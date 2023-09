Orange Pi ແນະນຳ Orange Pi Zero 2W: ທາງເລືອກທີ່ບັນຈຸພະລັງງານໃຫ້ກັບ Raspberry Pi Zero 2 W

Orange Pi ໄດ້ເປີດເຜີຍການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, Orange Pi Zero 2W, ເຊິ່ງສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ປະສິດທິພາບການປັບປຸງແລະຄວາມຊົງຈໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອທຽບກັບຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ. Orange Pi Zero 2W ຂັບເຄື່ອນໂດຍໂປເຊດເຊີ Allwinner H618 quad-core Cortex-A53, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບແອັບພລິເຄຊັນຕ່າງໆ, ລວມທັງກ່ອງໂທລະພາບ, ອຸປະກອນການຫລໍ່ຫນ້າຈໍອັດສະລິຍະ, ເຮືອນອັດສະລິຍະ, ປະຕູອັດສະລິຍະ, ແລະອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ. (IoT).

Orange Pi Zero 2W ດຶງເອົາແຮງບັນດານໃຈຈາກ Raspberry Pi Zero 2 W, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດຕົວໃນເດືອນຕຸລາ 2021 ເປັນຜູ້ສືບທອດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າກັບ Raspberry Pi Zero ເດີມ. ຄ້າຍຄືກັນກັບຄູ່ Raspberry ຂອງມັນ, Orange Pi Zero 2W ມີໂປເຊດເຊີ quad-core Arm Cortex-A53, ແຕ່ໃຫ້ຄວາມໄວໂມງເຖິງ 1.5GHz, ເຮັດໃຫ້ມັນໄວກວ່າ Raspberry Pi Zero 50 W 2% ໃນຄວາມໄວຫຼັກຊັບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີໂປເຊດເຊີກາຟິກ Arm Mali G31-MP2 ພ້ອມກັບຮອງຮັບ OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, ແລະ Vulkan 1.1.

ປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງ Orange Pi Zero 2W ແມ່ນຄວາມຈຸຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳຂອງມັນ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກໄດ້ລະຫວ່າງ 1GB, 1.5GB, 2GB, ຫຼື 4GB ຂອງ RAM, ຊຶ່ງເປັນສອງເທົ່າຕ່ໍາສຸດແລະເຖິງແປດເທົ່າຂອງສູງສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນ Raspberry Pi Zero 2W. ກະດານຍັງປະກອບມີຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແຟດ SPI 16MB ແລະຊ່ອງສຽບ microSD ສໍາລັບການເກັບຮັກສາຕົ້ນຕໍ.

ຄຸນສົມບັດຫຼັກຂອງ Orange Pi Zero 2W ລວມມີພອດ mini-HDMI 2.0 ທີ່ມີການຮອງຮັບ 4k60, ສອງພອດ USB 2.0 Type-C (ຫນຶ່ງສໍາລັບພະລັງງານແລະຫນຶ່ງສໍາລັບອຸປະກອນ), ແລະ header 40-pin GPIO ທີ່ບໍ່ມີປະຊາຊົນ. ມັນຍັງລວມເອົາການເຊື່ອມຕໍ່ Wi-Fi 5 ແລະ Bluetooth 5.0/BLE.

ໃນແງ່ຂອງຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ, Orange Pi Zero 2W ສະຫນອງການໂຕ້ຕອບການຂະຫຍາຍ 24-pin ແບບກໍານົດເອງ, ເຊິ່ງປະກອບມີສອງຊ່ອງ USB 2.0, ການເຊື່ອມຕໍ່ 10/100 Ethernet, ສະຫນັບສະຫນູນສຽງແລະວິດີໂອແບບອະນາລັອກ, ເຄື່ອງຮັບອິນຟາເລດ, ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ສໍາລັບພະລັງງານແລະຜູ້ໃຊ້. - ປຸ່ມ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີຕົວເຊື່ອມຕໍ່ Camera Serial Interface (CSI) ຄືກັບ Raspberry Pi Zero 2 W, Orange Pi ໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ USB 2.0 ເປັນທາງເລືອກສໍາລັບການຮອງຮັບກ້ອງຖ່າຍຮູບ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຊອບແວລວມມີ Android 12, Debian 11 ແລະ 12, Ubuntu 20.04 ແລະ 22.04, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບໍລິສັດຂອງ Arch Linux-based Orange Pi OS.

Orange Pi Zero 2W ມີໃຫ້ຊື້ຢູ່ຮ້ານ AliExpress ຂອງ Orange Pi, ດ້ວຍລາຄາຕັ້ງແຕ່ $12.90 ສຳລັບລຸ້ນ RAM 1GB ເຖິງ $23 ສຳລັບລຸ້ນ 4GB. ນອກຈາກນັ້ນ, ຊຸດທີ່ປະກອບມີກະດານຂະຫຍາຍທີ່ມີສຽງອະນາລັອກ, ພອດ USB 2.0 ຂະໜາດເຕັມ, ພອດອີເທີເນັດ, ປຸ່ມ, ແລະເຄື່ອງຮັບອິນຟາເລດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $17.80, ບໍ່ລວມຄ່າຂົນສົ່ງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Orange Pi Zero 2W ເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນກັບ Raspberry Pi Zero 2 W, ສະເຫນີປະສິດທິພາບການປັບປຸງ, ທາງເລືອກໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາທີ່ພຽງພໍ, ແລະຄຸນນະສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫລາກຫລາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບ IoT ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ smart home ຕ່າງໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ສີ​ສົ້ມ Pi

- AliExpress