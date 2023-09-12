ບຸກຄະລິກກະພາບທາງໂທລະພາບ Matthew Johnson, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Matty J, ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນຫົວຫນ້າການຫຸ້ມຫໍ່ (CPO). ໃນພາລະບົດບາດນີ້, Matty J ຈະເປັນຜູ້ນໍາພາການບໍລິການຫຸ້ມຫໍ່ຖົງຄັ້ງທໍາອິດຂອງ ALDI, ໂດຍລາຍໄດ້ທັງຫມົດຈະໄປສູ່ການກຸສົນມະເຮັງຂອງເດັກນ້ອຍອົດສະຕາລີ, Camp Quality.
ລູກຄ້າສາມາດເລືອກບໍລິການ VIPacking $2, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາຜ່ອນຄາຍໃນຂະນະທີ່ Matty J ແລະຜູ້ຫຸ້ມຫໍ່ຖົງອື່ນໆຈັດການເຄື່ອງຂອງກິນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຂົາຍັງຈະໄດ້ຮັບກາເຟໃນຮ້ານໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາລໍຖ້າ. ການບໍລິການບັນຈຸກະເປົາຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ຮ້ານ ALDI's Brookvale ໃນ Sydney ໃນວັນເສົາທີ 16 ກັນຍາ, ເລີ່ມເວລາ 8:30 ໂມງເຊົ້າ.
ALDI ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ Camp Quality ຕັ້ງແຕ່ປີ 2020 ແລະ ໄດ້ບໍລິຈາກຫຼາຍກວ່າ 5.3 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ການກຸສົນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 5,662 ຄົນທີ່ຖືກກະທົບຈາກພະຍາດມະເຮັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ. ເພື່ອຊ່ວຍການກຸສົນຕື່ມອີກ, ALDI ຈະຈັບຄູ່ການບໍລິຈາກຂອງລູກຄ້າທັງໝົດທີ່ເຮັດຢູ່ໃນຮ້ານ ຫຼືທາງອອນໄລນ໌ເຖິງມູນຄ່າ $100,000.
Matty J ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນແລະຂອບໃຈທີ່ລາວໄດ້ຮັບເລືອກເປັນ CPO, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ຂ້ອຍມັກຄິດວ່າຂ້ອຍມີທັກສະທີ່ແນ່ນອນເມື່ອເວົ້າເຖິງການຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ, ແຕ່ຂ້ອຍໄດ້ທົບທວນຄວາມໄວ, ວ່ອງໄວ, ແລະເຕັກນິກຂອງຂ້ອຍ, ແລະ. ຂ້ອຍຫວັງວ່າຈະບັນຈຸຖົງຫຼາຍເທົ່າທີ່ຂ້ອຍສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອເຫດຜົນອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້.”
ຜູ້ຈັດການ ALDI ໃນ NSW, Alex Foster, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ Matty J ທີ່ເຄົາລົບ "ກົດລະບຽບທອງຂອງການຫຸ້ມຫໍ່" ເຊັ່ນ: ການວາງລາຍການຫນັກຢູ່ດ້ານລຸ່ມແລະສີມ້ານຢູ່ເທິງ, ແລະຮັບປະກັນວ່າສິ່ງຂອງທີ່ອ່ອນແອເຊັ່ນເຂົ້າຈີ່ຈະບໍ່ຖືກຂູດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສິນຄ້າ Camp Quality ເຊັ່ນ: ເສື້ອທີເຊີດ, ໝວກ, ແວ່ນຕາກັນແດດ, ກະຕຸກນ້ຳ, ແລະເຈ້ຍຫໍ່, ຈະມີໃຫ້ຊື້ຢູ່ຮ້ານ ALDI ໃນອາທິດໜ້າ. ເງິນທຶນທັງໝົດທີ່ໄດ້ມາຈາກການຂາຍເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນໂຄງການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນມະເຮັງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Matty J ໃນຖານະທີ່ເປັນ CPO ຂອງ ALDI ແລະການບໍລິການບັນຈຸຖົງມີຈຸດປະສົງເພື່ອລະດົມທຶນສໍາລັບ Camp Quality ແລະສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນ, ການພັກຜ່ອນ, ແລະປະສົບການມ່ວນຊື່ນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບມະເຮັງ, ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາສາມາດນໍາທາງການເດີນທາງຂອງພວກເຂົາດ້ວຍການດູແລພິເສດ, ຊຸມຊົນສະຫນັບສະຫນູນ, ແລະອາຍຸ. - ໂຄງການການສຶກສາທີ່ເຫມາະສົມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– “ອາດີດຕໍາແໜ່ງນາຍໜ້າຂອງປະລິນຍາຕີ” ຫ້ອງຂ່າວ ALDI
- “ALDI ຄູ່ຮ່ວມງານກັບຄຸນນະພາບຂອງ Camp” ຫ້ອງຂ່າວ ALDI