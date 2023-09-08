ການທົດລອງການຜະລິດອົກຊີແຊນຄັ້ງທຳອິດເທິງດາວອັງຄານມາຮອດຈຸດຈົບແລ້ວ

ການທົດລອງທຳອິດເພື່ອຜະລິດອົກຊີແຊນເທິງດາວອັງຄານ, ເອີ້ນວ່າ MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), ໄດ້ສຳເລັດຜົນຫຼັງຈາກໄດ້ເກີນເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງ NASA. ຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນນີ້ສາມາດສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບພາລະກິດທີ່ມີມະນຸດສະທຳໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດາວເຄາະສີແດງ.
MOXIE, ອຸປະກອນຂະໜາດໄມໂຄເວຟທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຍານສຳຫຼວດ Perseverance, ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າ XNUMX ປີກ່ອນບໍ່ດົນຫລັງຈາກຍານສຳຫຼວດດາວອັງຄານໄດ້ລົງຈອດ. ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສ້າງອົກຊີເຈນໂດຍການປ່ຽນຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງດາວເຄາະເຂົ້າໄປໃນອາກາດ breathable.
ໃນໄລຍະການທົດລອງ, MOXIE ໄດ້ຜະລິດອົກຊີເຈນທັງໝົດ 122 ກຣາມ, ເທົ່າກັບປະລິມານທີ່ໝານ້ອຍຫາຍໃຈໃນ 10 ຊົ່ວໂມງ. ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ, ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຜະລິດອົກຊີເຈນ 12 ກຼາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນລະດັບຄວາມບໍລິສຸດ 98% ຫຼືສູງກວ່າ, ເຊິ່ງເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງອົງການ NASA. ວັນທີ 7 ສິງຫານີ້, MOXIE ໄດ້ສຳເລັດການປະຕິບັດງານຄັ້ງທີ 16 ແລະຄັ້ງສຸດທ້າຍ, ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງ MOXIE ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ດ້ວຍບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານທີ່ປະກອບດ້ວຍ 96% ຄາບອນໄດອອກໄຊ, ການປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນອົກຊີເຈນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດຢູ່ເທິງດາວເຄາະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ MOXIE ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດການສໍາຫຼວດໃນອະນາຄົດໂດຍການສະຫນອງອາກາດທີ່ຫາຍໃຈໄດ້ແລະຮັບໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງຂອງລູກຈະຫຼວດສໍາລັບການເດີນທາງກັບຄືນສູ່ໂລກ.
ການຂົນສົ່ງອົກຊີເຈນ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຈາກໂລກໄປດາວອັງຄານເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ທ້າທາຍ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ການພັດທະນາເທກໂນໂລຍີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດສາມາດສະກັດແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງພວກເຂົາຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ງ່າຍດາຍຫຼາຍແລະສ້າງພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການສະຫນອງທີ່ຈໍາເປັນ.
ໃນຂະນະທີ່ MOXIE ໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການສະກັດເອົາອົກຊີໃນດາວອັງຄານ, ຍັງມີອີກຫຼາຍທີ່ຈະສໍາຫຼວດ. ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບການທົດສອບເຕັກໂນໂລຊີອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືແລະອຸປະກອນການທີ່ຢູ່ອາໄສ, ທີ່ສາມາດເພີ່ມທະວີການເພີ່ມທະວີຄວາມສາມາດສໍາຫຼວດ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ MOXIE ຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາລະບົບເຕັມຮູບແບບທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະ liquefying ແລະເກັບຮັກສາອົກຊີເຈນ.
ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ອະນາຄົດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ທີ່ນັກບິນອາວະກາດສາມາດອາໄສຢູ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ດາວອັງຄານໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງໂດຍການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ການສຳຫລວດດາວເຄາະສີແດງຂອງມະນຸດພວມກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ນິຍາມ:
– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Experiment, ອຸປະກອນເທິງຍານ Perseverance rover ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອປ່ຽນຄາບອນໄດອອກໄຊເປັນອົກຊີໃນດາວອັງຄານ.
– ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນ: ຍານສຳຫຼວດຫຸ່ນຍົນເທິງດາວອັງຄານ, ປະຕິບັດການໂດຍອົງການ NASA, ເພື່ອສຳຫຼວດພື້ນຜິວ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນ.
– NASA: ອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ, ອົງການອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CNN: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]
– NASA: [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]