Oppo ເປີດໂຕສະມາດໂຟນລຸ້ນໃໝ່ Oppo A38 ໃນປະເທດອິນເດຍ

ບໍ່ດົນມານີ້, Oppo ໄດ້ເປີດຕົວສະມາດໂຟນລຸ້ນ ໃໝ່, Oppo A38, ໃນຕະຫຼາດອິນເດຍ. ໂທລະສັບນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດງົບປະມານຂອງບໍລິສັດແລະມາພ້ອມກັບຄຸນສົມບັດເຊັ່ນ: ຫນ້າຈໍ 6.56 ນິ້ວຂະຫນາດໃຫຍ່, ກ້ອງຖ່າຍຮູບຫລັງຄູ່, ແລະຫມໍ້ໄຟທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດຕົວກ່ອນຫນ້ານີ້ໃນ UAE ແລະປັດຈຸບັນມີສໍາລັບການສັ່ງລ່ວງຫນ້າໃນອິນເດຍ.
Oppo A38 ມີໃຫ້ເລືອກ 4 ສີຄື: ດຳໂກລວວວວວວວວວວວວເວີ ດຳ ແລະ ໂກລວເວີສີທອງ. ມັນມາພ້ອມກັບການຕັ້ງຄ່າດຽວຂອງ RAM 128GB + ການເກັບຮັກສາ 12,999GB ແລະລາຄາ Rs. 13. ຕອນນີ້ລູກຄ້າສາມາດສັ່ງຈອງໂທລະສັບໄດ້ລ່ວງໜ້າ, ແລະມັນຈະວາງຂາຍໃນວັນທີ XNUMX ກັນຍານີ້ຢູ່ Flipkart ແລະ ເວັບໄຊທາງການຂອງ Oppo.
ໃນດ້ານສະເປັກ, Oppo A38 ມີຈໍສະແດງຜົນ 6.56 ນິ້ວ HD+ LCD ທີ່ມີອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ 90Hz ແລະຄວາມສະຫວ່າງສູງສຸດ 720 Nits. ສະມາດໂຟນຮອງຮັບຊິມກາດຄູ່ ແລະແລ່ນດ້ວຍລະບົບ Color OS 13 ທີ່ອີງໃສ່ Android 13.1. ມັນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍໂຮງງານຜະລິດ octa-core MediaTek Helio G85.
ອຸປະກອນມາພ້ອມກັບ RAM 4GB ແລະບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB. ມັນມີການຕິດຕັ້ງກ້ອງຫຼັງຄູ່, ມີເລນຫຼັກ 50MP ແລະເລນຮອງ 2MP. ຢູ່ດ້ານຫນ້າ, ບໍລິສັດໄດ້ສະຫນອງກ້ອງຖ່າຍຮູບ selfie 5MP. ເພື່ອພະລັງງານອຸປະກອນ, ມັນມີຫມໍ້ໄຟ 5000mAh ທີ່ຮອງຮັບການສາກໄຟ 33W SuperVOOC.
ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພ, ໂທລະສັບມີເຊັນເຊີລາຍນິ້ວມືທີ່ຕິດຢູ່ດ້ານຂ້າງ ແລະ ຍັງໃຫ້ການຮັບຮູ້ໃບໜ້າ. ມັນປະກອບມີຊ່ອງສຽບ USB Type-C, ຊ່ອງສຽບສຽງ 3.5 ມມ, Bluetooth ແລະຄຸນສົມບັດການເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນໆ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Oppo A38 ສະຫນອງຊຸດຄຸນສົມບັດທີ່ດີໃນລາຄາທີ່ເປັນມິດກັບງົບປະມານ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ແຂ່ງຂັນໃນຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດອິນເດຍ.
ທີ່ມາ: [ຊື່ແຫຼ່ງ]