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Apple ຈະປ່ອຍ iPhone 15 ດ້ວຍການຍົກລະດັບແລະລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 12, 2023
Apple ຈະປ່ອຍ iPhone 15 ດ້ວຍການຍົກລະດັບແລະລາຄາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ

Apple ກໍາລັງຈະເປີດຕົວໂທລະສັບສະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, iPhone 15, ໃນວັນອັງຄານ. ນັກວິເຄາະຄາດຄະເນວ່າຮູບແບບໃຫມ່ຈະມາພ້ອມກັບການຍົກລະດັບຕ່າງໆແຕ່ຍັງມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບບາງຮຸ່ນ. ນອກຈາກ iPhone 15, Apple ຍັງຄາດວ່າຈະເປີດຕົວ Apple Watch ແລະ AirPods ລຸ້ນ ໃໝ່.

ອີງຕາມການລາຍງານ, iPhone 15 ຈະມີກ້ອງຖ່າຍຮູບທີ່ມີການປັບປຸງແລະຊ່ອງສຽບ USB-C. ໃນຂະນະທີ່ລາຄາມາດຕະຖານຂອງ iPhone 15 ແລະ iPhone 15 Plus ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງ, iPhone 15 Pro ແລະ iPhone 15 Pro Max ຄາດວ່າຈະມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. iPhone 15 Pro ອາດ​ຈະ​ມີ​ລາຄາ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 100 ໂດ​ລາ, ເຮັດ​ໃຫ້​ລາຄາ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ $1,099, ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ iPhone 15 Pro Max ອາດ​ຈະ​ມີ​ລາຄາ​ສູງ​ເຖິງ 200 ໂດ​ລາ, ເຖິງ 1,299 ໂດ​ລາ.

ລຸ້ນທີ່ລາຄາຖືກກວ່າຂອງ iPhone 15 ຈະໃຫ້ພື້ນທີ່ຈັດເກັບຂໍ້ມູນຂະຫຍາຍ, ອາຍຸແບັດເຕີຣີດົນຂຶ້ນ, ຄວາມໄວໃນການໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ, ແລະກອບ titanium. Apple ຫວັງວ່າຈະຂັບລົດຜູ້ບໍລິໂພກໄປສູ່ທາງເລືອກທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າເຫຼົ່ານີ້. ລຸ້ນ Pro ຍັງຈະໃຊ້ຊິບເຊັດ A17 Bionic ໃໝ່.

ທຸກລຸ້ນຂອງ iPhone 15 ຈະປະກອບມີພອດສາກໄຟ USB-C, ສ້າງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມັກເຄື່ອງສາກທີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງ Apple. ລັກສະນະໃຫມ່ອີກອັນຫນຶ່ງແມ່ນເກາະໄດນາມິກ, ພາກສ່ວນຢູ່ເທິງສຸດຂອງຈໍສະແດງຜົນທີ່ສະຫນອງການແຈ້ງເຕືອນຫຼືການປັບປຸງຄວາມຄືບຫນ້າ.

CEO ຂອງ Apple, Tim Cook, ໄດ້ລະບຸວ່າ iPhone ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຊີວິດຂອງຄົນ, ຍ້ອນວ່າມັນເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ: ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບແລະທະນາຄານແລະຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຈ່າຍເງິນ. ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງນີ້, Apple ໄດ້ປະເຊີນກັບການຫຼຸດລົງຂອງການຂາຍ iPhone ເປັນເວລາດົນ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນບົດລາຍງານລາຍໄດ້ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງລາຍໄດ້ຂອງ iPhone ຫຼຸດລົງ 2.4% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ.

ການປະກາດ iPhone 15 ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານເວລາ 1 pm ET ແລະສາມາດເບິ່ງອອນໄລນ໌ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Apple. iPhone ລຸ້ນ ໃໝ່ ຄາດວ່າຈະວາງຂາຍໃນວັນທີ 22 ກັນຍານີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Bloomberg
- ຂ່າວ ABC

By Vicky Stavropoulou

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