ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ Beaver ກ່ຽວກັບຊຸມຊົນ Arctic

ການສຶກສາໃຫມ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Barin, ເຊິ່ງຫຍໍ້ມາຈາກ Beavers ແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ລະບົບນິເວດທາງດ້ານສັງຄົມໃນ Inuit Nunangat, ກໍາລັງກວດເບິ່ງວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງ beavers ໄປສູ່ Arctic ແມ່ນຜົນກະທົບຕໍ່ພາກພື້ນແລະຊຸມຊົນຂອງມັນແນວໃດ. ໃນຂະນະທີ່ beavers ສືບຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ໄປທາງທິດເຫນືອ, ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງເສັ້ນທາງນ້ໍາແລະການປ່ຽນແປງພູມສັນຖານອ້ອມຂ້າງສາມາດສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ນໍາໂດຍ Helen Wheeler ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Anglia Ruskin ແລະ Phillip Marsh ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Wilfrid Laurier, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ Herb Nakimayak ຈາກຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງປາ Inuvialuit ແລະຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ, ໂຄງການ Barin ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ beaver ກັບສາຍນ້ໍາແລະທະເລສາບແລະວິທີການເຫຼົ່ານັ້ນ. ການປ່ຽນແປງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໂດຍສະເພາະສໍາລັບພາກພື້ນການຕັ້ງຖິ່ນຖານ Inuvialuit ໃນການາດາ.
ໃນ Alaska, ນັກວິທະຍາສາດເຊັ່ນ Ken Tape ໄດ້ສຶກສາຜົນກະທົບຂອງ beavers ສໍາລັບປີແລະໄດ້ສ້າງຕັ້ງເຄືອຂ່າຍການສັງເກດການ Arctic Beaver (A-Bon) ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮ່ວມມືແລະການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກພາກພື້ນຕ່າງໆ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການາດາຍັງຈັບໄດ້ໃນແງ່ຂອງການສຶກສາແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂະຫນາດຂອງບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ beaver ໃນ Arctic.
Beavers ມີຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ລະບົບນິເວດຂອງເຂດທົ່ງພຽງ, ລວມທັງ permafrost, ວົງຈອນກາກບອນ, ປະຊາກອນປາ, ແລະຄຸນນະພາບນ້ໍາ. ໃນຂະນະທີ່ຜົນກະທົບຂອງ beavers ໄດ້ຖືກສຶກສາຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຂົງເຂດອື່ນໆ, Arctic ສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ frozen ແລະລະບົບຈໍາກັດອຸນຫະພູມ. Arctic ແມ່ນແລ້ວປະສົບກັບການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອກໍານົດການປ່ຽນແປງສະເພາະຂອງ beavers.
ໂຄງການ Barin ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ beaver, ຜົນກະທົບຕໍ່ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປາແລະປາ, ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ມາຕໍ່ຊຸມຊົນອ້ອມຂ້າງ. ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດາວທຽມ NASA ແລະການສ້າງແບບຈໍາລອງສະຖິຕິເພື່ອຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ beaver ແລະການປ່ຽນແປງທາງນ້ໍາ. ມັນຍັງປະກອບມີກອງປະຊຸມຊຸມຊົນ, ການລວບລວມປະຫວັດທາງປາກ, ແລະການເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນພື້ນທີ່.
ພື້ນທີ່ການສຶກສາສໍາລັບ Barin ປະກອບມີ Aklavik, Tuktoyaktuk, ແລະ Inuvik, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບແຫຼ່ງນ້ໍາຕາມທາງດ່ວນ Inuvik-Tuktoyaktuk. Herb Nakimayak, ປະທານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງປາ Inuvialuit, ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຂື້ນຂອງເຂື່ອນ beaver ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ສາຍນ້ໍາທີ່ລ້ຽງປາແລະລະບົບນິເວດທີ່ອີງໃສ່ປາວານແລະປະທັບຕາ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ໂຄງການ Barin ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສາມາດຊ່ວຍແຈ້ງການຕັດສິນໃຈແລະການພັດທະນາຍຸດທະສາດສໍາລັບການຕິດຕາມແລະການຄຸ້ມຄອງຊຸມຊົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ beaver ໃນຊຸມຊົນ Arctic, ມາດຕະການທີ່ດີກວ່າສາມາດຖືກປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມທົນທານແລະຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Inuvik Drum, Yale Environment 360