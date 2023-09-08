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ເຂົ້າຮ່ວມການປິດເບຕ້າຄັ້ງທີ 2 ສໍາລັບ PAYDAY 3 ໃນ Xbox Series X|S

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ເຂົ້າຮ່ວມການປິດເບຕ້າຄັ້ງທີ 2 ສໍາລັບ PAYDAY 3 ໃນ Xbox Series X|S

ເບຕ້າປິດທີສອງສຳລັບ PAYDAY 3 ຕອນນີ້ເປີດໃຫ້ Xbox Insiders ທັງໝົດໃນ Xbox Series X|S. ຈາກຕອນນີ້ຈົນຮອດວັນຈັນ, ວັນທີ 11 ກັນຍາ ເວລາ 1:00 ໂມງເຊົ້າ PT, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນເບຕ້າ ແລະຊ່ວຍທົດສອບຄວາມຄຽດຂອງເຊີບເວີໄດ້.

ຜູ້ພັດທະນາຢູ່ Starbreeze Studio ກໍາລັງຊອກຫາການລວບລວມຄໍາຄິດເຫັນທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຄວາມກົດດັນທົດສອບເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍຂອງພວກເຂົາໃນລະຫວ່າງໄລຍະເບຕ້ານີ້. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແນະນໍາເວລາສະເພາະສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຈະມາຮ່ວມກັນແລະຫຼິ້ນ:

– ວັນສຸກ, ວັນທີ 8 ກັນຍາ ເວລາ 4:00 ໂມງ PT
– ວັນອາທິດ, ວັນທີ 10 ກັນຍາ ເວລາ 9:00 ໂມງເຊົ້າ PT

PAYDAY 3 ເອົາຜູ້ຫຼິ້ນກັບຄືນສູ່ຊີວິດຂອງອາຊະຍາກໍາໃນຖານະສະມາຊິກຂອງ Payday Gang ທີ່ມີຊື່ສຽງ. ຫລາຍປີຫຼັງຈາກການປົກຄອງຂອງຄວາມຢ້ານກົວຂອງພວກເຂົາສິ້ນສຸດລົງ, ລູກເຮືອໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອອກຈາກການບໍານານເພື່ອຮັບມືກັບໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫມ່.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າເບຕ້າປິດນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະບວນການພັດທະນາຂອງເກມແລະອາດຈະມີບັນຫາບາງຢ່າງ. ເກມອາດຈະບໍ່ຄົງທີ່ ແລະອາດຈະຂັດຂ້ອງ, ເນື່ອງຈາກຜູ້ພັດທະນາກຳລັງທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ຫຼິ້ນອາດຈະປະສົບກັບເວລາການຈັບຄູ່ຊ້າ ຫຼືຕັດການເຊື່ອມຕໍ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄວາມຄືບໜ້າໃນເບຕ້າຈະບໍ່ຖືກບັນທຶກ ຫຼືໂອນໄປຫາເກມສຸດທ້າຍ.

ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນເບຕ້າປິດ, ຜູ້ໃຊ້ Xbox Series X|S ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບໃນຄອນໂຊນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະເປີດແອັບ Xbox Insider Hub. ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄປທີ່ Previews ແລະເລືອກ PAYDAY 3 – Beta ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ. ພື້ນທີ່ຈໍາກັດແມ່ນມີຢູ່ໃນພື້ນຖານທີ່ມາກ່ອນ, ໃຫ້ບໍລິການກ່ອນ, ດັ່ງນັ້ນຜູ້ນໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ຖ້າຜູ້ຫຼິ້ນພົບບັນຫາໃດໆໃນລະຫວ່າງເບຕ້າ, ເຂົາເຈົ້າສາມາດລາຍງານເຂົາເຈົ້າຜ່ານຄຸນສົມບັດ “ລາຍງານບັນຫາ” ໃນຕົວຄວບຄຸມ Xbox ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄໍາຕິຊົມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາປັບປຸງເກມແລະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເບຕ້າ, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຂົ້າໄປທີ່ເວັບໄຊທ໌ PAYDAY 3. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດປະຕິບັດຕາມບັນຊີ Xbox Insider Twitter ແລະກວດເບິ່ງ subreddit ຂອງ Xbox Insider ສໍາລັບການປັບປຸງແລະການປະກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ PAYDAY 3 (https://www.paydaythegame.com/payday3/beta/)

By Robert Andrew

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