ບາດກ້າວໃໝ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າວັດສະດຸ Quantum ດ້ວຍເທັກນິກ Ultrafast Electron Beam

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການສຶກສາວັດສະດຸ quantum ໂດຍການພັດທະນາເຕັກນິກການ beam ເອເລັກໂຕຣນິກ ultrafast ເພື່ອສືບສວນອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ດ້ວຍຄວາມລະອຽດພິເສດ. ວັດສະດຸ Quantum, ດ້ວຍຄຸນສົມບັດເອເລັກໂຕຣນິກ, ແມ່ເຫຼັກ, ແລະ optical ທີ່ເປັນເອກະລັກ, ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນອະນາຄົດໃນຄອມພິວເຕີ້ແລະເຕັກໂນໂລຢີພະລັງງານ. ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຕິສໍາພັນທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງເອເລັກໂຕຣນິກແລະນິວເຄລຍຂອງປະລໍາມະນູໃນວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄຸນສົມບັດຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັກຄົ້ນຄວ້າປະເຊີນຫນ້າແມ່ນວ່າວັດສະດຸ quantum ຈໍານວນຫຼາຍບໍ່ສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນເປັນໄປເຊຍກັນຂະຫນາດໃຫຍ່. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະກອບໄປເຊຍກັນທີ່ມີພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂະຫນາດຂອງຜົມຂອງມະນຸດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຈໍາກັດໃນເວລາທີ່ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເລັ່ງຄວາມໄວຂອງລໍາແສງເອເລັກໂຕຣນິກ ultrafast, ຍ້ອນວ່າຄຸນນະພາບຂອງ beam ເອເລັກໂຕຣນິກມັກຈະຈໍາກັດພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດສຸມໃສ່ໄດ້.
ໃນການສຶກສາໃຫມ່ນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງເອເລັກໂຕຣນິກພິເສດເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງ beam ເອເລັກໂຕຣນິກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍຮູບຕົວຢ່າງທີ່ກວ້າງພຽງແຕ່ສອງສາມໄມໂຄຣນແລະການສັງເກດຂະບວນການທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າຫນຶ່ງພັນຕື້ວິນາທີ. ຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາວັດສະດຸ quantum ໃນລະດັບປະລໍາມະນູດັ່ງກ່າວທັງໃນອາວະກາດແລະເວລາສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນກວ່າກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກຂອງມັນ.
ໂດຍປົກກະຕິ, ກໍາມະຈອນເຕັ້ນເອເລັກໂຕຣນິກ ultrafast ແມ່ນຜະລິດໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ເອີ້ນວ່າ photoemission, ບ່ອນທີ່ແສງ laser ລົບເອເລັກໂຕຣນິກອອກຈາກວັດສະດຸ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການແຜ່ກະຈາຍໃນມຸມການປ່ອຍອາຍພິດຈໍາກັດຄວາມສາມາດຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈະສຸມໃສ່ beam ເອເລັກໂຕຣນິກຢູ່ໃນຈຸດຂະຫນາດນ້ອຍ. ໃນການສຶກສານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງເລັ່ງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ອີງໃສ່ photoemission ທີ່ມີວັດສະດຸຂັ້ນສູງທີ່ຜະລິດເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີການແຜ່ກະຈາຍຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນມຸມການປ່ອຍອາຍພິດ. ເມື່ອປະສົມປະສານກັບ optics ສຸມໃສ່ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຊັດເຈນ, ວິທີການນີ້ເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂລາຍລະອຽດຂອງປະລໍາມະນູ subtle ໃນຕົວຢ່າງຂະຫນາດນ້ອຍ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການສຶກສາວັດສະດຸ quantum ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດພື້ນຖານຂອງພວກເຂົາ. ເຕັກນິກການແສງເອເລັກໂຕຣນິກ ultrafast ໃຫມ່ໃຫ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີອໍານາດສໍາລັບການສືບສວນພຶດຕິກໍາ intricate ຂອງອຸປະກອນການເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນເກັດປະລໍາມະນູ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸດັ່ງກ່າວມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດພາກສະຫນາມຂອງການຄົ້ນຄວ້າວັດສະດຸ quantum ແລະເປີດທາງໃຫ້ແກ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນອະນາຄົດໃນຄອມພິວເຕີແລະເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານ.
ແຫຼ່ງທີ່ມາ: WH Li et al, “ອຸປະກອນການກະຈາຍທາງຈຸນລະພາກອິເລັກຕອນອິເລັກໂທຣນິກ-ໂວລັອດຟາດ ອິເລັກໂທຣນິກ ໂດຍໃຊ້ photocathode semiconductor emittance ຕໍ່າ,” Structural Dynamics (2022). DOI: 10.1063/4.0000138
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ
ອ້າງອີງ: Phys.org. (2023, 11 ກັນຍາ). ວັດສະດຸນະວະນິຍາຍເຮັດໃຫ້ການ probe ການແຜ່ກະຈາຍເອເລັກໂຕຣນິກ ultrafast ສໍາລັບອຸປະກອນການ quantum. ດຶງມາຈາກ [ເວັບໄຊທ໌ແຫຼ່ງ]