Microsoft ປະກາດການອອກອາກາດທາງດິຈິຕອລ Xbox ສໍາລັບໂຕກຽວ Game Show

Microsoft ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມັນຈະເປັນເຈົ້າພາບການອອກອາກາດດິຈິຕອນ Xbox ສໍາລັບ Tokyo Game Show ທີ່ຈະມາເຖິງ. ການອອກອາກາດ, ກຳນົດເວລາ 2 ໂມງເຊົ້າ PT / 5 ໂມງເຊົ້າ ET / 10 ໂມງເຊົ້າ UK / 6 ໂມງແລງ JST, ຈະໃຫ້ອັບເດດເກມຈາກ Xbox ແລະ Bethesda, ສະແດງເກມຈາກຜູ້ສ້າງໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະອາຊີ, ແລະປະກາດເກມໃໝ່ທີ່ຈະມາເຖິງ Game Pass.
ອີງຕາມ Jerret West, ຫົວຫນ້າການຕະຫຼາດຂອງ Xbox, ການອອກອາກາດຈະມີການປັບປຸງຄວາມຄືບຫນ້າຈາກທັງ Xbox ແລະ Bethesda Softworks. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຈະເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການລວບລວມເກມທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກຜູ້ສ້າງຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ແລະທົ່ວອາຊີ. West ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າການອອກອາກາດຈະປະກອບມີເກມໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນເຂົ້າຮ່ວມ Xbox Game Pass, ເຊິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍຫ້ອງສະຫມຸດຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍເນື້ອຫາຈາກທີມງານຕ່າງໆໃນອາຊີ.
ໃນລະຫວ່າງງານ Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, ນາຍຈ້າງຂອງ Xbox, Phil Spencer ໄດ້ປະກົດຕົວຢູ່ເທິງເວທີກັບນາຍຈ້າງ Square Enix Takashi Kiryu ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງຂ່າວວ່າ Final Fantasy 14 ສຸດທ້າຍຈະມາຮອດ Xbox consoles. ອັນນີ້ໝາຍເຖິງການອອກຈາກການຍົກເວັ້ນກ່ອນໜ້າຂອງເກມໃຫ້ກັບ PlayStation consoles. ໃນການສໍາພາດກັບ IGN, Spencer ໄດ້ hinted ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເກມ Square Enix ຫຼາຍເຮັດໃຫ້ວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າໄປ Xbox ໃນອະນາຄົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຫົວຂໍ້ສະເພາະເຊັ່ນ Final Fantasy 7 Remake ແລະ Final Fantasy 16 ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.
ໃນຂ່າວອື່ນ, Bethesda ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອເກມສະແດງບົດບາດອະວະກາດທີ່ຄາດວ່າຈະສູງ, Starfield, ເຊິ່ງມີຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍກວ່າຫົກລ້ານຄົນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນການເປີດຕົວເກມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງ Bethesda, ເກີນກວ່າຫົວຂໍ້ເຊັ່ນ Fallout ແລະ The Elder Scrolls.
ເບິ່ງໄປຂ້າງໜ້າ, Xbox Game Studios ມີເກມທີ່ກຳລັງຈະມາຮອດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ລວມທັງຊື່ເລື່ອງ Perfect Dark ຈາກ The Initiative, Forza ຈາກ Turn 10, ແລະ Fable ຈາກ Playground. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ZeniMax Online Studios ຂອງ Bethesda ຍັງສືບຕໍ່ພັດທະນາ The Elder Scrolls Online, ແລະ MachineGames ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນເກມ Indiana Jones ທີ່ບໍ່ມີຊື່, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍໃນປີ 2024.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Xbox Digital Broadcast ສໍາລັບ Tokyo Game Show ສັນຍາວ່າຈະເປັນເຫດການທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ fans, ດ້ວຍການອັບເດດ, ການປະກາດ, ແລະການສະແດງຂອງເກມຈາກທັງ Xbox ແລະ Bethesda.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສາຍ Xbox
- IGN