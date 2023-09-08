ການນໍາທາງພູມສັນຖານດິຈິຕອນ: ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກເປັນການບໍລິການແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

ການສຳຫຼວດພື້ນທີ່ດິຈິຕອລ: ອິດທິພົນຂອງການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກເປັນການບໍລິການໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ
ພູມສັນຖານດິຈິຕອລແມ່ນພູມສັນຖານທີ່ມີການພັດທະນາຕະຫຼອດໄປ, ຖືກຫມາຍໂດຍຄວາມກ້າວຫນ້າຢ່າງໄວວາຂອງເຕັກໂນໂລຢີແລະຄວາມເຊື່ອມຕໍ່ກັນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງໂລກຂອງພວກເຮົາ. ຫນຶ່ງໃນການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນໃນພູມສັນຖານນີ້ແມ່ນການເກີດໃຫມ່ຂອງການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງທົ່ວໂລກເປັນບໍລິການ (ACaaS), ວິທີການປະຕິວັດໃນການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດິຈິຕອນ. ການພັດທະນານີ້ມີຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ, ຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາພົວພັນກັບໂລກດິຈິຕອນ.
Global ACaaS ເປັນການບໍລິການທີ່ອີງໃສ່ຄລາວທີ່ໃຫ້ເວທີທີ່ເປັນສູນກາງໃນການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດິຈິຕອນ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າແທນທີ່ຈະມີການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າເຖິງສ່ວນບຸກຄົນສໍາລັບແຕ່ລະຊັບພະຍາກອນ, ອົງການຈັດຕັ້ງໃນປັດຈຸບັນສາມາດຈັດການການເຂົ້າເຖິງໂດຍສູນກາງ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການຄວບຄຸມຜູ້ທີ່ເຂົ້າເຖິງສິ່ງໃດ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຈັດການການເຂົ້າເຖິງງ່າຍຂຶ້ນແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມປອດໄພໂດຍການສະຫນອງຈຸດດຽວຂອງການຄວບຄຸມ.
ຜົນກະທົບຂອງ Global ACaaS ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແມ່ນເລິກເຊິ່ງ. ດ້ວຍການມາເຖິງຂອງການບໍລິການນີ້, ອິນເຕີເນັດໄດ້ກາຍເປັນການເຂົ້າເຖິງແລະຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດິຈິຕອນຈາກທຸກບ່ອນໃນໂລກ, ໄດ້ທຸກເວລາ, ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບການລະເມີດຄວາມປອດໄພ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ເປີດໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ແກ່ວຽກງານຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະການຮ່ວມມືທົ່ວໂລກ, ທຳລາຍສິ່ງກີດຂວາງທາງພູມສາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໂລກເປັນບ່ອນນ້ອຍກວ່າ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Global ACaaS ຍັງໄດ້ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ. ໂດຍສູນກາງການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງ, ມັນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເຂົ້າສູ່ລະບົບແລະລະຫັດຜ່ານຫຼາຍ, ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດແລະເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດິຈິຕອນ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ, ແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການລະເມີດຄວາມປອດໄພ, ເນື່ອງຈາກວ່າຜູ້ໃຊ້ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈື່ລະຫັດຜ່ານຫຼາຍ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, Global ACaaS ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາໃນພູມສັນຖານດິຈິຕອນ. ໂດຍການສະຫນອງເວທີການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດິຈິຕອນ, ມັນໄດ້ປູທາງໄປສູ່ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີແລະການບໍລິການໃຫມ່. ຕົວຢ່າງ, ມັນໄດ້ເປີດໃຊ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອິນເຕີເນັດຂອງສິ່ງຕ່າງໆ (IoT), ເຄືອຂ່າຍຂອງອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນທີ່ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບກັນແລະກັນຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ໂດຍການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້, Global ACaaS ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເພີດເພີນກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ IoT ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ Global ACaaS ໄດ້ປ່ຽນແປງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ມັນຍັງນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍໃຫມ່. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນດິຈິຕອນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະເຕັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວຫນ້າ. ນີ້ສາມາດເປັນການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນຂອງບັນດາອົງການ, ພິເສດແມ່ນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ່າການບໍລິການແມ່ນອີງໃສ່ຄລາວ, ມັນຂຶ້ນກັບຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນຄວາມກັງວົນໃນເຂດທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດທີ່ບໍ່ດີ.
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Global ACaaS ໄກກວ່າຂໍ້ບົກຜ່ອງ. ໂດຍການເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມການເຂົ້າເຖິງງ່າຍຂຶ້ນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມປອດໄພ, ແລະສົ່ງເສີມນະວັດຕະກໍາ, ມັນໄດ້ຫັນປ່ຽນພູມສັນຖານດິຈິຕອນ ແລະປັບປຸງຄວາມສໍາພັນຂອງພວກເຮົາກັບອິນເຕີເນັດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຊອກຫາພູມສັນຖານດິຈິຕອນນີ້, ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າ Global ACaaS ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງອະນາຄົດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ.