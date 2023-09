ໜັງ trailer Mortal Kombat ໃໝ່ເປີດເຜີຍຜິວໜັງ Jean-Claude Van Damme

Netherrealm Studios has released a new trailer today showcasing the Jean-Claude Van Damme skin in Mortal Kombat 1. The trailer features Van Damme fighters various characters, including Johnny Cage, and highlights the alternative skin available for Mortal Kombat veteran. ຜິວໜັງພິເສດນີ້ສາມາດປົດລັອກໄດ້ໂດຍການຊື້ສະບັບ Premium/Kolector ຂອງເກມເທົ່ານັ້ນ.

ຜິວຫນັງ Van Damme ໃນ Mortal Kombat 1 ແມ່ນການ nod ກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງນັກສະແດງກັບ franchise ໄດ້. ລັກສະນະຂອງ Johnny Cage ໃນເກມໄດ້ຮັບການດົນໃຈຈາກ Van Damme ມາດົນແລ້ວ, ຫນຶ່ງໃນການເຄື່ອນໄຫວລາຍເຊັນຂອງ Cage ແມ່ນການຕີຂາທີ່ແຕກແຍກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະນຶກເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະແດງໂດຍ Van Damme ໃນຮູບເງົາ Bloodsport.

ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຜູ້ພັດທະນາໃນ Midway Games, ຜູ້ສ້າງຕົ້ນສະບັບຂອງຊຸດ Mortal Kombat, ໄດ້ພະຍາຍາມຮັບປະກັນໃບອະນຸຍາດເພື່ອນໍາໃຊ້ຄວາມຄ້າຍຄືກັນຂອງ Van Damme ໃນເກມ Mortal Kombat ທໍາອິດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໂອກາດນີ້ບໍ່ໄດ້ບັນລຸຜົນໃນເວລານັ້ນ.

ໃນລະຫວ່າງຕອນທີ່ຜ່ານມາຂອງ Hot Ones, ຜູ້ຮ່ວມສ້າງ Mortal Kombat, Ed Boon ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າທີມງານໄດ້ພະຍາຍາມຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອຮ່ວມມືກັບ Van Damme ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແຕ່ບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ. “ເທື່ອນີ້, ພວກເຮົາຕີຫວຍ, ແລະພວກເຮົາໄດ້ຮັບມັນ,” ບຸນກ່າວ. "ແລະຕົວຈິງແລ້ວພວກເຮົາມີສຽງຂອງລາວ, ແລະລາວຈະເປັນຕົວລະຄອນຂອງ Johnny Cage."

Mortal Kombat 1 ຖືກກໍານົດໃຫ້ປ່ອຍອອກມາໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ. ນອກເຫນືອຈາກຜິວຫນັງ Jean-Claude Van Damme, ເກມຍັງຈະສະແດງການກັບຄືນຂອງຊຸດນັກຮົບເກົ່າ Nitara, ຜູ້ທີ່ໃຫ້ສຽງໂດຍນັກສະແດງ Megan Fox.

