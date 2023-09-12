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NFT Gaming Co. ເປີດຕົວເກມທຳອິດ, “Space Striker AI”

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
NFT Gaming Co. ເປີດຕົວເກມທຳອິດ, “Space Striker AI”

ແພລດຟອມເກມດິຈິຕອລ NFT Gaming Co. ໄດ້ປະກາດການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດດ້ວຍການເປີດຕົວເກມທຳອິດ, “Space Striker AI”, ທີ່ມີຢູ່ໃນອຸປະກອນ Android ແລະ iOS. ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງການຫຼິ້ນເກມແບບດັ້ງເດີມກັບເວັບ 3 ໂດຍການພັດທະນາເກມແບບສະບາຍໆທີ່ລວມເອົາລັກສະນະນະວະນິຍາຍເຊັ່ນ: ໂຕເຄນທີ່ບໍ່ fungible (NFTs).

CEO ຂອງ The NFT Gaming Co., Vadim Mats, ກ່າວວ່າເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອລວມເອົາເກມດິຈິຕອລແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີອົງປະກອບໃນເກມທີ່ເປັນເອກະລັກ, ລວມທັງຜິວໜັງ, ຕົວລະຄອນ, ແລະປະສົບການຕ່າງໆທີ່ສາມາດສ້າງ ແລະສ້າງເປັນ NFTs. ໂດຍການລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ blockchain ເຂົ້າໃນການຫຼີ້ນເກມ, ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງແລະມູນຄ່າໃຫມ່ສໍາລັບຊັບສິນໃນເກມຂອງພວກເຂົາ.

ນອກເໜືອໄປຈາກ “Space Striker AI”, NFT Gaming Co. ຍັງມີແຜນທີ່ຈະປ່ອຍເກມ ແລະແອັບພລິເຄຊັນທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ບໍລິສັດໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ມີນະວັດກໍາທີ່ນໍາໃຊ້ NFTs ກໍານົດມັນນອກເຫນືອຈາກຜູ້ພັດທະນາເກມແບບດັ້ງເດີມ.

“Space Striker AI” ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ຈາກທັງ Google Play Store ແລະ Apple App Store. ການເຂົ້າມາຂອງ NFT Gaming Co. ເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນທາງບວກແລ້ວ, ດ້ວຍຮຸ້ນ Nasdaq-trading ຂອງພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 8% ໃນກິດຈະກໍາກ່ອນຕະຫຼາດ.

ໃນຂະນະທີ່ອຸດສາຫະກໍາເກມສືບຕໍ່ພັດທະນາ, ການເຊື່ອມໂຍງຂອງ NFTs ແລະເທກໂນໂລຍີ blockchain ນໍາສະເຫນີໂອກາດໃຫມ່ສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບເກມແລະເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ເປັນເອກະລັກ. ການເຂົ້າຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດ NFT Gaming Co. ເປັນຂີດໝາຍບາດກ້າວອັນສຳຄັນຕໍ່ກັບການຮັບຮອງເອົາ NFTs ໃນກະແສຫຼັກໃນການຫຼິ້ນເກມ.

ນິຍາມ:
- ເຄື່ອງໝາຍທີ່ບໍ່ເປັນເຊື້ອ (NFTs): ຊັບສິນດິຈິຕອນທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂອງລາຍການສະເພາະ ຫຼືເນື້ອໃນຢູ່ໃນ blockchain.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການປ່ອຍຂ່າວຂອງບໍລິສັດ NFT Gaming, MT Newswires.

By Mampho Brescia

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