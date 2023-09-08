Microsoft Ran Simulations ເພື່ອປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນຂອງການຫັກພາສີຢູ່ບ່ອນຈ່າຍຈາກ PlayStation

ກໍລະນີທາງກົດໝາຍຫຼ້າສຸດຂອງ Microsoft ກັບຄະນະກຳມາທິການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງ (FTC) ໄດ້ສ່ອງແສງເຖິງການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງທຸລະກິດວິດີໂອເກມຂອງບໍລິສັດ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງການຊື້ກິດຈະການ. ລັກສະນະຫນຶ່ງທີ່ເກີດຂື້ນແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງ Microsoft ທີ່ຈະດໍາເນີນການຈໍາລອງເພື່ອປະເມີນຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກການບໍ່ເຮັດໃຫ້ Call of Duty ມີຢູ່ໃນ PlayStation.
ເຖິງວ່າຈະມີການຢືນຢັນຫຼາຍຄັ້ງວ່າມັນບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຫັກພາສີຢູ່ບ່ອນຈ່າຍ Call of Duty ຈາກ PlayStation, FTC ໄດ້ສະແດງຫຼັກຖານຂອງການຈໍາລອງສະເພາະທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Microsoft. ຄະນະກໍາມະການຂອງບໍລິສັດໄດ້ຂໍໃຫ້ທີມງານການເງິນປະເມີນຜົນກະທົບທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຂອງການບໍ່ມີແຟນໄຊຈາກເວທີເກມຊັ້ນນໍາ.
ຄະນະກໍາມະການມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບຂອງ Call of Duty ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນ PlayStation ແລະວິທີທີ່ Microsoft ສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ປະມານ 1 ຕື້ໂດລາທີ່ຈະສູນເສຍ. ໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນຄະດີ, ມັນໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍບັງເອີນວ່າທີມງານການເງິນຂອງ Microsoft ໄດ້ປະເມີນວ່າການສູນເສຍອາດຈະຖືກຊົດເຊີຍຖ້າ Game Pass, ບໍລິການສະຫມັກຂອງ Microsoft, ຈະໄດ້ຮັບຜູ້ຈອງເພີ່ມເຕີມ 2 ລ້ານຄົນ.
Microsoft ຊີ້ແຈງວ່າການຈໍາລອງນີ້ບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການເນື່ອງຈາກວ່າມັນວາງແຜນທີ່ຈະກັກ Call of Duty, ແຕ່ແທນທີ່ຈະເປັນແຜນການສໍາຮອງໃນກໍລະນີທີ່ Sony ຮຽກຮ້ອງເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍ. ເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບມີການແບ່ງປັນລາຍໄດ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຂໍ້ຕົກລົງພິເສດ, ແລະການຈ່າຍເງິນລ່ວງຫນ້າ. ການຈໍາລອງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອກະກຽມສໍາລັບສະຖານະການທີ່ບໍ່ຫນ້າຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ Call of Duty ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນ PlayStation ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງ Sony.
ໃນທີ່ສຸດ, FTC ໄດ້ສູນເສຍກໍລະນີ, ແລະ Sony ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງກັບ Microsoft ເພື່ອຮັກສາ Call of Duty ໃນ PlayStation. ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງຂໍ້ຕົກລົງຍັງບໍ່ຮູ້ຈັກເທື່ອ, ແຕ່ເຊື່ອກັນວ່າມີເງື່ອນໄຂທາງການຄ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ Microsoft ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ Sony ຜ່ານມາ.
ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງ Microsoft ໄດ້ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກຂອງ FTC, ລວມທັງການຈໍາລອງ, ແລະຊີ້ແຈງວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດທີ່ຈະກັກຕົວ Call of Duty ແຕ່ເປັນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍານວຍຈາກ Sony.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບໍ່ໄດ້ສະຫນອງໃຫ້.