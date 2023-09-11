ຄໍເລັກຊັນ Borderlands ໃຫມ່: ກ່ອງຂອງ Pandora ສະເຫນີມູນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບ fans

ຄໍເລັກຊັນ Borderlands ທີ່ເປີດຕົວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້: Pandora's Box ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມກັນລະຫວ່າງແຟນໆ Borderlands, ຂຶ້ນຢ່າງໄວໃນຕາຕະລາງ Xbox “Top Paid”. ນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ອຍອອກມາໃນວັນທີ 1 ເດືອນກັນຍາ, ການເກັບກໍາໄດ້ບັນລຸຈຸດທີສອງໃນຕາຕະລາງຂອງອັງກິດ, ແລະຍັງຄົງຢູ່ໃນອັນດັບທີ XNUMX ໃນສະຫະລັດ.
ຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍສໍາລັບຄວາມນິຍົມຂອງມັນແມ່ນສ່ວນຫຼຸດ 60% ຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງຈາກ £ 123.99 / $ 149.99 ເປັນ £ 49.59 / $ 59.99. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງເກມໃດນຶ່ງຢູ່ໃນຄໍເລັກຊັນແລ້ວສາມາດເພີດເພີນໄປກັບສ່ວນຫຼຸດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໄດ້.
ການເກັບ Borderlands: Pandora's Box ປະກອບມີຫົກເກມ, ພ້ອມກັບເນື້ອຫາ add-on ທັງຫມົດສໍາລັບແຕ່ລະເກມ. ແຟນໆສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຂອງການຫຼິ້ນເກມທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະສຳຫຼວດຢູ່ໃນຈັກກະວານ Borderlands ທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈໃນການຊື້ການເກັບກໍາ, ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເວລາທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນກ່ອນທີ່ສ່ວນຫຼຸດຈະຫມົດອາຍຸປະມານວັນພຸດຫຼືວັນພະຫັດຂອງອາທິດນີ້. ການເກັບກໍາສາມາດພົບເຫັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຢູ່ໃນ Xbox Store.
ແຟນໆຫຼາຍຄົນຕື່ນເຕັ້ນກັບຂໍ້ສະເຫນີນີ້, ຍ້ອນວ່າມັນໃຫ້ມູນຄ່າທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສໍາລັບຫົກເກມແລະເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມຄິດເຫັນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ, ແລະບຸກຄົນໄດ້ຖືກຊຸກຍູ້ໃຫ້ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສ່ວນຄໍາເຫັນ.
ກະລຸນາສັງເກດວ່າບາງສ່ວນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນການເຊື່ອມຕໍ່ເປັນພີ່ນ້ອງກັນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າອັດຕາສ່ວນເລັກນ້ອຍຂອງການຂາຍອາດຈະໄປຫາຜູ້ຈັດພິມຖ້າມີການຊື້. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ສາມາດພົບໄດ້ໃນການເປີດເຜີຍ FTC ຂອງພວກເຮົາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Borderlands Collection: Pandora's Box on Xbox Store