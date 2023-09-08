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ດາວຫາງ Nishimura ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ດາວຫາງ Nishimura ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ

ດາວຫາງທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຊື່ວ່າ Comet Nishimura ຈະເຫັນໄດ້ເມື່ອມັນຜ່ານໂລກໃນອາທິດໜ້າ. ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດຊາວຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Hideo Nishimura ໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວຫາງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ ແລະ ມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄວາມສະຫວ່າງ ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານລະບົບສຸລິຍະພາຍໃນ. ດາວ​ຫາງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ໂລກ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້, ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໄລຍະ 78 ລ້ານ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຂອງ​ດາວ​ເຄາະ, ​ເຊິ່ງອາດ​ຈະ​ສາມາດ​ແນມ​ເຫັນ​ໄດ້​ໃນ​ເວລາ XNUMX ມື້​ຂ້າງ​ໜ້າ.

Comet Nishimura ຍັງຈະຜ່ານພາຍໃນ 21 ລ້ານໄມຂອງດວງອາທິດໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ. ວົງໂຄຈອນຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ມັນຜ່ານໃກ້ກັບດວງອາທິດ, ແລະອາດຈະໃກ້ຊິດກັບໂລກ, ແມ່ນປະມານປີ 1590. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີດາວເຄາະບັນທຶກໄວ້ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ. ເວລາທີ່ສອດຄ້ອງກັບ Nishimura, ມັນຈະມີຄວາມສະຫວ່າງດີທີ່ຈະເຫັນ.

ເພື່ອສັງເກດ Comet Nishimura, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ມີທ້ອງຟ້າມືດຢູ່ຫ່າງຈາກແສງເມືອງ. ທ້ອງຟ້າ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ແບ່ງປັນຕາຕະລາງທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກສັງເກດການໃນທ້ອງຟ້າລະບຸດາວຫາງໄດ້. ຫາງຂອງດາວຫາງຈະຊີ້ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງຕາເວັນຢູ່ສະເໝີ ແລະມັນປາກົດເປັນສີຂຽວໃນຮູບເນື່ອງຈາກມີຄາບອນໄດອາໂຕມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜ່ານກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ມັນຈະປາກົດເກືອບບໍ່ມີສີຫຼືສີບົວເລັກນ້ອຍຍ້ອນວ່າແສງແດດສະທ້ອນອອກຈາກເມັດຂີ້ຝຸ່ນ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊີກໂລກເຫນືອ, ແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງຂອບຟ້າຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນເວລາກາງຄືນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອດາວຫາງເຂົ້າໃກ້ດວງຕາເວັນ ແລະຂອບຟ້າ, ມັນຈະເຫັນໄດ້ຍາກຂຶ້ນ. ໃນວັນພຸດ, ດາວຫາງຈະຜ່ານລະຫວ່າງໂລກແລະດວງອາທິດ, ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້. ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນອາດເຮັດໃຫ້ດາວຫາງແຕກ, ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດວ່າມັນຈະຢູ່ລອດ. ຖ້າມັນຢູ່ລອດ, ມັນຈະຂ້າມໄປຫາຕາເວັນໄກໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາແລະຈະເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າຕອນເຊົ້າຂອງຊີກໂລກໃຕ້ໃນເດືອນພະຈິກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html

By Robert Andrew

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