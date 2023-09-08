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ມັນປອດໄພບໍທີ່ຈະເບິ່ງຮູບເງົາຫຼ້າສຸດຂອງ Shahrukh Khan ອອນໄລນ໌?

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
ມັນປອດໄພບໍທີ່ຈະເບິ່ງຮູບເງົາຫຼ້າສຸດຂອງ Shahrukh Khan ອອນໄລນ໌?

ດ້ວຍການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເວັບໄຊທ໌ທີ່ຜິດກົດຫມາຍໃນອິນເຕີເນັດ, ມັນຖືກລໍ້ລວງໃຫ້ດາວໂຫລດແລະເບິ່ງຮູບເງົາຫຼ້າສຸດ, ລວມທັງ Shahrukh Khan's, ຈາກແຫຼ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວິທີການນີ້ແມ່ນຜິດກົດຫມາຍແລະສາມາດນໍາໄປສູ່ຜົນສະທ້ອນຖ້າຖືກຈັບ. ເມື່ອດາວໂຫລດຮູບເງົາຈາກເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມຫຼືແອັບຯມືຖື, ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະຮູ້ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນປະເທດອິນເດຍ, ການດາວໂຫຼດຮູບເງົາຈາກເວທີທີ່ຜິດກົດຫມາຍແມ່ນຖືວ່າເປັນການລະເມີດລິຂະສິດແລະຖືກລົງໂທດຕາມກົດຫມາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າເວັບໄຊທ໌ທີ່ອ້າງວ່າມີຮູບເງົາຫຼ້າສຸດໄດ້ຖືກພົບເຫັນ, ແນະນໍາໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນພວກມັນ. ການແບ່ງປັນຮູບເງົາທີ່ລະເມີດລິຂະສິດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ດັ່ງກ່າວສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງການລະເມີດລິຂະສິດ (ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລິຂະສິດ 1957). ເວັບໄຊທ໌ໂຈນສະຫລັດຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ຖືກປິດໃນປະເທດອິນເດຍໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ.

ເວັບໄຊທ໌ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີໄວຣັສ, ມັລແວ, ແລະອົງປະກອບທີ່ຫຼອກລວງອື່ນໆທີ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອຸປະກອນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແລະທໍາລາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ລວມທັງບັນຊີທະນາຄານ. ໂດຍເຈດຕະນາການດາວໂຫຼດຮູບເງົາຫຼ້າສຸດຂອງ Shahrukh Khan ຈາກເວທີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບຜົນສະທ້ອນທາງກົດຫມາຍ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຮູບເງົາປີ 1952 ລະບຸວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນຂໍ້ຫາລັກລອບ ອາດຈະຖືກຈຳຄຸກເຖິງ XNUMX ປີ ຫຼື ປັບໃໝ XNUMX ລ້ານກວ່າກີບ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຮູບເງົາຢ່າງຖືກກົດຫມາຍແລະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງໃດໆ, ພິຈາລະນາການສະຫມັກກັບເວທີ OTT. ໃນປັດຈຸບັນ, ຮູບເງົາໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນເວທີ OTT ພຽງແຕ່ສອງສາມເດືອນຫຼັງຈາກການປ່ອຍລະຄອນຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານສາມາດປະສົບຄວາມສຸກຈາກການເບິ່ງຮູບເງົາຫຼ້າສຸດຂອງ Shahrukh Khan ໃນຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງເຮືອນຂອງທ່ານເອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອຖ່າຍທອດຢ່າງຖືກກົດໝາຍ, ທ່ານສາມາດໝັ້ນໃຈໄດ້ໃນຄຸນນະພາບ ແລະຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວິດີໂອ.

ໃນທີ່ສຸດ, ມັນແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສະເຫມີເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນອຸດສາຫະກໍາການບັນເທີງໂດຍການເບິ່ງຮູບເງົາໃນໂຮງລະຄອນຫຼືສະຫມັກກັບເວທີການຖ່າຍທອດທາງກົດຫມາຍ. ເພີດເພີນໄປກັບຮູບເງົາຢູ່ໃນຫ້ອງໂຮງຮູບເງົາໃຫ້ປະສົບການທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ບໍ່ສາມາດຈໍາລອງຢູ່ເຮືອນໄດ້. ຖ້າທ່ານໄດ້ດາວໂຫຼດຮູບເງົາທີ່ຜິດກົດໝາຍແລ້ວ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລຶບມັນອອກ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການປະຕິບັດຕາມກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດ.

ນິຍາມ:
– ການລະເມີດລິຂະສິດ: ການຄັດລອກແລະການແຈກຢາຍເອກະສານທີ່ມີລິຂະສິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
– OTT (Over-the-Top) Platforms: ບໍລິການຖ່າຍທອດທີ່ສະໜອງເນື້ອຫາໂດຍກົງໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມຜ່ານອິນເຕີເນັດ, ຂ້າມຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາຍເຄເບີ້ນ ຫຼືດາວທຽມແບບດັ້ງເດີມ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Cinematograph Act 1952

By Vicky Stavropoulou

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