໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງສົ່ງໄປຫາບັນຊີທະນາຄານຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືນໍາໃຊ້ມັນເພື່ອຊື້ goodies ເກມຈາກຕະຫຼາດພາຍໃນເວທີ.
ໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນມີພຽງແຕ່ສໍາລັບ PC, Gamer Points ມີແຜນທີ່ຈະເປີດຕົວ console ແລະສະບັບມືຖືຂອງລູກຄ້າ. ແພລດຟອມນະວັດຕະກໍານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຫຼິ້ນເກມບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນວຽກອະດິເລກເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເປັນປະສົບການທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະໃຫ້ລາງວັນແກ່ນັກຫຼິ້ນເກມໃນຟີລິບປິນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Rappler (ບົດຄວາມແຫຼ່ງ)