ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ຂ່າວ

ພິຈາລະນາຄືນເປົ້າໝາຍ 10,000 ຂັ້ນຕອນ: ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່ຽວກັບການນັບຂັ້ນຕອນ ແລະສຸຂະພາບ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ພິຈາລະນາຄືນເປົ້າໝາຍ 10,000 ຂັ້ນຕອນ: ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ກ່ຽວກັບການນັບຂັ້ນຕອນ ແລະສຸຂະພາບ

ໜຶ່ງປີກ່ອນ, ໂຕະ Well+Being ຢູ່ Washington Post ໄດ້ເລີ່ມພາລະກິດຂອງຕົນໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານວິທະຍາສາດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ດ້ວຍການສຸມໃສ່ການບໍາລຸງລ້ຽງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ແລະຄວາມສໍາພັນ, ໂຕະຕັ້ງໂຕະໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ອ່ານໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຖານະເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງຂອງຈຸດສໍາຄັນນີ້, ການຄັດເລືອກຄໍາແນະນໍາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີທຸກໆມື້ໄດ້ຖືກ curated.

ຄຳແນະນຳອັນໜຶ່ງນັ້ນທ້າທາຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າ 10,000 ກ້າວຕໍ່ມື້ແມ່ນມາດຕະຖານທອງສຳລັບການອອກກຳລັງກາຍ. Gretchen Reynolds, ນັກຂ່າວທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ "ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຈົ້າ," ແນະນໍາວ່າບໍ່ມີຫຍັງມະຫັດສະຈັນກ່ຽວກັບຕົວເລກສະເພາະນີ້. ການຄົ້ນຄວ້າໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສໍາລັບບຸກຄົນອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 60 ປີ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດສາມາດໄດ້ຮັບດ້ວຍການນັບຂັ້ນຕອນປະຈໍາວັນຕັ້ງແຕ່ປະມານ 8,000 ຫາ 10,000. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າ 60 ປີ, ເກນໄດ້ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ, ໂດຍຈຸດທີ່ຫວານສໍາລັບຄວາມສ່ຽງການຕາຍຫຼຸດລົງຫຼຸດລົງລະຫວ່າງ 6,000 ຫາ 8,000 ກ້າວ.

ໃນຄວາມສະຫວ່າງຂອງການເປີດເຜີຍນີ້, Well+Being ສະເຫນີເຈັດຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການນັບຂັ້ນຕອນ. ຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນຕິດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງເຂົາເຈົ້າປະສິດທິຜົນແລະລວມກິດຈະກໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄໍາແນະນໍາລວມມີການກໍານົດເປົ້າຫມາຍທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້, ຄ່ອຍໆເພີ່ມຈໍານວນຂັ້ນຕອນ, ແລະການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ pedometers ຫຼືເຄື່ອງຕິດຕາມການອອກກໍາລັງກາຍ. ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້, ບຸກຄົນສາມາດປັບປຸງສະຫວັດດີການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ overwhelmed ໂດຍເປົ້າຫມາຍການນັບຂັ້ນຕອນທີ່ສູງ.

ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາວ່າສະຫວັດດີພາບກວມເອົາຫຼາຍກ່ວາສຸຂະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໂດຍການຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງສຸຂະພາບລວມແລະການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດ, ບຸກຄົນສາມາດນໍາໄປສູ່ຊີວິດທີ່ສົມດຸນແລະສົມດຸນ. ໂຕະ Well+Being ຢູ່ The Washington Post ຍັງສືບຕໍ່ໃຫ້ບົດຄວາມ ແລະຄຳແນະນຳເພື່ອສະໜັບສະໜູນຜູ້ອ່ານໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້.

ທີ່​ມາ​:

ໜັງສືພິມ Washington Post – Well+Being Desk

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ຂ່າວ

ການທົບທວນ Wordle: ການວິເຄາະປິດສະ Wordle 819

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ຂ່າວ

ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍບູຮານເປັນບ່ອນທໍາອິດທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນດິນແດນຫຼາຍກວ່າ 407 ລ້ານປີກ່ອນ

Sep 16, 2023 Vicky Stavropoulou
ຂ່າວ

ການປຽບທຽບ Sonos Beam (Gen 2) ແລະ Samsung HW-S60B Soundbars

Sep 16, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ