ການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈຂອງແຜ່ນດິນໄຫວປະເພດໃໝ່ຂອງດວງຈັນ

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບຢ່າງໂດດເດັ່ນໃນການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບແຜ່ນດິນໄຫວໃນດວງຈັນ. ເມື່ອນັກບິນອາວະກາດ Apollo ວາງເຄື່ອງວັດແທກຄວາມສັ່ນສະເທືອນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ, ພວກເຂົາພົບວ່າດວງຈັນປະສົບກັບແຜ່ນດິນໄຫວ, ຄືກັບວ່າໂລກປະສົບກັບແຜ່ນດິນໄຫວ. ແຜ່ນດິນໄຫວໃນດວງຈັນເຫຼົ່ານີ້ມີຢູ່ໃນສີ່ປະເພດ: ເລິກ, ຕື້ນ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະທີ່ເກີດຈາກຜົນກະທົບຂອງ meteorite. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການວິເຄາະຂໍ້ມູນແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມຮ້ອນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ທີ່ບັນທຶກໂດຍເຄື່ອງມືຈາກພາລະກິດ Apollo 17 ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແຜ່ນດິນໄຫວປະເພດທີ XNUMX ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດ Apollo 17, ສາມ seismometers ໄດ້ຖືກປັບເພື່ອບັນທຶກການແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມຮ້ອນຢູ່ເທິງດວງຈັນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຈາກເດືອນຕຸລາ 1976 ຫາເດືອນພຶດສະພາ 1977. ແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມຮ້ອນເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງຍ້ອນວ່າດວງຈັນປ່ຽນຈາກກາງເວັນໄປຫາກາງຄືນ, ຕັ້ງແຕ່ 250 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ (121 ອົງສາເຊນຊຽດ) ຫາ -208 ອົງສາຟາເຣນຮາຍ (-133 ອົງສາເຊ).
ການນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ຊັບຊ້ອນ, ລວມທັງການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີຄາລິຟໍເນຍໄດ້ທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບວ່າແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມຮ້ອນເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງມື້, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງພົບເຫັນການສັ່ນສະເທືອນເພີ່ມເຕີມທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມຮ້ອນ. ແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າເທົ່ານັ້ນ.
ເພື່ອກໍານົດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະຫລາດໃຈທີ່ພົບວ່າພວກເຂົາມາຈາກຖານທີ່ລົງຈອດຕາມດວງຈັນ Apollo 17. ແຕ່ລະເຊົ້າ, ຍ້ອນວ່າບ່ອນຈອດລົດຖືກຄວາມຮ້ອນຈາກແສງຕາເວັນ, ມັນຂະຫຍາຍແລະສັ່ນສະເທືອນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ. ແຜ່ນດິນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນເປັນປົກກະຕິທີ່ຫນ້າສັງເກດ, ເກີດຂຶ້ນທຸກໆຫ້າຫາຫົກນາທີໃນໄລຍະເວລາຫ້າຫາເຈັດຊົ່ວໂມງໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນຕາມທໍາມະຊາດ, ພວກມັນຍັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດວງຈັນ. ຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາ lunar ໃນອະນາຄົດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ເພື່ອອອກແບບການທົດລອງແລະພາລະກິດທີ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບດວງຈັນ. ດວງຈັນເປັນພຽງອົງດຽວຂອງຊັ້ນສູງ, ນອກຈາກໂລກ, ທີ່ມີເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວຫຼາຍອັນຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງມັນ, ໃຫ້ໂອກາດພິເສດໃນການສຶກສາຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະອື່ນໃນຄວາມເລິກ.
ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວແບບໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) ໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ເທິງດວງຈັນໂດຍຍານ Chandrayaan 3 Lander ຂອງອິນເດຍ. ມັນສາມາດບັນທຶກແຜ່ນດິນໄຫວທໍາມະຊາດໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2023, ເຖິງແມ່ນວ່າແຫຼ່ງທີ່ແນ່ນອນຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ.
ການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາແຜ່ນດິນໄຫວຂອງດວງຈັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສ້າງແຜນທີ່ອອກຂຸມໃຕ້ດິນຂອງດວງຈັນແລະຄົ້ນຫາເງິນຝາກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໂດຍການວາງເຄື່ອງວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວໃນເຂດທີ່ມີເງົາຖາວອນຢູ່ຂົ້ວໂລກໃຕ້ຂອງດວງຈັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກວດພົບນໍ້າກ້ອນທີ່ຕິດຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ, ຍ້ອນວ່າຄື້ນແຜ່ນດິນໄຫວເຄື່ອນທີ່ຊ້າລົງຜ່ານນ້ໍາ.
ຜົນການຄົ້ນຄ້ວານີ້ໄດ້ຖືກພິມເຜີຍແຜ່ໃນວາລະສານ Geophysical Research – Planets ໃນວັນທີ 5 ກັນຍານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ
– ວາລະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າ Geophysical – ດາວ (5 ກັນຍາ 2023)