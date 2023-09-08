ດາວຫາງ Nishimura ທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ ເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າຕອນກາງຄືນ

ດາວຫາງທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ຊື່ວ່າ Comet Nishimura ຈະເຫັນໄດ້ເມື່ອມັນຜ່ານໂລກໃນອາທິດໜ້າ. ນັກຖ່າຍຮູບອາວະກາດຊາວຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Hideo Nishimura ໄດ້ສັງເກດເຫັນດາວຫາງເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຕົ້ນເດືອນສິງຫາ ແລະ ມັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄວາມສະຫວ່າງ ໃນຂະນະທີ່ມັນເຄື່ອນທີ່ຜ່ານລະບົບສຸລິຍະພາຍໃນ. ດາວຫາງຈະເຂົ້າໃກ້ໂລກທີ່ສຸດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ເຂົ້າໄປໃນໄລຍະ 78 ລ້ານກິໂລແມັດຂອງດາວເຄາະ, ເຊິ່ງອາດຈະສາມາດແນມເຫັນໄດ້ໃນເວລາ XNUMX ມື້ຂ້າງໜ້າ.
Comet Nishimura ຍັງຈະຜ່ານພາຍໃນ 21 ລ້ານໄມຂອງດວງອາທິດໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ. ວົງໂຄຈອນຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄັ້ງສຸດທ້າຍທີ່ມັນຜ່ານໃກ້ກັບດວງອາທິດ, ແລະອາດຈະໃກ້ຊິດກັບໂລກ, ແມ່ນປະມານປີ 1590. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີດາວເຄາະບັນທຶກໄວ້ໃນລະຫວ່າງນັ້ນ. ເວລາທີ່ສອດຄ້ອງກັບ Nishimura, ມັນຈະມີຄວາມສະຫວ່າງດີທີ່ຈະເຫັນ.
ເພື່ອສັງເກດ Comet Nishimura, ມັນດີທີ່ສຸດທີ່ຈະໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກ ແລະຊອກຫາສະຖານທີ່ທີ່ມີທ້ອງຟ້າມືດຢູ່ຫ່າງຈາກແສງເມືອງ. ທ້ອງຟ້າ ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກໄດ້ແບ່ງປັນຕາຕະລາງທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກສັງເກດການໃນທ້ອງຟ້າລະບຸດາວຫາງໄດ້. ຫາງຂອງດາວຫາງຈະຊີ້ຢູ່ຫ່າງຈາກດວງຕາເວັນຢູ່ສະເໝີ ແລະມັນປາກົດເປັນສີຂຽວໃນຮູບເນື່ອງຈາກມີຄາບອນໄດອາໂຕມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜ່ານກ້ອງສ່ອງທາງໄກ, ມັນຈະປາກົດເກືອບບໍ່ມີສີຫຼືສີບົວເລັກນ້ອຍຍ້ອນວ່າແສງແດດສະທ້ອນອອກຈາກເມັດຂີ້ຝຸ່ນ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊີກໂລກເຫນືອ, ແນະນໍາໃຫ້ຊອກຫາທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນຂອງຂອບຟ້າຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນອອກສຽງເຫນືອປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນເວລາກາງຄືນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອດາວຫາງເຂົ້າໃກ້ດວງຕາເວັນ ແລະຂອບຟ້າ, ມັນຈະເຫັນໄດ້ຍາກຂຶ້ນ. ໃນວັນພຸດ, ດາວຫາງຈະຜ່ານລະຫວ່າງໂລກແລະດວງອາທິດ, ເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້. ຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນອາດເຮັດໃຫ້ດາວຫາງແຕກ, ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດວ່າມັນຈະຢູ່ລອດ. ຖ້າມັນຢູ່ລອດ, ມັນຈະຂ້າມໄປຫາຕາເວັນໄກໃນຕົ້ນເດືອນຕຸລາແລະຈະເຫັນໄດ້ໃນທ້ອງຟ້າຕອນເຊົ້າຂອງຊີກໂລກໃຕ້ໃນເດືອນພະຈິກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- CNN: https://www.cnn.com/2020/09/10/world/nishimura-comet-earth-scn-trnd/index.html