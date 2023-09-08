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ກຽມຮັບມືກັບການລະເບີດຄັ້ງຕໍ່ໄປ: ການສໍາພາດກັບນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການສັງເກດການພູເຂົາໄຟຄາລິຟໍເນຍ

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ກຽມຮັບມືກັບການລະເບີດຄັ້ງຕໍ່ໄປ: ການສໍາພາດກັບນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການສັງເກດການພູເຂົາໄຟຄາລິຟໍເນຍ

ໃນການສໍາພາດກັບ Andy Calvert, ນັກວິທະຍາສາດທີ່ຮັບຜິດຊອບການສັງເກດການຂອງພູເຂົາໄຟຄາລິຟໍເນຍ, ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຕິດຕາມແລະການສຶກສາພູເຂົາໄຟທ້ອງຖິ່ນໃນຄາລິຟໍເນຍແມ່ນເນັ້ນໃສ່. Calvert ອະທິບາຍວ່າເຖິງແມ່ນວ່າຊາວຄາລິຟໍເນຍອາດຈະບໍ່ຄິດວ່າພູເຂົາໄຟເປັນໄພພິບັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ, ພວກມັນມີຢູ່ແລະມີທ່າແຮງທີ່ຈະລະເບີດອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.

Calvert ຈື່ຈໍາການລະເບີດຂອງ Mount St. Helens ໃນປີ 1980, ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຮ້ອຍກິໂລແມັດໃນວໍຊິງຕັນ. ຂີ້ເທົ່າຈາກການລະເບີດໄດ້ໄປຮອດບ້ານເກີດຂອງລາວໃນລັດໄອດາໂຮ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບອັນຍາວນານຕໍ່ລາວ. ເຫດການນີ້ໄດ້ກະຕຸ້ນຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງລາວ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ພາລາວໄປສຶກສາພູເຂົາໄຟ.

ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບຕົວເລກເສດຖະກິດຂອງການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟໃນຄາລິຟໍເນຍ, Calvert ຄາດຄະເນວ່າມັນຫຼາຍກ່ວາຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກການລະເບີດຂອງ Mount St. Helens, ເຊິ່ງເກີນ $ 1 ຕື້. ລາວອະທິບາຍວ່າໃນຂະນະທີ່ພູເຂົາໄຟສ່ວນໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກສູນອາລະຍະທໍາທີ່ສໍາຄັນ, ພວກມັນມັກຈະຢູ່ໃກ້ກັບທາງດ່ວນແລະຕົວເມືອງ. ຜົນສະທ້ອນຂອງການລະເບີດສາມາດສັບສົນແລະຍາວນານ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຈັດການກັບວັດສະດຸທີ່ຜະລິດ.

Calvert ສືບຕໍ່ກໍານົດຈຸດຮ້ອນສໍາລັບກິດຈະກໍາພູເຂົາໄຟໃນຄາລິຟໍເນຍ, ລວມທັງ Mount Shasta, Lassen Peak, Medicine Lake Volcano, Clear Lake, Long Valley caldera, Mammoth Mountain, Mono Lake, Coso Volcanic Field, ແລະ Salton Buttes. ນີ້​ແມ່ນ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ນັກວິທະຍາສາດ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ.

ໃນແງ່ຂອງຄວາມຖີ່, Calvert ອະທິບາຍວ່າການລະເບີດໃນຄາລິຟໍເນຍບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຕາຕະລາງປົກກະຕິ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີການລະເບີດທີ່ສໍາຄັນປະມານ 10 ຄັ້ງໃນຫຼາຍພັນປີທີ່ຜ່ານມາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການລະເບີດໃນທຸກໆ 100 ປີໂດຍສະເລ່ຍ.

ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງການລະເບີດຕໍ່ໄປ, Calvert ກ່າວເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ສອງຢ່າງ: ພາກສະຫນາມພູເຂົາໄຟ Lassen ຫຼືພື້ນທີ່ໃກ້ກັບ Mono Lake. ລາວພັນລະນາເຖິງລັກສະນະການລະເບີດຂອງອຸບປະກອນ Mono ແລະໄພອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຈາກຂີ້ເຖົ່າ ແລະອາກາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເບີດ.

Calvert ຍັງແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງການລະເບີດຂອງປະຊາກອນທ້ອງຖິ່ນ. ເມືອງ Lee Vining ແລະຈຸດໝາຍປາຍທາງສະກີທີ່ນິຍົມຂອງ Mammoth Lakes ຢູ່ໃກ້ກັບ Mono Lake. ໃນຂະນະທີ່ການລະເບີດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຕົ້ນຕໍ, ຂີ້ເທົ່າແລະອັນຕະລາຍອື່ນໆສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ໃນແງ່ຂອງການກະກຽມ, Calvert ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການກວດພົບແລະການຕິດຕາມໄວ. ນັກວິທະຍາສາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຂອງແຜ່ນດິນໄຫວຢ່າງໃກ້ຊິດ, ການຜິດປົກກະຕິຂອງພື້ນດິນ, ແລະຕົວຊີ້ວັດອື່ນໆທີ່ອາດຈະເປັນສັນຍານການລະເບີດທີ່ຈະມາເຖິງ. ການ​ປະສານ​ງານ​ກັບ​ອົງການ​ຕ່າງໆ​ແລະ​ການ​ສ້າງ​ແຜນການ​ອົບ​ພະຍົບ​ແມ່ນ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ຜູ້​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ແລະ​ຜູ້​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ພູເຂົາໄຟອາດຈະບໍ່ແມ່ນໄພພິບັດທໍາອິດທີ່ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ຄິດເຖິງຄາລິຟໍເນຍ, ພວກມັນແມ່ນຄວາມເປັນຈິງທີ່ນັກວິທະຍາສາດເຊັ່ນ Andy Calvert ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະມະນຸດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການລະເບີດດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ການສຶກສາ ແລະການກະກຽມສໍາລັບເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເປັນບູລິມະສິດ ເພື່ອຮັກສາປະຊາຊົນ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ປອດໄພ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສໍາພາດກັບ Andy Calvert, ນັກວິທະຍາສາດຂອງອົງການສັງເກດການພູເຂົາໄຟຄາລິຟໍເນຍ
- ການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາສະຫະລັດ (USGS)

By Robert Andrew

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