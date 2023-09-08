ການນຳທາງເທິງຄລາວ: ທ່າອ່ຽງຫຼັກ ແລະການພັດທະນາໃນຕະຫຼາດພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນພື້ນເມືອງຂອງຄລາວຂອງອາຊີປາຊີຟິກ

ການສຳຫຼວດອະນາຄົດ: ທ່າອ່ຽງຫຼັກ ແລະການພັດທະນາໃນຕະຫຼາດການເກັບຂໍ້ມູນພື້ນເມືອງ Cloud ຂອງອາຊີປາຊີຟິກ
ປະຈຸບັນ, ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກກຳລັງເຫັນການຫັນປ່ຽນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນພູມສັນຖານດິຈິຕອລ, ໂດຍຕະຫຼາດເກັບຂໍ້ມູນພື້ນເມືອງຂອງຄລາວມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຫັນປ່ຽນນີ້. ຕະຫຼາດທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວນີ້ຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍແນວໂນ້ມແລະການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງ, ຫັນປ່ຽນວິທີການດໍາເນີນທຸລະກິດແລະຊຸກຍູ້ພາກພື້ນໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ຄອບງໍາໂດຍເຕັກໂນໂລຢີເມຄ.
ປະການທໍາອິດ, ການຮັບຮອງເອົາການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພື້ນເມືອງຂອງຄລາວແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຍ້ອນວ່າທຸລະກິດໃນທົ່ວພາກພື້ນກໍາລັງຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຂະຫຍາຍ, ການປັບປຸງການປະຕິບັດ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງທັງຫມົດນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນສະພາບແວດລ້ອມທາງທຸລະກິດທີ່ໄວ, ດິຈິຕອນເປັນສູນກາງຂອງມື້ນີ້. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເກັບຮັກສາພື້ນເມືອງຂອງຄລາວແມ່ນສູງໂດຍສະເພາະໃນບັນດາທຸລະກິດເລີ່ມຕົ້ນແລະວິສາຫະກິດຂະຫນາດນ້ອຍຫາກາງ (SMEs), ຜູ້ທີ່ກໍາລັງໃຊ້ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອແຂ່ງຂັນກັບບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຫຼາຍ.
ອັນທີສອງ, ຕະຫຼາດກໍາລັງເຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພັດທະນາແລະການນໍາໃຊ້ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກບັນຈຸບັນຈຸ. ຕູ້ຄອນເທນເນີສະເຫນີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ການພົກພາ, ແລະການໂດດດ່ຽວ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຊອກຫາການປັບປຸງການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາແລະເພີ່ມຜົນຜະລິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພື້ນເມືອງຂອງຄລາວທີ່ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກບັນຈຸບັນຈຸເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງເຕີບໂຕໃນອັດຕາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ທ່າອ່ຽງສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ສ້າງຕະຫຼາດບ່ອນເກັບມ້ຽນຄລາວຂອງອາຊີປາຊີຟິກແມ່ນຈຸດສຸມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ. ດ້ວຍໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດກາຍເປັນຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ ແຜ່ຫຼາຍ, ທຸລະກິດກຳລັງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພື້ນເມືອງຂອງຄລາວ, ດ້ວຍຄຸນສົມບັດ ແລະຄວາມສາມາດດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຕົວຂອງມັນ, ກໍາລັງພິສູດວ່າເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນເລື່ອງນີ້. ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ, ແຕ່ຍັງສ້າງຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດກົດລະບຽບຕ່າງໆ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການມາເຖິງຂອງເຕັກໂນໂລຊີ 5G ຄາດວ່າຈະເພີ່ມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພື້ນເມືອງ cloud ໃນພາກພື້ນ. ລັກສະນະຄວາມໄວສູງ, ເວລາຊ້າລົງຕໍ່າຂອງ 5G ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມຢ່າງສົມບູນແບບສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນ ແລະບໍລິການທີ່ໃຊ້ຄລາວ. ນີ້, ໃນທາງກັບກັນ, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະກະຕຸ້ນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພື້ນເມືອງຂອງຄລາວ, ຍ້ອນວ່າທຸລະກິດພະຍາຍາມໃຊ້ທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງ 5G.
ສຸດທ້າຍ, ຕະຫຼາດຍັງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຫັນເປັນດິຈິຕອນ. ຍ້ອນວ່າທຸລະກິດໃນທົ່ວພາກພື້ນສືບຕໍ່ເຮັດການດໍາເນີນການ ແລະຂະບວນການຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນດິຈິຕອນ, ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ແມ່ນມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼາຍຂຶ້ນ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນພື້ນເມືອງຂອງຄລາວເຂົ້າມາຫຼິ້ນ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ບໍ່ພຽງແຕ່ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດຢູ່ທາງຫນ້າຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຕະຫຼາດການເກັບຂໍ້ມູນພື້ນເມືອງຄລາວຂອງອາຊີປາຊີຟິກມີທ່າອ່ຽງເຕີບໂຕຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ເຊິ່ງໄດ້ຂັບເຄື່ອນໂດຍປັດໃຈລວມເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີຄລາວ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກບັນຈຸ, ຈຸດສຸມເພີ່ມຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ, ການມາຮອດຂອງ 5G, ແລະ. ການຫັນເປັນດິຈິຕອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ທ່າອ່ຽງ ແລະການພັດທະນາເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປັບປ່ຽນຕະຫຼາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການປູທາງສູ່ອະນາຄົດທີ່ເຕັກໂນໂລຊີຟັງຄ໌ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ທຸລະກິດໃນພາກພື້ນຈະເຮັດໄດ້ດີທີ່ຈະຮັກສາຕາຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມເຫຼົ່ານີ້ແລະດັດແປງຍຸດທະສາດຂອງພວກເຂົາຕາມຄວາມເຫມາະສົມເພື່ອຈະເລີນເຕີບໂຕໃນຍຸກດິຈິຕອນໃຫມ່ນີ້.