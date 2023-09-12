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ການເປີດເຜີຍຮອບວຽນຄາບອນໃນຮ່ອງຮອຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກ IODP Expedition 386

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ການເປີດເຜີຍຮອບວຽນຄາບອນໃນຮ່ອງຮອຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກ IODP Expedition 386

ການ​ສຳ​ຫຼວດ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໂດຍ​ໂຄງ​ການ​ຄົ້ນ​ພົບ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ສາ​ກົນ (IODP) ໄດ້​ສ່ອງ​ແສງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ວົງ​ຈອນ​ກາກ​ບອນ​ຢູ່​ໃນ​ຮ່ອງ​ນ້ຳ​ຍີ່​ປຸ່ນ ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ມີ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ແຮງ. ຮ່ອງຮອຍຍີ່ປຸ່ນ, ຕັ້ງຢູ່ເທິງວົງແຫວນໄຟປາຊີຟິກ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສໍາລັບເຂດຍ່ອຍຂອງມັນແລະແຜ່ນດິນໄຫວ megathrust ເລື້ອຍໆ.

IODP Expedition 386 ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເກັບກຳ ແລະ ການວິເຄາະຂອງ 58 ແກນຕະກອນຈາກພື້ນທະເລຕາມແກນຮ່ອງ. ແກນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກເອົາມາຈາກຄວາມເລິກເຖິງ 37.82 ແມັດ, ສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ສໍາລັບການເກັບຕົວຢ່າງໃຕ້ດິນເລິກຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດວິທະຍາສາດ. ​ໃນ​ຜົນງານ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ, ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ບ່ອນ​ນ້ຳ​ເລິກ​ທີ່​ສຸດ​ຢູ່​ລະດັບ 8,023 ​ແມັດ ​ແລະ ກູ້​ເອົາ​ຕົວຢ່າງ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ໃຕ້​ນ້ຳ​ເລິກ​ທີ່​ສຸດ​ຈາກ 8,060.74 ​ແມັດ​ຈາກ​ລະດັບ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ.

ການ​ວິ​ເຄາະ​ຂອງ​ແກນ​ຕະ​ກອນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ການ​ມີ​ຂອງ labile ລະ​ລາຍ​ກາກ​ບອນ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ໃນ​ນ​້​ໍ​າ interstitial sediment ໄດ້​. ການເກັບຮັກສາກາກບອນທີ່ລະລາຍນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂຸດຄົ້ນຄາບອນອິນຊີຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຮ່ອງຮອຍຂອງ hadal, ເຊິ່ງແມ່ນຫຼາຍກ່ວາໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາເລິກອື່ນໆຂອງມະຫາສະຫມຸດເປີດ. ເຕັກນິກ radiocarbon ຂັ້ນສູງຍັງເປີດເຜີຍການແກ່ອາຍຸແລະການສະສົມຂອງຄາບອນອິນຊີແລະອະນົງຄະທາດທີ່ລະລາຍຢູ່ໃນຕະກອນໃຕ້ດິນເລິກ.

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວົງຈອນຄາບອນເລິກແລະເຂດ subduction. ຄາບອນທີ່ລະລາຍເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຮ່ອງຮອຍຂອງຮ່ອງອາດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວົງຈອນຄາບອນໂດຍລວມຍ້ອນວ່າມັນຖືກຝັງເຂົ້າໄປໃນຮ່ອງເລິກແລະເຂດ subduction. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເມື່ອກ່ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາເລິກ hasal ເປັນ "ງຽບສະຫງົບ" ສະພາບແວດລ້ອມທະເລເລິກ.

ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານຂອງ methanogenesis microbial ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃນຮ່ອງຮອຍຂອງ hadal, ອາດຈະເປັນອິດທິພົນຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດໃຫຍ່ຊ້ໍາຊ້ອນຕາມເຂດ subduction. ແຜ່ນ ດິນ ໄຫວ ມີ ບົດ ບາດ ໃນ ການ modulating ວົງ ຈອນ ຄາ ບອນ trench ແລະ metabolism biosphere ເລິກ ໃນ ສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ສຸດ .

ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວົງຈອນຄາບອນແບບເຄື່ອນໄຫວໃນ Japan Trench ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຮ້າຍແຮງເຫຼົ່ານີ້. ຜົນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ IODP ທີ່ຈະເຮັດການເກັບຕົວຢ່າງພື້ນຜິວທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ແລະການສືບສວນຢູ່ໃນຂຸມຝັງສົບຂອງມະຫາສະໝຸດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ສື່​ສານ​ທໍາ​ມະ​ຊາດ​: "ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ microbial​ໄກ່​ເກ່ຍ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກາກ​ບອນ​ທີ່​ລະ​ລາຍ​ໃນ​ຕະ​ກອນ​ໃຕ້​ດິນ​ເລິກ​"
– IODP

By Mampho Brescia

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