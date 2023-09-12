ພິຈາລະນາຄືນເປົ້າໝາຍ 10,000 ຂັ້ນຕອນ: ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່ຽວກັບການນັບຂັ້ນຕອນ ແລະສຸຂະພາບ

ໜຶ່ງປີກ່ອນ, ໂຕະ Well+Being ຢູ່ Washington Post ໄດ້ເລີ່ມພາລະກິດຂອງຕົນໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິທະຍາສາດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ດ້ວຍການສຸມໃສ່ການບໍາລຸງລ້ຽງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ແລະຄວາມສໍາພັນ, ໂຕະຕັ້ງໂຕະໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຖານະເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງຈຸດສໍາຄັນນີ້, ການຄັດເລືອກຄໍາແນະນໍາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີທຸກໆມື້ໄດ້ຖືກ curated.
ຄຳແນະນຳອັນໜຶ່ງນັ້ນທ້າທາຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າ 10,000 ກ້າວຕໍ່ມື້ແມ່ນມາດຕະຖານທອງສຳລັບການອອກກຳລັງກາຍ. Gretchen Reynolds, ນັກຂ່າວທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ "ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຈົ້າ," ແນະນໍາວ່າບໍ່ມີຫຍັງມະຫັດສະຈັນກ່ຽວກັບຕົວເລກສະເພາະນີ້. ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສໍາລັບບຸກຄົນອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 60 ປີ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສາມາດໄດ້ຮັບດ້ວຍການນັບຂັ້ນຕອນປະຈໍາວັນຕັ້ງແຕ່ປະມານ 8,000 ຫາ 10,000. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ, ເກນໄດ້ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ, ໂດຍຈຸດທີ່ຫວານສໍາລັບຄວາມສ່ຽງການຕາຍຫຼຸດລົງຫຼຸດລົງລະຫວ່າງ 6,000 ຫາ 8,000 ກ້າວ.
ໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງການເປີດເຜີຍນີ້, Well+Being ສະເຫນີເຈັດຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການນັບຂັ້ນຕອນ. ຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນຕິດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າປະສິດທິຜົນແລະລວມກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄໍາແນະນໍາລວມມີການກໍານົດເປົ້າຫມາຍທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້, ຄ່ອຍໆເພີ່ມຈໍານວນຂັ້ນຕອນ, ແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ pedometers ຫຼືເຄື່ອງຕິດຕາມການອອກກໍາລັງກາຍ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້, ບຸກຄົນສາມາດປັບປຸງສະຫວັດດີການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ overwhelmed ໂດຍເປົ້າຫມາຍການນັບຂັ້ນຕອນທີ່ສູງ.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າສະຫວັດດີພາບກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງສຸຂະພາບລວມແລະການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດ, ບຸກຄົນສາມາດນໍາໄປສູ່ຊີວິດທີ່ສົມດຸນແລະສົມດຸນ. ໂຕະ Well+Being ຢູ່ The Washington Post ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ບົດຄວາມ ແລະຄຳແນະນຳເພື່ອສະໜັບສະໜູນຜູ້ອ່ານໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້.
ທີ່ມາ:
ໜັງສືພິມ Washington Post – Well+Being Desk