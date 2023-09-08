Find N3 Flip ຂອງ Oppo ກາຍເປັນໂທລະສັບ Android ທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນ

ໂທລະສັບສະຫຼາດ Find N3 Flip ຂອງ Oppo ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງໄວວາໃນປະເທດຈີນ, ກາຍເປັນໂທລະສັບ Android ທີ່ມີຍອດຂາຍສູງສຸດໃນລາຄາ 6,000+ ຢວນ. ເຖິງວ່າຈະມີການແຂ່ງຂັນຢ່າງຮຸນແຮງຈາກຊຸດ Mate 60 ຂອງ Huawei, Oppo ສາມາດບັນລຸຍອດຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນ 91% ເມື່ອທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ.
ລາຄາຢູ່ທີ່ 6,799 ຢວນ (~ $932) ສໍາລັບ RAM 12GB ແລະຮູບແບບການເກັບຮັກສາ 256GB, Find N3 Flip ໄດ້ດຶງດູດຜູ້ໃຊ້ຈີນທີ່ໄດ້ຂະຫນານນາມມັນວ່າ "Wang Feng Machine." ຊື່ຫຼິ້ນນີ້ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດຫຼາຍກວ່າຊຸດ Mate 60 ຂອງ Huawei ເລື້ອຍໆ, ຄືກັບ Wang Feng, ນັກຮ້ອງຊາວຈີນທີ່ມີປະສົບການທີ່ໂຊກບໍ່ດີກັບການອອກອາລະບໍາໃຫມ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Oppo ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວເລກການຂາຍສະເພາະສໍາລັບ Find N3 Flip, ຜົນສໍາເລັດແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ພິຈາລະນາຄວາມເດັ່ນໃນສ່ວນລາຄາ. Huawei Mate 60 series ຍັງບັນລຸຍອດຂາຍຢ່າງແຮງ, ດ້ວຍຍອດຂາຍ 1 ລ້ານເຄື່ອງພາຍໃນ XNUMX ມື້ເທົ່ານັ້ນ.
Find N3 Flip ເປັນໂທລະສັບທີ່ສາມາດພັບໄດ້ clamshell ທີ່ມີສະເປັກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ. ມັນມີຫນ້າຈໍພາຍໃນ 6.80 ນິ້ວແລະຫນ້າຈໍນອກ 3.26 ນິ້ວ, ທັງສອງນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ AMOLED. ຫນ້າຈໍພາຍໃນມີການອອກແບບທີ່ຍືດຫຍຸ່ນ, ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນທີ່ສາມາດປັບຕົວໄດ້ 1 ~ 120Hz, ແລະອັດຕາການສໍາຜັດເຖິງ 240Hz.
ພາຍໃຕ້ຝາປິດ, Find N3 Flip ແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍ MediaTek Dimensity 9200 SoC, ຈັບຄູ່ກັບ RAM 12GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 256GB ຫຼື RAM 12GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 512GB. ມັນມີແບັດເຕີຣີ 4,300mAh ພ້ອມຄວາມສາມາດສາກໄວ 44W ແລະແລ່ນດ້ວຍ ColorOS 13.2, ອີງໃສ່ Android 13.
ຜູ້ທີ່ມັກການຖ່າຍຮູບຈະຊື່ນຊົມກັບລະບົບກ້ອງໜ້າປະທັບໃຈຂອງ Find N3 Flip, ເຊິ່ງລວມມີກ້ອງຫຼັກ 50 ລ້ານພິກເຊລ, ກ້ອງເທເລໂຟໂຕ 32 ລ້ານພິກເຊລ ແລະ ກ້ອງມຸມກວ້າງ 48 ລ້ານພິກເຊລ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Oppo Find N3 Flip ເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງຍີ່ຫໍ້ໃນຄຸນນະພາບແລະນະວັດກໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການແຂ່ງຂັນຈາກຊຸດ Huawei Mate 60.
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