ວິທີການຊອກຫາ Ronnie 2K ໃນ MyCareer ຂອງ NBA 2K24

ການຊອກຫາ Ronnie 2K ໃນ MyCareer ຂອງ NBA 2K24 ສາມາດໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຈຸດເດັ່ນໃນອະນາຄົດ, ຍ້ອນວ່າທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ທີ່ 90 ໂດຍລວມດ້ວຍ Rebirth perk. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, Ronnie 2K ໄດ້ຖືກວາງໄວ້ຮອບເມືອງ, ມອບຫມາຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຊອກຫາລາວແລະເຮັດສໍາເລັດຈຸດປະສົງເພື່ອປົດລັອກລາງວັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ NBA 2K24, ການຊອກຫາ Ronnie 2K ແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ລາວຕັ້ງຢູ່ແຄມຫາດຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບສານປະຊາຊົນ 3v3. ທ່ານສາມາດເຫັນລາວໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຍ້ອນວ່າລາວຈະຖືກລ້ອມຮອບດ້ວຍເຄື່ອງຫຼີ້ນອື່ນໆແລະລາວຈະມີລອຍນ້ໍາຫໍ່ຢູ່ແອວຂອງລາວ.
ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຫາ Rebirth ແລະຊອກຫາ Ronnie 2K ໃນ NBA 2K24, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄປທີ່ເມນູກິດຈະກໍາພິເສດຂອງທ່ານແລະກະຕຸ້ນການຄົ້ນຫາ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຫາ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງບັນລຸ 90 ໂດຍລວມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປຫາ Ronnie ສໍາລັບການສົນທະນາທີສອງ. ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວ, Ronnie ຈະໃຫ້ລາງວັນແກ່ເຈົ້າດ້ວຍ 3,000 VC ແລະສິດທິປະໂຫຍດ Rebirth. ສິດທິປະໂຫຍດ Rebirth ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ MyPlayers ໃນອະນາຄົດໄດ້ໃນລະດັບ 90 ຄະແນນລວມ ແລະໃຫ້ 5% ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບປ້າຍທີ່ມີສິດ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນລະດັບເງິນ.
ການເພີ່ມການສະແຫວງຫາດ້ານຂ້າງ, ກິດຈະກໍາ, ແລະການເກັບລວບລວມຢູ່ໃນ MyCareer ຂອງ NBA 2K24 ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມປະທັບໃຈແລະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ. ການປະກົດຕົວຂອງ Ronnie 2K ໃນເກມຈະເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຫຼິ້ນພະຍາຍາມຊອກຫາລາວ ແລະປົດລັອກຮາງວັນ. ດ້ວຍສະຖານທີ່ທີ່ງ່າຍດາຍຂອງ Ronnie 2K ໃນ NBA 2K24, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງສິດທິປະໂຫຍດ Rebirth ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະເພີດເພີນໄປກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ມັນສະໜອງໃຫ້ກັບປະສົບການ MyCareer ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ NBA 2K24