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ການທົດລອງການຜະລິດອົກຊີແຊນຄັ້ງທຳອິດເທິງດາວອັງຄານມາຮອດຈຸດຈົບແລ້ວ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ການທົດລອງການຜະລິດອົກຊີແຊນຄັ້ງທຳອິດເທິງດາວອັງຄານມາຮອດຈຸດຈົບແລ້ວ

ການທົດລອງທຳອິດເພື່ອຜະລິດອົກຊີແຊນເທິງດາວອັງຄານ, ເອີ້ນວ່າ MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), ໄດ້ສຳເລັດຜົນຫຼັງຈາກໄດ້ເກີນເປົ້າໝາຍເບື້ອງຕົ້ນຂອງ NASA. ຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນນີ້ສາມາດສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບພາລະກິດທີ່ມີມະນຸດສະທຳໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດາວເຄາະສີແດງ.

MOXIE, ອຸປະກອນຂະໜາດໄມໂຄເວຟທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງຍານສຳຫຼວດ Perseverance, ໄດ້ເລີ່ມປະຕິບັດການຫຼາຍກວ່າ XNUMX ປີກ່ອນບໍ່ດົນຫລັງຈາກຍານສຳຫຼວດດາວອັງຄານໄດ້ລົງຈອດ. ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສ້າງອົກຊີເຈນໂດຍການປ່ຽນຄາບອນໄດອອກໄຊທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງດາວເຄາະເຂົ້າໄປໃນອາກາດ breathable.

ໃນໄລຍະການທົດລອງ, MOXIE ໄດ້ຜະລິດອົກຊີເຈນທັງໝົດ 122 ກຣາມ, ເທົ່າກັບປະລິມານທີ່ໝານ້ອຍຫາຍໃຈໃນ 10 ຊົ່ວໂມງ. ໃນຈຸດສູງສຸດຂອງມັນ, ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໄດ້ຜະລິດອົກຊີເຈນ 12 ກຼາມຕໍ່ຊົ່ວໂມງໃນລະດັບຄວາມບໍລິສຸດ 98% ຫຼືສູງກວ່າ, ເຊິ່ງເກີນຄວາມຄາດຫວັງຂອງອົງການ NASA. ວັນ​ທີ 7 ສິງຫາ​ນີ້, MOXIE ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຄັ້ງ​ທີ 16 ​ແລະ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ, ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳນົດ​ທັງ​ໝົດ.

ຜົນສະທ້ອນຂອງຄວາມສໍາເລັດຂອງ MOXIE ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ. ດ້ວຍບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານທີ່ປະກອບດ້ວຍ 96% ຄາບອນໄດອອກໄຊ, ການປ່ຽນມັນໃຫ້ເປັນອົກຊີເຈນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງມະນຸດຢູ່ເທິງດາວເຄາະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ MOXIE ສາມາດເປັນເຄື່ອງມືໃນການສະຫນັບສະຫນູນພາລະກິດການສໍາຫຼວດໃນອະນາຄົດໂດຍການສະຫນອງອາກາດທີ່ຫາຍໃຈໄດ້ແລະຮັບໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງຂອງລູກຈະຫຼວດສໍາລັບການເດີນທາງກັບຄືນສູ່ໂລກ.

ການຂົນສົ່ງອົກຊີເຈນ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຈາກໂລກໄປດາວອັງຄານເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ທ້າທາຍ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ການພັດທະນາເທກໂນໂລຍີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດສາມາດສະກັດແລະນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງຂອງພວກເຂົາຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ພາລະກິດເຫຼົ່ານີ້ງ່າຍດາຍຫຼາຍແລະສ້າງພື້ນທີ່ເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການສະຫນອງທີ່ຈໍາເປັນ.

ໃນຂະນະທີ່ MOXIE ໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການສະກັດເອົາອົກຊີໃນດາວອັງຄານ, ຍັງມີອີກຫຼາຍທີ່ຈະສໍາຫຼວດ. ຂັ້ນ​ຕອນ​ຕໍ່​ໄປ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ທົດ​ສອບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ​: ເຄື່ອງ​ມື​ແລະ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ທີ່​ສາ​ມາດ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສໍາ​ຫຼວດ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກ MOXIE ຈະຊ່ວຍໃນການພັດທະນາລະບົບເຕັມຮູບແບບທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງຜະລິດອົກຊີເຈນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະ liquefying ແລະເກັບຮັກສາອົກຊີເຈນ.

ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃກ້ອະນາຄົດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ທີ່ນັກບິນອາວະກາດສາມາດອາໄສຢູ່ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ດາວອັງຄານໄດ້ຢ່າງຍືນຍົງໂດຍການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ວະ​ກາດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ, ການ​ສຳ​ຫລວດ​ດາວ​ເຄາະ​ສີ​ແດງ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ພວມ​ກາຍ​ເປັນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້.

ນິຍາມ:
– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Experiment, ອຸປະກອນເທິງຍານ Perseverance rover ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອປ່ຽນຄາບອນໄດອອກໄຊເປັນອົກຊີໃນດາວອັງຄານ.
– ຍານສຳຫຼວດຄວາມອົດທົນ: ຍານສຳຫຼວດຫຸ່ນຍົນເທິງດາວອັງຄານ, ປະຕິບັດການໂດຍອົງການ NASA, ເພື່ອສຳຫຼວດພື້ນຜິວ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນ.
– NASA: ອົງການບໍລິຫານການບິນ ແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ, ອົງການອະວະກາດຂອງສະຫະລັດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– CNN: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]
– NASA: [ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​]

By Gabriel Botha

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