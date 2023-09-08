ຄວາມສໍາຄັນຂອງຈັງຫວະ Circadian ໃນການປະຕິບັດກິລາ, ລະບຽບການຮໍໂມນ, ແລະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານ

ການທົບທວນຄືນທີ່ຜ່ານມາຈັດພີມມາໃນ Heliyon ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຈັງຫວະ circadian (CR) ໃນການປະຕິບັດກິລາແລະກົນໄກພື້ນຖານຂອງມັນ. ການສຶກສາຍັງຄົ້ນພົບບົດບາດຂອງ CR ໃນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານ, homeostasis endocrine, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ.
ຈັງຫວະ Circadian ແມ່ນການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນໃນກິດຈະກໍາທາງຊີວະພາບແລະພຶດຕິກໍາທີ່ເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດທໍາມະຊາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງໃນການ synchronize ກັບວົງຈອນແສງສະຫວ່າງ - ມືດ 24 ຊົ່ວໂມງຂອງສະພາບແວດລ້ອມ. ຈັງຫວະເຫຼົ່ານີ້ຖືກຄວບຄຸມໂດຍໂມງຊີວະພາບຂອງຮ່າງກາຍ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມລັກສະນະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຮອບວຽນການນອນແລະອຸນຫະພູມຂອງຮ່າງກາຍ.
ແກນ suprachiasmatic (SCN) ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນ circadian ສູນກາງໃນມະນຸດ. ມັນປະສານງານກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນການກະຕຸ້ນ neuronal, ການຜະລິດຮໍໂມນ, ແລະການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມຕາມເວລາແສງຕາເວັນ. ການສັ່ນສະເທືອນຈັງຫວະເຫຼົ່ານີ້ມີອິດທິພົນຕໍ່ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງພວກເຮົາແລະມີຜົນກະທົບຕໍ່ນິໄສແລະພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຮົາ.
ການສຶກສາຕ່າງໆໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈັງຫວະທາງຊີວະພາບທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບປຸງເວລາຕິກິຣິຍາ, ການປະຕິບັດທາງຈິດ, ອຸນຫະພູມກາງ, ແລະການປະຕິບັດກ້າມຊີ້ນໃນນັກກິລາ.
ການຕອບສະຫນອງຂອງຮໍໂມນຕໍ່ CR ຍັງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດກິລາ. ຮໍໂມນເຊັ່ນ cortisol ແລະ testosterone ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດມື້, ໂດຍມີລະດັບທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າແລະກ່ອນນອນ. ການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດຂອງນັກກິລາ, ນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງຫຼືຜົນໄດ້ຮັບທີ່ບໍ່ຫນ້າພໍໃຈ.
ການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນສະຫນອງການສະຫຼຸບສັງລວມກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ CR ໃນກິດຈະກໍາກິລາ. ມັນທົບທວນຄືນວັນນະຄະດີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອອະທິບາຍກົນໄກທີ່ຕິດພັນແລະຄົ້ນຫາຄວາມສໍາພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງ CR, endocrine homeostasis, ແລະຄວາມແຕກຕ່າງທາງເພດ. ການສຶກສາຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງບົດບາດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງໂມງ circadian ໃນການປະຕິບັດທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານ.
ຜົນການຄົ້ນພົບຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ອຸນຫະພູມໃນຮ່າງກາຍຫຼັກຂອງບຸກຄົນແມ່ນຕ່ໍາສຸດໃນຕອນເຊົ້າແລະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນກ້າວຫນ້າໃນລະຫວ່າງມື້. ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍສູງເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກຄາໂບໄຮເດຣດເປັນແຫຼ່ງພະລັງງານຫຼາຍກວ່າໄຂມັນ.
ການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຕົວຊີ້ວັດທີ່ສໍາຄັນຂອງການປະຕິບັດກິລາແມ່ນສັງເກດເຫັນໂດຍທົ່ວໄປໃນຕອນບ່າຍ. ກິດຈະກໍາຕອນແລງເກີດຂຶ້ນໂດຍບັງເອີນປະມານຈຸດສູງສຸດຂອງອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍຫຼັກ.
ປັດໃຈອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ສະພາບໂພຊະນາການ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ຄວາມອິດເມື່ອຍຂອງການນອນ, ເວລາການຝຶກອົບຮົມ, ເວລາລະຫວ່າງການທົດສອບ, ການຕອບສະຫນອງທາງດ້ານສະລີລະວິທະຍາແລະແຮງຈູງໃຈ, ຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ບົດບາດຂອງ CR ໃນການປະຕິບັດການອອກກໍາລັງກາຍ.
ຈັງຫວະຂອງ endocrine ແລະ CR ແມ່ນຕິດພັນກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ, ໂດຍໂມງພາຍໃນມີອິດທິພົນຕໍ່ວິທີທີ່ຮ່າງກາຍຕອບສະຫນອງຕໍ່ປັດໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂມງ circadian ຄວບຄຸມການຕອບສະຫນອງຂອງພູມຕ້ານທານຢ່າງແຫນ້ນຫນາ, ແລະການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການຈະລາຈອນຂອງຈຸລັງພູມຕ້ານທານໃນເລືອດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ CR.
ການນອນຫລັບແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບນັກກິລາ, ເນື່ອງຈາກວ່າການນອນບໍ່ພຽງພໍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງສູງຂອງການບາດເຈັບ. ຮໍໂມນການຂະຫຍາຍຕົວ, ປ່ອຍອອກມາໃນເວລານອນ, ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອແລະການຟື້ນຟູ.
ໃນຂະນະທີ່ການທົບທວນຄືນໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ສືບສວນກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງສັນຍານສະເພາະຫຼືກົນໄກໂມເລກຸນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຜົນກະທົບຂອງ CR, ມັນເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕື່ມອີກໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາຄວນຄົ້ນຫາຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະສືບສວນຜົນກະທົບຂອງການແຊກແຊງດ້ານໂພຊະນາການກ່ຽວກັບ CR ໂດຍໃຊ້ວິທີການວັດແທກທີ່ເຫມາະສົມ.
ສະຫລຸບລວມແລ້ວ, ຊ່ວງເວລາຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະ ການອອກກຳລັງກາຍໃນຊ່ວງເວລາສະເພາະຂອງມື້ນັ້ນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດດ້ານຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຄວາມເຂົ້າໃຈບົດບາດຂອງຈັງຫວະ circadian ໃນການປະຕິບັດກິລາ, ລະບຽບການຂອງຮໍໂມນ, ແລະການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກກິລາແລະຄູຝຶກສອນຄືກັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການທົບທວນຄືນການບັນຍາຍ: ບົດບາດຂອງຈັງຫວະ circadian ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກິລາ, ລະບຽບການຮໍໂມນ, ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບພູມຕ້ານທານ, ແລະການປ້ອງກັນການບາດເຈັບໃນນັກກິລາ. ເຮລີຢອນ 9(9).