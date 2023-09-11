ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບ AWS re:Invent 2023, ເວທີການຖ່າຍທອດ ແລະ IPO ຂອງ Arm

ໃນໂລກຂອງເຫດການເຕັກໂນໂລຢີ, AWS re:Invent 2023 ໃກ້ເຂົ້າມາຢ່າງໄວວາ, ແລະນັກວິເຄາະອຸດສາຫະກໍາ theCUBE John Furrier ຄາດຄະເນວ່າຈະມີການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນບາງຢ່າງຢູ່ໃນຮ້ານ. Furrier ຄາດວ່າຈະສຸມໃສ່ຄອມພິວເຕີ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ, ການສະຫນັບສະຫນູນ GPU, ແລະເລື່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຊັດເຈນກວ່າຈາກ AWS. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວຍັງສົງໄສກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງລະບົບນິເວດທີ່ອ້ອມຮອບ AWS ແລະວ່າມັນສາມາດບັນລຸຄວາມສູງໃຫມ່ໄດ້ບໍ. Furrier ໄດ້ວິພາກວິຈານການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງ Amazon ຂອງລະບົບນິເວດຂອງຕົນໃນເຫດການເຫຼົ່ານີ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ເມື່ອເວົ້າເຖິງເວທີການຖ່າຍທອດ, Furrier ເຊື່ອວ່າກຸນແຈຂອງຄວາມສໍາເລັດແມ່ນຢູ່ໃນການເຊື່ອມໂຍງແລະການລົບລ້າງການປ່ຽນສະພາບການ. ລາວແນະນໍາວ່າແພລະຕະຟອມທີ່ສາມາດປະສົມປະສານທີ່ດີທີ່ສຸດກັບລະບົບການເອີ້ນເກັບເງິນແລະສະຫນອງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່ຈະມີມືຂ້າງເທິງ. Furrier ຍັງເວົ້າເຖິງການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາທີ່ລາວມີກັບ CISO ຈາກ Prime Video ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນຢູ່ໃນ AWS Startup Showcase.
ການສົນທະນາຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ຽນໄປສູ່ແຜນການ IPO ຂອງ Arm. Arm Holdings PLC, ຜູ້ອອກແບບຊິບຢູ່ປະເທດອັງກິດ, ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະໄດ້ຮັບເກືອບ 4.87 ຕື້ໂດລາໃນການສະເຫນີຂາຍສາທາລະນະທີ່ຈະມາຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນິວຢອກ. ນັກວິເຄາະ Albie Amankona ຈາກບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາທົ່ວໂລກ Third Bridge ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງ Arm ທີ່ຈະໃຊ້ທຶນໃນແນວໂນ້ມຂອງ AI ໃນປະຈຸບັນ, ຍ້ອນວ່າລາຍໄດ້ຂອງ Arm ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກມືຖື. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Furrier ແລະນັກວິເຄາະຮ່ວມຂອງລາວ Dave Vellante ປະຕິເສດຢ່າງແຂງແຮງກັບທັດສະນະນີ້. ພວກເຂົາເຊື່ອວ່າສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງ Arm ຈະຄອບງໍາ AI inferencing ຢູ່ຂອບ, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນພື້ນທີ່ທີ່ Arm ມີຄວາມໂດດເດັ່ນ.
Vellante ຍັງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນໂດຍ RISC-V, ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທາງເລືອກ, ແລະໂຕ້ຖຽງວ່າ Arm ມີຜູ້ນໍາທີ່ສໍາຄັນກວ່າຄູ່ແຂ່ງຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ Arm ອາດຈະບໍ່ເປັນຕົວຊີ້ບອກ, Vellante ຊົມເຊີຍແພລະຕະຟອມທີ່ມີປະສິດທິພາບຕ່ໍາ, ປະສິດທິພາບສູງທີ່ຈະຮັບປະກັນຄວາມເດັ່ນໃນຕະຫລາດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສົນທະນາໃນ CUBE Podcast ສໍາຜັດກັບເຫດການ AWS re:Invent ທີ່ຈະມາເຖິງ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຊື່ອມໂຍງແລະປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນເວທີການຖ່າຍທອດ, ແລະທ່າແຮງຂອງສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງ Arm ໃນພູມສັນຖານ AI.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– theCUBE Podcast