ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຈາກຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ (GAO) ເປີດເຜີຍວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງອົງການ NASA ຖືວ່າລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ (SLS) ຂອງອົງການ "ບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້" ໃນລະດັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປະຈຸບັນ. ບົດລາຍງານຂອງ GAO, ເຊິ່ງວິເຄາະລາຍຈ່າຍຂອງໂຄງການ SLS, ໄດ້ວິພາກວິຈານການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້.
ເຖິງແມ່ນວ່າບົດລາຍງານບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຊື່ຫຼືຈໍານວນເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ກ່າວອ້າງນີ້, ມັນບອກວ່າອົງການ NASA ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຊື້. ໂຄງການ SLS ຂອງອົງການໄດ້ພັດທະນາແຜນທີ່ເສັ້ນທາງເພື່ອບັນລຸການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງລວມມີການສະຖຽນລະພາບຕາຕະລາງການບິນ, ການເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ການຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງ, ແລະການປັບຍຸດທະສາດການຊື້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຈະລວດ SLS ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງໂຄງການ Artemis ຂອງ NASA, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງມະນຸດກັບຄືນສູ່ດວງຈັນແລະສ້າງຕັ້ງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງດວງຈັນຖາວອນ. ການເປີດຕົວການທົດສອບຄັ້ງທໍາອິດຂອງ SLS, ເອີ້ນວ່າ Artemis I, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16 ພະຈິກແລະຖືວ່າເປັນຜົນສໍາເລັດທີ່ສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຊັກຊ້າ. ຄວາມສຳເລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ປູທາງໄປສູ່ພາລະກິດທົດລອງລູກເຮືອຄັ້ງທຳອິດຂອງອົງການ NASA ຮອບດວງຈັນໃນທ້າຍປີ 2024 (Artemis II) ແລະການສົ່ງຍານອາວະກາດອາເມຣິກາກັບຄືນສູ່ດວງຈັນ (Artemis III) ໃນທີ່ສຸດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການວິພາກວິຈານຂອງໂຄງການ SLS ຍັງຄົງຢູ່, ລວມທັງບົດລາຍງານຈາກຜູ້ເຝົ້າລະວັງຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນ GAO ແລະອົງການກວດກາຂອງອົງການ NASA. ບົດລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາການເຮັດສັນຍາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສຈາກອົງການ NASA ກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເປີດຕົວ Artemis ທີ່ກໍານົດໄວ້.
ບົດລາຍງານຂອງ GAO ຍັງເປີດເຜີຍວ່າມັນໄດ້ແນະນໍາໃນປີ 2014 ວ່າ NASA ພັດທະນາພື້ນຖານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບພາລະກິດໂດຍໃຊ້ SLS Block I, ແຕ່ອົງການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍານີ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ອົງການ NASA ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະວັດແທກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດເພື່ອຕິດຕາມຄວາມສາມາດໃນການຊື້ຈະຫຼວດທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດຂອງມັນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກ 12 ຕື້ໂດລາທີ່ໄດ້ໃຊ້ໄປແລ້ວໃນການພັດທະນາບັ້ງໄຟ SLS, ອົງການ NASA ໄດ້ຮ້ອງຂໍຫຼາຍກວ່າ 11 ຕື້ໂດລາໃນການສະເຫນີງົບປະມານທີ່ຜ່ານມາຂອງຕົນເພື່ອສະຫນອງທຶນໂຄງການສໍາລັບສີ່ປີຂ້າງຫນ້າ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ບົດລາຍງານ GAO ສ້າງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການ SLS ໃນລະດັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປະຈຸບັນ, ກະຕຸ້ນໃຫ້ NASA ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້ແລະຊອກຫາຍຸດທະສາດການປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນອະນາຄົດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ (GAO).
– ບົດຄວາມ CNN