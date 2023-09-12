NFT Gaming Co. ເປີດຕົວເກມທຳອິດ, “Space Striker AI”

ແພລດຟອມເກມດິຈິຕອລ NFT Gaming Co. ໄດ້ປະກາດການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດດ້ວຍການເປີດຕົວເກມທຳອິດ, “Space Striker AI”, ທີ່ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນ Android ແລະ iOS. ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການຫຼິ້ນເກມແບບດັ້ງເດີມກັບເວັບ 3 ໂດຍການພັດທະນາເກມແບບສະບາຍໆທີ່ລວມເອົາລັກສະນະນະວະນິຍາຍເຊັ່ນ: ໂຕເຄນທີ່ບໍ່ fungible (NFTs).
CEO ຂອງ The NFT Gaming Co., Vadim Mats, ກ່າວວ່າເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອລວມເອົາເກມດິຈິຕອລແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີອົງປະກອບໃນເກມທີ່ເປັນເອກະລັກ, ລວມທັງຜິວໜັງ, ຕົວລະຄອນ, ແລະປະສົບການຕ່າງໆທີ່ສາມາດສ້າງ ແລະສ້າງເປັນ NFTs. ໂດຍການລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ blockchain ເຂົ້າໃນການຫຼີ້ນເກມ, ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງແລະມູນຄ່າໃຫມ່ສໍາລັບຊັບສິນໃນເກມຂອງພວກເຂົາ.
ນອກເໜືອໄປຈາກ “Space Striker AI”, NFT Gaming Co. ຍັງມີແຜນທີ່ຈະປ່ອຍເກມ ແລະແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ບໍລິສັດໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ມີນະວັດກໍາທີ່ນໍາໃຊ້ NFTs ກໍານົດມັນນອກເຫນືອຈາກຜູ້ພັດທະນາເກມແບບດັ້ງເດີມ.
“Space Striker AI” ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກທັງ Google Play Store ແລະ Apple App Store. ການເຂົ້າມາຂອງ NFT Gaming Co. ເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນທາງບວກແລ້ວ, ດ້ວຍຮຸ້ນ Nasdaq-trading ຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 8% ໃນກິດຈະກໍາກ່ອນຕະຫຼາດ.
ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາເກມສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ NFTs ແລະເທກໂນໂລຍີ blockchain ນໍາສະເຫນີໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບເກມແລະເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ເປັນເອກະລັກ. ການເຂົ້າຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດ NFT Gaming Co. ເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວອັນສຳຄັນຕໍ່ກັບການຮັບຮອງເອົາ NFTs ໃນກະແສຫຼັກໃນການຫຼິ້ນເກມ.
ນິຍາມ:
- ເຄື່ອງໝາຍທີ່ບໍ່ເປັນເຊື້ອ (NFTs): ຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂອງລາຍການສະເພາະ ຫຼືເນື້ອໃນຢູ່ໃນ blockchain.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການປ່ອຍຂ່າວຂອງບໍລິສັດ NFT Gaming, MT Newswires.