Apple ຈະປ່ອຍ iPhone 15 ດ້ວຍການຍົກລະດັບແລະລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

Apple ກໍາລັງຈະເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, iPhone 15, ໃນວັນອັງຄານ. ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າຮູບແບບໃຫມ່ຈະມາພ້ອມກັບການຍົກລະດັບຕ່າງໆແຕ່ຍັງມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບບາງຮຸ່ນ. ນອກຈາກ iPhone 15, Apple ຍັງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ Apple Watch ແລະ AirPods ລຸ້ນ ໃໝ່.
ອີງຕາມການລາຍງານ, iPhone 15 ຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີການປັບປຸງແລະຊ່ອງສຽບ USB-C. ໃນຂະນະທີ່ລາຄາມາດຕະຖານຂອງ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ, iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ຄາດວ່າຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. iPhone 15 Pro ອາດຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 100 ໂດລາ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາທັງໝົດເປັນ $1,099, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 Pro Max ອາດຈະມີລາຄາສູງເຖິງ 200 ໂດລາ, ເຖິງ 1,299 ໂດລາ.
ລຸ້ນທີ່ລາຄາຖືກກວ່າຂອງ iPhone 15 ຈະໃຫ້ພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂະຫຍາຍ, ອາຍຸແບັດເຕີຣີດົນຂຶ້ນ, ຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ, ແລະກອບ titanium. Apple ຫວັງວ່າຈະຂັບລົດຜູ້ບໍລິໂພກໄປສູ່ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າເຫຼົ່ານີ້. ລຸ້ນ Pro ຍັງຈະໃຊ້ຊິບເຊັດ A17 Bionic ໃໝ່.
ທຸກລຸ້ນຂອງ iPhone 15 ຈະປະກອບມີພອດສາກໄຟ USB-C, ສ້າງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມັກເຄື່ອງສາກທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງ Apple. ລັກສະນະໃຫມ່ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນເກາະໄດນາມິກ, ພາກສ່ວນຢູ່ເທິງສຸດຂອງຈໍສະແດງຜົນທີ່ສະຫນອງການແຈ້ງເຕືອນຫຼືການປັບປຸງຄວາມຄືບຫນ້າ.
CEO ຂອງ Apple, Tim Cook, ໄດ້ລະບຸວ່າ iPhone ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຊີວິດຂອງຄົນ, ຍ້ອນວ່າມັນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບແລະທະນາຄານແລະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງນີ້, Apple ໄດ້ປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງຂອງການຂາຍ iPhone ເປັນເວລາດົນ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນບົດລາຍງານລາຍໄດ້ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງລາຍໄດ້ຂອງ iPhone ຫຼຸດລົງ 2.4% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ.
ການປະກາດ iPhone 15 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານເວລາ 1 pm ET ແລະສາມາດເບິ່ງອອນໄລນ໌ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Apple. iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຄາດວ່າຈະວາງຂາຍໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bloomberg
- ຂ່າວ ABC