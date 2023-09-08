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ວິທີການຊອກຫາ Ronnie 2K ໃນ MyCareer ຂອງ NBA 2K24

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ວິທີການຊອກຫາ Ronnie 2K ໃນ MyCareer ຂອງ NBA 2K24

ການຊອກຫາ Ronnie 2K ໃນ MyCareer ຂອງ NBA 2K24 ສາມາດໃຫ້ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຈຸດເດັ່ນໃນອະນາຄົດ, ຍ້ອນວ່າທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ທີ່ 90 ໂດຍລວມດ້ວຍ Rebirth perk. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, Ronnie 2K ໄດ້ຖືກວາງໄວ້ຮອບເມືອງ, ມອບຫມາຍໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຊອກຫາລາວແລະເຮັດສໍາເລັດຈຸດປະສົງເພື່ອປົດລັອກລາງວັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນ NBA 2K24, ການຊອກຫາ Ronnie 2K ແມ່ນງ່າຍດາຍຫຼາຍ. ລາວຕັ້ງຢູ່ແຄມຫາດຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃກ້ກັບສານປະຊາຊົນ 3v3. ທ່ານສາມາດເຫັນລາວໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຍ້ອນວ່າລາວຈະຖືກລ້ອມຮອບດ້ວຍເຄື່ອງຫຼີ້ນອື່ນໆແລະລາວຈະມີລອຍນ້ໍາຫໍ່ຢູ່ແອວຂອງລາວ.

ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຫາ Rebirth ແລະຊອກຫາ Ronnie 2K ໃນ NBA 2K24, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄປທີ່ເມນູກິດຈະກໍາພິເສດຂອງທ່ານແລະກະຕຸ້ນການຄົ້ນຫາ. ເມື່ອທ່ານໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຫາ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງບັນລຸ 90 ໂດຍລວມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປຫາ Ronnie ສໍາລັບການສົນທະນາທີສອງ. ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວ, Ronnie ຈະໃຫ້ລາງວັນແກ່ເຈົ້າດ້ວຍ 3,000 VC ແລະສິດທິປະໂຫຍດ Rebirth. ສິດທິປະໂຫຍດ Rebirth ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລີ່ມຕົ້ນ MyPlayers ໃນອະນາຄົດໄດ້ໃນລະດັບ 90 ຄະແນນລວມ ແລະໃຫ້ 5% ເພີ່ມຂຶ້ນຕໍ່ກັບປ້າຍທີ່ມີສິດ, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນລະດັບເງິນ.

ການເພີ່ມການສະແຫວງຫາດ້ານຂ້າງ, ກິດຈະກໍາ, ແລະການເກັບລວບລວມຢູ່ໃນ MyCareer ຂອງ NBA 2K24 ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມປະທັບໃຈແລະມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນ. ການປະກົດຕົວຂອງ Ronnie 2K ໃນເກມຈະເພີ່ມຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກຜູ້ຫຼິ້ນພະຍາຍາມຊອກຫາລາວ ແລະປົດລັອກຮາງວັນ. ດ້ວຍສະຖານທີ່ທີ່ງ່າຍດາຍຂອງ Ronnie 2K ໃນ NBA 2K24, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງສິດທິປະໂຫຍດ Rebirth ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະເພີດເພີນໄປກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ມັນສະໜອງໃຫ້ກັບປະສົບການ MyCareer ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ NBA 2K24

By Mampho Brescia

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