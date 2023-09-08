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ຣີໂໝດ Chromecast ໃໝ່ສຳລັບ Google TV ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Android TV 14 Beta

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ຣີໂໝດ Chromecast ໃໝ່ສຳລັບ Google TV ທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ Android TV 14 Beta

ເວີຊັນຫຼ້າສຸດຂອງ Android TV 14 Beta ໄດ້ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນຣີໂໝດໃໝ່ສຳລັບ Chromecast ກັບ Google TV. ການອອກແບບທາງໄກມີຮູບຮ່າງມົນທີ່ແຕກຕ່າງ ແລະແຜ່ນນໍາທາງທີ່ຕິດຢູ່ເທິງສຸດ, ຄ້າຍກັບຣີໂມດປັດຈຸບັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີບາງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສັງເກດເຫັນ.

Chromecast ທີ່ມີຢູ່ກັບຣີໂມດ Google TV ມີແປດປຸ່ມ, ລວມທັງ D-pad ສໍາລັບກັບຄືນໄປບ່ອນ, ຜູ້ຊ່ວຍ, ຫນ້າທໍາອິດ, ປິດສຽງ, YouTube, Netflix, ແລະພະລັງງານໂທລະພາບແລະການປ້ອນຂໍ້ມູນ. ການຄວບຄຸມລະດັບສຽງແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເບື້ອງຂວາຂອງຣີໂໝດ.

ການອອກແບບຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫມ່, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນໂຄງຮ່າງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ແຕກຕ່າງກັນບາງ. ພາຍໃຕ້ D-pad, ມີສອງປຸ່ມຮອບ, ອາດຈະເປັນກັບຄືນໄປບ່ອນແລະຜູ້ຊ່ວຍ. ຢູ່ທາງດ້ານຊ້າຍ, ມີສາມປຸ່ມເພີ່ມເຕີມ, ສົມມຸດວ່າສໍາລັບເຮືອນ, ປິດສຽງ, ແລະຫນຶ່ງໃນສອງປຸ່ມລັດ. ຢູ່ເບື້ອງຂວາ, ມີປຸ່ມໃຫຍ່ກວ່າທີ່ມີຮູບຊົງ rocker ລະດັບສຽງ. ປຸ່ມໃຫມ່ອີກອັນຫນຶ່ງທີ່ມີໄອຄອນດາວແມ່ນຕັ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ເອີ້ນວ່າ "magic" ໃນໄຟລ໌ລະບົບ.

ຣີໂໝດນີ້ເຊື່ອວ່າເປັນຕົວຢ່າງຂອງ Chromecast ໃໝ່ກັບ Google TV, ເຊິ່ງມີຂ່າວລືວ່າຢູ່ໃນການພັດທະນາຫຼາຍເດືອນກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີຫຼັກຖານໂດຍກົງໃນການກໍ່ສ້າງ Android 14 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອຸປະກອນໃຫມ່.

ໃນຂະນະທີ່ວັນທີປ່ອຍ Chromecast ໃໝ່ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ, ການອັບເດດຫຼ້າສຸດຂອງ Android TV 14 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນອາດຈະຍັງຢູ່ໃນທໍ່. ມັນຄົງຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນເຫດການເປີດຕົວ Pixel ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຈະມາເຖິງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນພົບທາງໄກໃຫມ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການອັບເດດທີ່ໃກ້ຈະມາຮອດ Chromecast ກັບ Google TV.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: APK Insight

By Mampho Brescia

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