ການສະແດງສຽງຂອງ Nitara ໃນ Mortal Kombat 1 ໄດ້ຮັບການວິພາກວິຈານຈາກຜູ້ຫຼິ້ນ

ການເພີ່ມເຕີມຫຼ້າສຸດຂອງບັນຊີລາຍການ Mortal Kombat 1 ແມ່ນຕົວລະຄອນ Nitara, ເຊິ່ງສະແດງໂດຍນັກສະແດງ Megan Fox. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພື້ນຖານຜູ້ນຂອງເກມແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າປະທັບໃຈກັບການປະຕິບັດສຽງຂອງ Fox.
ໃນຂະນະທີ່ລາຍຊື່ຕົວລະຄອນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍຢ່າງຊ້າໆ, ແຟນໆໄດ້ຄາດຫວັງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນໃນສາຍການເປີດຕົວຂອງ Mortal Kombat 1. ໃນຂະນະທີ່ຕົວລະຄອນທີ່ເປັນສັນຍາລັກເຊັ່ນ Scorpion ແລະ Sub-Zero ກໍາລັງກັບຄືນມາ, ຍັງມີການສຸມໃສ່ການນໍາເອົາຕົວລະຄອນຈາກ "3D ກັບຄືນມາ. ” ຍຸກຂອງ Mortal Kombat, ລວມທັງ Nitara.
ນີ້ແມ່ນການປະກົດຕົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງ Nitara ນັບຕັ້ງແຕ່ 2006 ຂອງ Mortal Kombat: Armageddon. ການເລືອກໃຫ້ Megan Fox, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບບົດບາດຂອງນາງໃນ Transformers ແລະ Jennifer's Body, ໄດ້ຍົກສາຍຕາໃນບັນດາຊຸມຊົນແຟນ Mortal Kombat.
ບໍ່ດົນມານີ້ Megan Fox ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນເກມທີ່ສໍາຄັນອີກ, Diablo 4, ບ່ອນທີ່ນາງໄດ້ສົ່ງຄວາມຊົມເຊີຍສໍາລັບຕົວລະຄອນທີ່ລົ້ມລົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Mortal Kombat 1 ເປັນການສະແດງລະຄອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສາມາດຄັ້ງທໍາອິດຂອງນາງໃນວິດີໂອເກມ.
ໃນລະຫວ່າງການເປີດເຜີຍຂອງ Nitara, Megan Fox ໄດ້ໃຫ້ວິດີໂອການຫຼິ້ນເກມ ແລະບົດສົນທະນາຂອງບົດສົນທະນາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຟນໃນ Reddit ໄດ້ວິພາກວິຈານການປະຕິບັດຂອງນາງ, ອະທິບາຍວ່າມັນເປັນ "ການຈັດສົ່ງເສັ້ນຮາບພຽງ" ແລະແນະນໍາວ່ານາງອາດຈະໄດ້ໂທຫາມັນເພື່ອຈ່າຍເງິນ.
ໃນຂະນະທີ່ແຟນໆບາງຄົນເຊື່ອວ່າວິດີໂອ trailer ອາດຈະບໍ່ເປັນຕົວແທນຂອງສຽງຂອງເກມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຜູ້ຫຼິ້ນຕົ້ນໆທີ່ໄດ້ຮັບເກມໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງ Fox ໃນຮູບແບບເລື່ອງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົນອື່ນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການສະແດງຂອງນາງໃນ Nitara's Tower ending ແມ່ນດີກວ່າ.
ຊຸມຊົນ Mortal Kombat 1 ໃນໄວໆນີ້ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການສະແດງລະຄອນຂອງ Megan Fox ຂອງ Nitara ໃນຂະນະທີ່ເກມຖືກຕັ້ງໃຫ້ປ່ອຍອອກມາໃນສອງສາມມື້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Dexerto