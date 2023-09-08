ຜູ້ນ League of Legends ຜິດຫວັງກັບ Blue Essence Emporium

ຜູ້ຫຼິ້ນ League of Legends ລໍຖ້າການກັບມາຂອງ Blue Essence Emporium ຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ, ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບລາງວັນທີ່ມີຄວາມໝາຍເພື່ອໃຊ້ Blue Essence ທີ່ສະສົມໄວ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການປະຕິບັດຂອງ Emporium ໄດ້ເຮັດໃຫ້ fans ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກເສຍໃຈຍ້ອນເນື້ອໃນທີ່ຂາດແຄນໃນການສະເຫນີ.
Blue Essence, ສະກຸນເງິນໃນ League of Legends, ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສະສົມເມື່ອຜູ້ນໄດ້ປົດລັອກແຊ້ມທັງຫມົດ. ຫນ້າ Rune, ການປ່ຽນຊື່, ແລະທາງເລືອກນ້ອຍໆອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການຊື້ກັບ Blue Essence, ແຕ່ຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນພົບວ່າຕົວເອງມີເງິນສະກຸນເງິນນີ້ເກີນແລະຈໍາກັດວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ.
Blue Essence Emporium ຄວນແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການໃຫ້ລາງວັນທີ່ດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ໂດຍໃຊ້ Blue Essence ຂອງພວກເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ Riot Games ສັນຍາການປັບປຸງ, ຜູ້ຫຼິ້ນຮູ້ສຶກວ່າ Emporium ຂາດຄວາມຄາດຫວັງແລະສະເຫນີທາງເລືອກຫນ້ອຍກວ່າກ່ອນທີ່ມັນຈະຫາຍໄປ.
ບາງສ່ວນຂອງຄວາມຜິດຫວັງແມ່ນມາຈາກການບໍ່ມີໄອຄອນລຶກລັບແລະຫນ້າເອິກຜິວຫນັງຂອງຫວອດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ chromas ສະບັບຈໍາກັດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການເຂົ້າເຖິງ Emporium ຕົວຂອງມັນເອງໄດ້ພິສູດວ່າເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍຄົນເມື່ອເປີດຕົວ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບລາງວັນເພີ່ມເຕີມຫຼັງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບຜິວຫນັງ "Cosmic Erasure" ລາຄາແພງສໍາລັບ Jhin. ຜູ້ຫຼິ້ນດົນນານຫຼາຍຄົນຢາກໄດ້ລາງວັນທີ່ພໍໃຈໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນເພີ່ມເຕີມ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມອຸກອັ່ງເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນສະແດງຄວາມຜິດຫວັງຫຼາຍກ່ວາຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ Riot Games. ພວກເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຕ້ອງການວິທີການທີ່ຈະນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໂດຍຜ່ານການປີຂອງການອຸທິດຕົນເພື່ອເກມ.
Riot Games ຍັງບໍ່ທັນປະກາດວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃດໆຕໍ່ເນື້ອຫາທີ່ມີຢູ່ໃນ Blue Essence Emporium ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄໍາຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ. ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເກີດຂຶ້ນສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ, ແຟນໆຫວັງວ່າການອອກໃຫມ່ຂອງ Emporium ໃນອະນາຄົດຈະສະຫນອງທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍສໍາລັບ Blue Essence ທີ່ສະສົມຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [Carver Fisher – Dexerto](https://www.dexerto.com/league-of-legends/league-of-legends-players-disappointed-with-blue-essence-emporium-1653480)