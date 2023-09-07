Lian Li O11D EVO XL: ກໍລະນີ PC ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ແລະມີຄຸນສົມບັດອຸດົມສົມບູນ

Lian Li O11D EVO XL ແມ່ນການສະເຫນີຂາຍຫລ້າສຸດຈາກບໍລິສັດສ່ວນປະກອບຂອງໄຕ້ຫວັນ Lian Li. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບກໍລະນີ PC ທີ່ນິຍົມແລະພັດລົມ, Lian Li ໄດ້ຮ່ວມມືກັບຜູ້ທົບທວນຮາດແວເຍຍລະມັນ der8auer ເພື່ອສ້າງກໍລະນີຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສະຫນອງລັກສະນະທີ່ຫລາກຫລາຍແລະທາງເລືອກໃນການປັບແຕ່ງ.
ການວັດແທກຢູ່ທີ່ (D) 522mm x (W) 304mm x (H) 531.9mm, O11D EVO XL ແມ່ນຮູບແບບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ O11D EVO ທີ່ຜ່ານມາ. ມັນສະຫນັບສະຫນູນຂະຫນາດຕ່າງໆຂອງເມນບອດ, ລວມທັງ E-ATX, ATX, Micro-ATX, ແລະ Mini-ITX. ກໍລະນີມີກອບເຫຼັກ, ແຜງແກ້ວ tempered 4.0 ມມ, ແລະສຽງອາລູມິນຽມ.
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງ O11D EVO XL ແມ່ນການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບການເຮັດຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ. ມັນສາມາດຮອງຮັບໄດ້ເຖິງສາມ radiators ສູງເຖິງ 420mm ໃນຂະຫນາດ, ມີທາງເລືອກສໍາລັບການຕິດຕັ້ງຢູ່ດ້ານເທິງ, ດ້ານ, ຫຼືລຸ່ມຂອງກໍລະນີ. ນອກຈາກນັ້ນ, radiator 120mm ດຽວສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບໄອເສຍກໍລະນີ. ຖາດເມນບອດສາມາດປັບຄວາມສູງໄດ້, ຊ່ວຍໃຫ້ການຕິດຕັ້ງແລະປັບລະບົບຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວໄດ້ສະດວກ.
ການຈັດການສາຍໄຟຍັງເປັນບູລິມະສິດໃນການອອກແບບຂອງ O11D EVO XL. ເຄສປະກອບມີສາຍຮັດເພື່ອຮັກສາສາຍໄຟທັງໝົດທີ່ເຊື່ອງຢູ່ທາງຫລັງຂອງເມນບອດ, ຮັບປະກັນພາຍໃນທີ່ສະອາດ ແລະເປັນລະບຽບ.
ທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາໃນ O11D EVO XL ແມ່ນອຸດົມສົມບູນ. ມີຊ່ອງສຽບ SSD ຂະໜາດ 2.5 ນິ້ວສາມຊ່ອງຢູ່ທາງຫລັງຂອງຖາດເມນບອດ ແລະສອງຊ່ອງຂັບທີ່ສາມາດໝຸນໄດ້ ທີ່ສາມາດຮອງຮັບການເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ເຖິງສີ່ 2.5 ນິ້ວ ຫຼື 3.5 ນິ້ວ. ກ່ອງຂັບມີພະລັງງານທາງສ່ວນຫນ້າຂອງເສັ້ນທາງແລະການເຊື່ອມຕໍ່ SATA ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງງ່າຍ.
O11D EVO XL ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນທິດທາງຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ມັນເປັນຂວາມືໂດຍຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ, ກໍລະນີສາມາດຖືກຖອນຄືນຢ່າງເຕັມສ່ວນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ມັກການກໍ່ສ້າງ showcase ຊ້າຍ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວຍັງປະກອບມີຕົວຍຶດ GPU ຕ້ານ sag ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫມ່ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນບັດກາຟິກຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຕົວຍຶດ GPU ທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງມືທີ່ຮັບປະກັນຊ່ອງສຽບການຂະຫຍາຍ PCIe ກວມເອົາດ້ວຍແມ່ເຫຼັກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Lian Li O11D EVO XL ເປັນກໍລະນີ PC ທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສູງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ ແລະການຈັດການສາຍໄຟ. ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງມັນສໍາລັບ radiators ຫຼາຍ, ຖາດ motherboard ທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ແລະທາງເລືອກໃນການເກັບຮັກສາທີ່ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກອັນດັບຫນຶ່ງສໍາລັບຜູ້ທີ່ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຊອກຫາການສ້າງລະບົບທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງແລະເປັນລະບົບທີ່ດີ.
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Lian Li O11D EVO XL Media Kit – ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້