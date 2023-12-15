ການໂຈມຕີທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ LogoFAIL ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວແບບຄອມພິວເຕີ Windows ແລະ Linux ຫຼາຍຮ້ອຍລຸ້ນຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ. ການໂຈມຕີອະນຸຍາດໃຫ້ firmware ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຖືກປະຕິບັດໃນຕອນຕົ້ນຂອງ boot-up, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກວດພົບຫຼືກໍາຈັດການຕິດເຊື້ອໂດຍໃຊ້ກົນໄກປ້ອງກັນໃນປະຈຸບັນ. LogoFAIL ໂດດເດັ່ນຍ້ອນຄວາມງ່າຍທີ່ມັນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ແລະຮູບແບບທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຫຼາຍ, ລວມທັງອຸປະກອນຜູ້ບໍລິໂພກ ແລະລະດັບວິສາຫະກິດ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Binarly, ບໍລິສັດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການກໍານົດແລະຮັບປະກັນ firmware ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍ LogoFAIL ໃນກອງປະຊຸມຄວາມປອດໄພ Black Hat ໃນລອນດອນ. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບວ່າ LogoFAIL ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຊ່ອງໂຫວ່ທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຢູ່ໃນ Unified Extensible Firmware Interfaces (UEFIs), ເຊິ່ງຮັບຜິດຊອບໃນການບູດອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄຫມທີ່ໃຊ້ Windows ຫຼື Linux. ຊ່ອງໂຫວ່ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນມາເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ ແລະສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຜ່ານຮູບໂລໂກ້ທີ່ສ້າງຂຶ້ນເປັນພິເສດ.
ເມື່ອການໂຈມຕີປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ມັນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ກ່ຽວກັບຫນ່ວຍຄວາມຈໍາແລະແຜ່ນຂອງອຸປະກອນເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການບູດທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດທີ່ເອີ້ນວ່າ DXE (Driver Execution Environment). ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປະຕິບັດລະຫັດອັນຕະລາຍແລະການຈັດສົ່ງ payload ຂັ້ນຕອນທີສອງກ່ອນທີ່ລະບົບປະຕິບັດການຕົ້ນຕໍຈະເລີ່ມເຮັດວຽກ.
LogoFAIL ສາມາດດໍາເນີນການຫ່າງໄກສອກຫຼີກໄດ້ໂດຍຜ່ານຊ່ອງໂຫວ່ຂອງຕົວທ່ອງເວັບຫຼືເຄື່ອງຫຼີ້ນສື່, ບ່ອນທີ່ຜູ້ໂຈມຕີຈະປ່ຽນຮູບພາບໂລໂກ້ທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ອີກທາງເລືອກ, ຖ້າອຸປະກອນຖືກປົດລັອກເປັນເວລາສັ້ນໆ, ຜູ້ໂຈມຕີສາມາດປ່ຽນໄຟລ໌ຮູບພາບໄດ້.
ພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນປັດຈຸບັນກໍາລັງອອກຄໍາແນະນໍາເພື່ອເປີດເຜີຍວ່າຜະລິດຕະພັນໃດມີຄວາມສ່ຽງແລະສະຫນອງແຜ່ນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກການໂຈມຕີນີ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທົ່ວລະບົບນິເວດ CPU x64 ແລະ ARM, ລວມທັງຜູ້ສະຫນອງ UEFI ແລະຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນທີ່ສໍາຄັນ, ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດມີຢູ່.
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະປັບປຸງລະບົບຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ patches ຄວາມປອດໄພຫລ້າສຸດແລະຍັງລະມັດລະວັງຕໍ່ກັບກິດຈະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສຫຼືຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າເຖິງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ໂດຍການໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຫ້າວຫັນ, ບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງ LogoFAIL ແລະການໂຈມຕີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.