ຄຸນສົມບັດ ແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໃນການຕິດຕັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ Castle

ໄລຍະໃໝ່ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງຂອງ The Castle, ສວນສະໜຸກສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ສະເພາະສຳລັບ VIPs, ຈະນຳເອົາປະສົບການທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ Hell Arena, ຈັດຂຶ້ນໃນ Coliseum, ບ່ອນທີ່ຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນການຕໍ່ສູ້ສາມາດເຂົ້າໄປໃນຄວາມບັນເທີງຕ່າງໆໃນການຕໍ່ສູ້.
ສະຫນາມກິລາ Hell ສະຫນອງປະສົບການການຕໍ່ສູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ລວມທັງຮູບແບບການແຂ່ງຂັນ, ບ່ອນທີ່ຄູ່ແຂ່ງປະເຊີນຫນ້າກັບຝູງຂອງ opponents. ໂໝດ Hell Rumble pits ບຸກຄົນຕໍ່ກັບຄື້ນຂອງສັດຕູທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ການແຂ່ງຂັນນັດພິເສດແມ່ນຮູບແບບທີ່ມີກົດລະບຽບສະເພາະ ແລະການແຂ່ງຂັນແບບສຸ່ມ. Hell Team Rumble ເປັນໂໝດທີມທຽບກັບທີມທີ່ພັນທະມິດມາເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮັບເອົາຜີມານນະລົກ. ຜູ້ນໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຍຸດທະສາດແລະນໍາໃຊ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະມາຊິກທີມງານຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອບັນລຸໄຊຊະນະ.
ຢູ່ທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກຂອງນັກຕໍ່ສູ້, ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດເຂົ້າສັງຄົມກັບພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະສ້າງຄວາມຜູກພັນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ. ມັນຍັງເປັນບ່ອນທີ່ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າສາມາດບັນເທົາໄດ້, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທີມງານຢູ່ໃນສະພາບສູງສຸດສໍາລັບການສູ້ຮົບ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກ Hell Arena, Castle ແນະນໍາສະໂມສອນ Cabaret, ມີຕົວແບບການເຄື່ອນໄຫວສົດໆສໍາລັບຕອນແລງທີ່ສວຍງາມ. ຜູ້ນສາມາດສ້າງຄວາມສໍາພັນກັບນັກສະແດງຂອງສະໂມສອນແລະແມ້ກະທັ້ງມີເວລາສ່ວນຕົວກັບພວກເຂົາ. ນີ້ສະຫນອງປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກນອກເຫນືອຈາກການປະກົດຕົວສາທາລະນະຂອງສະໂມສອນ.
ຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນ Pocket Circuit ສາມາດມ່ວນຊື່ນກັບການແຂ່ງຢູ່ທີ່ CourStar, ບາ ແລະຄາເຟໃນ Sotenbori. ມີໂຫມດໃຫມ່, ເຊັ່ນ: ການໂຈມຕີເວລາ, ບ່ອນທີ່ຄວາມໄວແມ່ນສໍາຄັນ, ແລະ Rival, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດທ້າທາຍ opponents ໃນຕົວເມືອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງເລືອກຄາລາໂອເກະປະກອບມີເພງໃຫມ່ທີ່ມີຊື່ວ່າ "Sayonara Silent Night," ຈັບອາລົມຂອງຜູ້ຊາຍໄວກາງຄົນທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມໂດດດ່ຽວຂອງລາວ.
The Boutique ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດປັບແຕ່ງຮູບລັກສະນະຂອງຕົວລະຄອນ, Kiryu, ດ້ວຍການຄັດເລືອກທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງ stylish, ເສື້ອ, ແລະເຄື່ອງຕັດຫຍິບອື່ນໆ. Kiryu ສາມາດມີຊຸດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ປັບແຕ່ງຕາມຄວາມມັກຂອງບຸກຄົນ.
ສຳລັບແຟນເກມອາເຄດ, The Castle ຈະເພີ່ມຫົວຂໍ້ໃໝ່ເຊັ່ນ Fighting Vipers 2 ແລະ SEGA Racing Classic 2. The Master System ສະເໜີເກມເຊັ່ນ Galaxy Force ແລະ Flicky ເພື່ອປະສົບການການຫຼິ້ນເກມທີ່ໜ້າຫຼົງໄຫຼ.
ເຄື່ອງ Darts ໄດ້ຖືກຍົກລະດັບເປັນ Darts Live 3, ດ້ວຍການເພີ່ມໂຫມດ Count-Up Cricket ແລະ Darts ພິເສດທີ່ມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືດອກກຸຫລາບແລະສ້ອມ. ນີ້ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີວິທີໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະເພີດເພີນກັບເກມ Darts.
ດ້ວຍການແນະນຳຄຸນສົມບັດ ແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້, ການຕິດຕັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ The Castle ສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ປະສົບການທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະຫຼາກຫຼາຍຊະນິດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ VIP ທີ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
— Gematsu
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