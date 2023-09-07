Mortal Kombat 1 ເປີດເຜີຍ Jean-Claude Van Damme ເປັນ Johnny Cage

NetherRealm Studios, ຜູ້ສ້າງຂອງ Mortal Kombat 1, ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບຊົງຂອງ Jean-Claude Van Damme ເປັນ Johnny Cage ໃນເກມ. ການເປີດເຜີຍຂອງຜິວໜັງພິເສດນີ້, ເຊິ່ງມີ Van Damme ໃນເຄື່ອງແຕ່ງກາຍທີ່ເປັນສັນຍາລັກຂອງລາວຈາກຮູບເງົາ Bloodsport ປີ 1988, ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຕອນຂອງນັກສ້າງຊຸດຂອງ Ed Boon ຂອງ Hot Ones.
ການປະກົດຕົວຂອງ Van Damme ໃນ Mortal Kombat 1 ມີຄວາມສໍາຄັນເນື່ອງຈາກປະຫວັດສາດລະຫວ່າງ Bloodsport, Van Damme, ແລະເກມ franchise ຕົວມັນເອງ. ໃນໄລຍະຕົ້ນໆຂອງການພັດທະນາ, Mortal Kombat ທໍາອິດແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປັນເກມ Van Damme. ທີມງານທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເກມຕ້ອງການ Van Damme ເປັນດາວຂອງຫົວຂໍ້, ເຖິງແມ່ນວ່າລວມທັງຮູບພາບຈາກ Bloodsport ໃນການແຂ່ງຂັນເບື້ອງຕົ້ນຂອງພວກເຂົາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແນວຄວາມຄິດນີ້ບໍ່ເຄີຍໄດ້ບັນລຸຜົນແລະແທນທີ່ຈະ, Mortal Kombat ເກີດມາ. Johnny Cage, ຫນຶ່ງໃນຕົວລະຄອນຂອງເກມ, ເບິ່ງຄືວ່າເປັນການຍົກຍ້ອງຫຼື parody ຂອງ Van Damme, ເຮັດໃຫ້ຜິວຫນັງພິເສດນີ້ເປັນຈຸດສູງສຸດຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນ.
ຜິວຫນັງ Van Damme ຈະມີໃຫ້ເຈົ້າຂອງ Kombat Pack, ຜູ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງເນື້ອຫາເພີ່ມເຕີມຜ່ານລະດູການ. ໃນຂະນະທີ່ footage ຂອງຜິວຫນັງໄດ້ຖືກ teased ກ່ອນ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດ render ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ມັນຄາດວ່າຈະເປີດຕົວຄຽງຄູ່ກັບການເປີດຕົວການເຂົ້າເຖິງເບື້ອງຕົ້ນຂອງ Mortal Kombat 1.
Mortal Kombat ມີປະຫວັດຂອງການລວມເອົາຜິວໜັງທີ່ມີຊື່ສຽງເຂົ້າໄປໃນເກມ. ການຕິດຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງຜິວຫນັງທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືແລະສຽງຂອງ DJ Dimitri Vegas, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສະມາຊິກນັກສະແດງ Bridgette Wilson, Linden Ashby, ແລະ Christopher Lambert ຈາກຮູບເງົາ Mortal Kombat ປີ 1995. ນອກຈາກນັ້ນ, Mortal Kombat X ປະກອບມີຜິວຫນັງພິເສດສໍາລັບ Jax, ສະແດງໂດຍ Carl Weathers, ມັດໄວ້ກັບ Predator DLC.
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