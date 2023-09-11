ຄຸນສົມບັດໜ້າຈໍແຍກ Microsoft Edge ໄດ້ຮັບຮູບແບບແນວຕັ້ງໃໝ່

ຄຸນນະສົມບັດ Split Screen ຂອງ Microsoft Edge, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເບິ່ງສອງເວັບໄຊທ໌ຂ້າງຄຽງກັນຢູ່ໃນປ່ອງຢ້ຽມຂອງຕົວທ່ອງເວັບດຽວ, ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບທີ່ສໍາຄັນ. ໃນເມື່ອກ່ອນ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໃຊ້ຮູບແບບຕາມແນວນອນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນພວກເຂົາມີທາງເລືອກທີ່ຈະເລືອກເອົາຮູບແບບແນວຕັ້ງເຊັ່ນດຽວກັນ, ຍ້ອນການສ້າງ Canary ຫລ້າສຸດຂອງຕົວທ່ອງເວັບ.
ຮູບແບບໃຫມ່ແມ່ນມີຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບການວາງອອກຕາມລວງນອນທີ່ມີຢູ່, ແລະຜູ້ໃຊ້ສາມາດປ່ຽນລະຫວ່າງສອງຢ່າງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການຄລິກໃສ່ປຸ່ມສາມຈຸດ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດປັບຂະຫນາດຫນ້າຈໍໂດຍການລາກຕົວແບ່ງ. ການປັບປຸງນີ້ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດປັບແຕ່ງປະສົບການການຊອກຫາຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຮູບແບບໃໝ່ແລ້ວ, Microsoft ຍັງກຳລັງປັບປຸງຄຸນສົມບັດການໃຊ້ງານຂອງ Split Screen. ໃນໄວໆນີ້, ຜູ້ໃຊ້ຈະມີທາງເລືອກທີ່ຈະເລືອກເອົາວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ເປີດຢູ່ໃນແຖບທີສອງຫຼືແຖບປະຈຸບັນ. ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຄຸ້ມຄອງການຊອກຫາຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລັກສະນະທີ່ມີການຈັດຕັ້ງແລະປະສິດທິພາບຫຼາຍ.
ເພື່ອແນະນໍາຜູ້ໃຊ້ໃນການເຂົ້າໃຈພຶດຕິກໍາຂອງຄຸນນະສົມບັດ, Microsoft ຈະປະກອບມີກາຟິກພິເສດທີ່ອະທິບາຍການເຮັດວຽກຂອງແຕ່ລະທາງເລືອກ. ນີ້ຈະຮັບປະກັນວ່າຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນແລະນໍາໃຊ້ຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວໃຫ້ເຕັມທີ່ຂອງມັນ.
Microsoft ແນະນໍາບາງຄໍາແນະນໍາແລະ tricks ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຄຸນນະສົມບັດ Split Screen. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍາທາງລະຫວ່າງເວັບໄຊໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍການນໍາໃຊ້ການທໍາງານ drag ແລະການຫຼຸດລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເລືອກເອົາ "ການເຊື່ອມຕໍ່ເປີດໃນແຖບປັດຈຸບັນ" ທາງເລືອກ. ພວກເຂົາຍັງສາມາດປັບຂະຫນາດຂອງຫນ້າຈໍແບ່ງອອກໄດ້ໂດຍໃຊ້ແຖບເລື່ອນລະຫວ່າງຫນ້າຈໍ.
ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Split Screen, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮັບເອົາ multitasking ແລະເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ວຽກງານເຊັ່ນ: ການປຽບທຽບລາຄາ ຫຼືການນໍາໃຊ້ບົດບັນທຶກໃນຂະນະທີ່ຂຽນບົດເລື່ອງກາຍເປັນ seamless ແລະປະສິດທິພາບ. ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມເປັນໄປໄດ້ແມ່ນບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ.
ຖ້າທ່ານກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະທົດລອງໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Split Screen ທີ່ຖືກປັບປຸງໃຫມ່ໃນ Microsoft Edge Canary, ທ່ານສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງ Edge Insider. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການສ້າງຕົວຢ່າງສາມາດບໍ່ຫມັ້ນຄົງ, ສະນັ້ນມັນແນະນໍາໃຫ້ດໍາເນີນການສະບັບ Canary ຄຽງຄູ່ກັບການປ່ອຍຕົວທີ່ຫມັ້ນຄົງຂອງຕົວທ່ອງເວັບທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.
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