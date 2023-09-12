ວິທີການແກ້ໄຂ NameDrop ບໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ iPhone

ຄຸນນະສົມບັດ NameDrop ໃນ iPhone ເປັນວິທີທີ່ສະດວກໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ອື່ນໆໂດຍຜ່ານ AirDrop. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ບາງຄົນໄດ້ປະສົບບັນຫາກັບ NameDrop ບໍ່ເຮັດວຽກ. ເຖິງແມ່ນວ່າເຫດຜົນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງບັນຫານີ້ແມ່ນບໍ່ຊັດເຈນ, ມີການແກ້ໄຂຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ທ່ານສາມາດພະຍາຍາມ.
ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, ກວດເບິ່ງວ່າ iPhone ຂອງທ່ານຮອງຮັບຄຸນສົມບັດ NameDrop. NameDrop ເຮັດວຽກສະເພາະກັບ iPhone ລຸ້ນທີ່ເລືອກທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ iOS 17. ຖ້າທ່ານມີ iPhone X ຫຼືຮຸ່ນກ່ອນ, ມັນຈະບໍ່ຮອງຮັບ iOS 17 ແລະດັ່ງນັ້ນ, NameDrop ຈະບໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທັງ iPhone ຂອງທ່ານ ແລະ iPhone ຂອງຜູ້ຮັບຕ້ອງມີການຕິດຕັ້ງ iOS 17 ສໍາລັບ NameDrop ເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເຫດຜົນທົ່ວໄປອື່ນສໍາລັບ NameDrop ບໍ່ເຮັດວຽກແມ່ນການໃຊ້ທ່າທາງ NameDrop ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເພື່ອນໍາໃຊ້ຄຸນສົມບັດນີ້, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາເອົາພາກສ່ວນເທິງຂອງສອງ iPhones ຢູ່ໃກ້ຊິດ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າພາກສ່ວນເທິງຂອງ iPhone ທັງສອງສໍາຜັດກັນຫຼືຈັດວາງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນ.
ຖ້າທ່ານໄດ້ປິດການໃຊ້ງານການຕັ້ງຄ່າ "ນໍາເອົາອຸປະກອນຮ່ວມກັນ", ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ NameDrop ເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິໄດ້. ເພື່ອກວດເບິ່ງອັນນີ້, ໃຫ້ໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າແອັບຯ, ເປີດທົ່ວໄປ, ແລະແຕະໃສ່ການຕັ້ງຄ່າ AirDrop. ກວດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເປີດປິດເປີດ “ການນຳເອົາອຸປະກອນມາຮ່ວມກັນ”.
ບັນຫາກັບການເຊື່ອມຕໍ່ Bluetooth ແລະ WiFi ຍັງສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນສົມບັດ NameDrop ໄດ້. ລອງປິດ ແລະເປີດ Bluetooth ແລະ WiFi ໃນທັງສອງ iPhone ເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຫຼືບໍ່.
ໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ການເບິ່ງເຫັນ AirDrop ຖືກຕັ້ງເປັນ “ຜູ້ຕິດຕໍ່” ໃນ iPhones. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເນື່ອງຈາກວ່າ NameDrop ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອແບ່ງປັນລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ໃຊ້ iPhone ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດການເບິ່ງເຫັນ AirDrop ເປັນ "ທຸກຄົນ" ສໍາລັບ NameDrop ເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ອັນນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນການຕັ້ງຄ່າ AirDrop.
ບາງຄັ້ງ, ການຣີສະຕາດແບບງ່າຍດາຍສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງເລັກນ້ອຍ ຫຼືບັນຫາຊອບແວໄດ້. ລອງຣີສະຕາດ iPhone ຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງວ່າມັນແກ້ໄຂບັນຫາ NameDrop ບໍ່ເຮັດວຽກຫຼືບໍ່.
ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີການແກ້ໄຂຂ້າງເທິງນີ້ເຮັດວຽກ, ການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃຫມ່ໃນ iPhone ຂອງທ່ານແລະ iPhone ຂອງຄົນອື່ນອາດຈະຊ່ວຍໄດ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າການຕັ້ງຄ່າເຄືອຂ່າຍຄືນໃໝ່ຈະລຶບເຄືອຂ່າຍ WiFi ທີ່ບັນທຶກໄວ້ ແລະອຸປະກອນ Bluetooth ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃນເມື່ອກ່ອນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ຖ້າທ່ານກໍາລັງປະສົບບັນຫາກັບ NameDrop ບໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ iPhone ຂອງທ່ານ, ພະຍາຍາມແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແລະເພີດເພີນກັບຄວາມສະດວກໃນການແບ່ງປັນການຕິດຕໍ່ຜ່ານ AirDrop.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ໃສ່ແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ນີ້ໂດຍບໍ່ມີ URLs]