ການເປີດເຜີຍຮອບວຽນຄາບອນໃນຮ່ອງຮອຍຂອງຍີ່ປຸ່ນ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກ IODP Expedition 386

ການສຳຫຼວດຄົ້ນຄ້ວາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ດຳເນີນໂດຍໂຄງການຄົ້ນພົບມະຫາສະໝຸດສາກົນ (IODP) ໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງວົງຈອນກາກບອນຢູ່ໃນຮ່ອງນ້ຳຍີ່ປຸ່ນ ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີກິດຈະກຳແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງແຮງ. ຮ່ອງຮອຍຍີ່ປຸ່ນ, ຕັ້ງຢູ່ເທິງວົງແຫວນໄຟປາຊີຟິກ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສໍາລັບເຂດຍ່ອຍຂອງມັນແລະແຜ່ນດິນໄຫວ megathrust ເລື້ອຍໆ.
IODP Expedition 386 ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເກັບກຳ ແລະ ການວິເຄາະຂອງ 58 ແກນຕະກອນຈາກພື້ນທະເລຕາມແກນຮ່ອງ. ແກນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກເອົາມາຈາກຄວາມເລິກເຖິງ 37.82 ແມັດ, ສ້າງສະຖິຕິໃຫມ່ສໍາລັບການເກັບຕົວຢ່າງໃຕ້ດິນເລິກຢູ່ໃນມະຫາສະຫມຸດວິທະຍາສາດ. ໃນຜົນງານອັນໜຶ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຂຸດຄົ້ນບ່ອນນ້ຳເລິກທີ່ສຸດຢູ່ລະດັບ 8,023 ແມັດ ແລະ ກູ້ເອົາຕົວຢ່າງລະດັບນ້ຳໃຕ້ນ້ຳເລິກທີ່ສຸດຈາກ 8,060.74 ແມັດຈາກລະດັບນ້ຳທະເລ.
ການວິເຄາະຂອງແກນຕະກອນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນການມີຂອງ labile ລະລາຍກາກບອນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນນ້ໍາ interstitial sediment ໄດ້. ການເກັບຮັກສາກາກບອນທີ່ລະລາຍນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂຸດຄົ້ນຄາບອນອິນຊີຢ່າງຫ້າວຫັນໃນຮ່ອງຮອຍຂອງ hadal, ເຊິ່ງແມ່ນຫຼາຍກ່ວາໃນສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາເລິກອື່ນໆຂອງມະຫາສະຫມຸດເປີດ. ເຕັກນິກ radiocarbon ຂັ້ນສູງຍັງເປີດເຜີຍການແກ່ອາຍຸແລະການສະສົມຂອງຄາບອນອິນຊີແລະອະນົງຄະທາດທີ່ລະລາຍຢູ່ໃນຕະກອນໃຕ້ດິນເລິກ.
ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບວົງຈອນຄາບອນເລິກແລະເຂດ subduction. ຄາບອນທີ່ລະລາຍເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຮ່ອງຮອຍຂອງຮ່ອງອາດຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ວົງຈອນຄາບອນໂດຍລວມຍ້ອນວ່າມັນຖືກຝັງເຂົ້າໄປໃນຮ່ອງເລິກແລະເຂດ subduction. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເມື່ອກ່ອນຂອງສະພາບແວດລ້ອມນ້ໍາເລິກ hasal ເປັນ "ງຽບສະຫງົບ" ສະພາບແວດລ້ອມທະເລເລິກ.
ການຄົ້ນຄວ້າຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານຂອງ methanogenesis microbial ທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃນຮ່ອງຮອຍຂອງ hadal, ອາດຈະເປັນອິດທິພົນຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຂະຫນາດໃຫຍ່ຊ້ໍາຊ້ອນຕາມເຂດ subduction. ແຜ່ນ ດິນ ໄຫວ ມີ ບົດ ບາດ ໃນ ການ modulating ວົງ ຈອນ ຄາ ບອນ trench ແລະ metabolism biosphere ເລິກ ໃນ ສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ສຸດ .
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບວົງຈອນຄາບອນແບບເຄື່ອນໄຫວໃນ Japan Trench ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສຶກສາຕື່ມອີກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຮ້າຍແຮງເຫຼົ່ານີ້. ຜົນການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດຂອງ IODP ທີ່ຈະເຮັດການເກັບຕົວຢ່າງພື້ນຜິວທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ແລະການສືບສວນຢູ່ໃນຂຸມຝັງສົບຂອງມະຫາສະໝຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສື່ສານທໍາມະຊາດ: "ການເຄື່ອນໄຫວ microbialໄກ່ເກ່ຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງກາກບອນທີ່ລະລາຍໃນຕະກອນໃຕ້ດິນເລິກ"
– IODP