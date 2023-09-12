ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼຂອງ Ermac ໃນ Mortal Kombat 1 Sparks ການສົນທະນາກ່ຽວກັບການອອກແບບລັກສະນະ

ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼຂອງ Ermac ໃນເກມ Mortal Kombat 1 ທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍລະຫວ່າງແຟນໆ, ໂດຍມີບາງຄົນຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການເລືອກຕົວລະຄອນ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນລໍຖ້າການເປີດຕົວ trailer ສຸດທ້າຍຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ແຟນໆໄດ້ສັງເກດເຫັນແນວໂນ້ມຂອງຕົວລະຄອນໃນເກມທີ່ມີເກີບເປີດຕີນຫຼືຕີນເປົ່າ. Baraka, Katana, Li Mei, ແລະ Nitara ລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບການເຫັນດ້ວຍຕີນຂອງພວກເຂົາ.
ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫລຂອງ Ermac ສະແດງໃຫ້ເຫັນນັກຕໍ່ສູ້ telekinetic ໃນຮູບແບບເຕັມຂອງລາວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບລັກສະນະຂອງລາວຫຼາຍກວ່າທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ອນຫນ້ານີ້. ໃນຂະນະທີ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ fans ເຫັນດີກັບເຄື່ອງແຕ່ງກາຍຂອງລາວ, ບາງຄົນສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຜິວຫນັງທີ່ມີຮອຍຍັບ, ຄ້າຍຄືແມ່ຂອງລາວ. ມີຄວາມຫວັງວ່າເຄື່ອງແຕ່ງກາຍ ຫຼືຊຸດສະຫຼັບກັນຈະມີຢູ່ເພື່ອປົກປິດລາວ.
ຄຳຖາມທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆໜຶ່ງໃນບັນດາແຟນໆແມ່ນວ່າເປັນຫຍັງຕົວລະຄອນຫຼາຍຕົວໃນ Mortal Kombat 1 ຈຶ່ງມີຕີນອອກມາ. ບາງຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບສື່ມວນຊົນສັງຄົມໄດ້ແນະນໍາ jokingly ວ່າຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງຢູ່ NetherRealm ອາດຈະມີ fetish ຕີນ. ຄົນອື່ນສົງໄສວ່າມີຄວາມໝາຍເລິກຊຶ້ງກວ່າຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ fetish ຕີນທີ່ປາກົດຂື້ນ, ເຊັ່ນ: ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງ Liu Kang ກັບສິລະປະການຕໍ່ສູ້.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Street Fighter 6 ຍັງປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານສໍາລັບການສະແດງຕີນຂອງມັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບາງຄົນຄາດຄະເນວ່າມັນອາດຈະເປັນແນວໂນ້ມທີ່ກວ້າງຂວາງພາຍໃນເກມຕໍ່ສູ້. ໃນຂະນະທີ່ແຟນໆລໍຖ້າການເປີດຕົວຂອງ Mortal Kombat 1 ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃດໆໃນການອອກແບບຕົວລະຄອນຫຼືການຄາດເດົາຂອງ fetish ຕີນຈະຖືກແກ້ໄຂ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— Brianna Reeves. "Mortal Kombat 1: ຮູບພາບທີ່ຮົ່ວໄຫຼສະແດງໃຫ້ເຫັນແບບຟອມເຕັມຂອງ Ermac." Dexerto. (2023-09-11).