Apple ປະກາດລາຄາ iPhone 15 ແລະຄວາມພ້ອມ

Apple ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຄາແລະການມີຂອງ iPhone 15 ຮຸ່ນໃຫມ່ຂອງຕົນ. iPhone 15 Pro Max ຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $1,199 ໃນສະຫະລັດທີ່ມີບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 256GB, ໃນຂະນະທີ່ iPhone 15 Pro ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນທີ່ $ 999 ກັບບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 128GB. ການຕັ້ງຄ່າ 128GB ສໍາລັບ iPhone 14 Pro Max ຈະບໍ່ມີໃຫ້ຊື້ອີກຕໍ່ໄປ.
iPhone 15 ລຸ້ນໃໝ່ທັງໝົດຈະເປີດໃຫ້ສັ່ງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກທີ 15 ກັນຍານີ້ ແລະຈະເປີດຕົວໃນວັນສຸກທີ 22 ກັນຍານີ້ໃນຫຼາຍກວ່າ 40 ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ.
ນອກຈາກຂໍ້ມູນລາຄາ ແລະ ການວາງຂາຍແລ້ວ, ຍັງມີຂ່າວລືວ່າ iPhone 15 Pro ອາດຈະອ່ອນກວ່າ iPhone 10 Pro ເຖິງ 14 ເປີເຊັນ ເນື່ອງຈາກ midframe ໃໝ່ທີ່ຜະລິດຈາກ titanium ເກຣດ 5. MacRumors ໄດ້ຮັບຂະຫນາດທີ່ແນ່ນອນຂອງ iPhone 15 ແບບ.
ກິດຈະກໍາຂອງ Apple ແມ່ນກໍານົດສໍາລັບວັນອັງຄານ, ເດືອນກັນຍາ 12, ເວລາ 10 ໂມງເຊົ້າຕາມເວລາປາຊີຟິກ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດໃນ YouTube ແລະໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Apple. ແຟນໆຂອງໂທລະສັບທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າອາດຈະຜິດຫວັງ, ເນື່ອງຈາກຂ່າວລືວ່າ iPhone Mini ອາດຈະຖືກຢຸດເຊົາຫຼັງຈາກດໍາເນີນການສາມປີ.
ພະນັກງານຂາຍຍ່ອຍຂອງ Apple ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນເປັນອຸປະກອນເສີມ USB-C ສໍາລັບ iPhone 15 series. ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບການເຕືອນວ່າສາຍສາກ Lightning ທີ່ມີຢູ່ຈະບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນໃຫມ່.
ດ້ວຍການປະກາດລາຄາ ແລະ ການວາງຂາຍ, ຕອນນີ້ແຟນໆຂອງ Apple ສາມາດກຽມສັ່ງຊື້ iPhone 15 ລຸ້ນໃໝ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີປະສົບການກັບຄຸນສົມບັດ ແລະ ການປັບປຸງຫຼ້າສຸດທີ່ສະ ເໜີ ໂດຍສະມາດໂຟນເຮືອທຸງຂອງ Apple.
ນິຍາມ:
– iPhone 15: ຊຸດສະມາດໂຟນລຸ້ນລ້າສຸດໂດຍ Apple.
– iPhone 15 Pro Max: ຮຸ່ນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ແລະກ້າວໜ້າກວ່າຂອງ iPhone 15 series.
– iPhone 15 Pro: ຮູບແບບຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ ແລະສາມາດຊື້ໄດ້ຫຼາຍຂອງ iPhone 15 ຊຸດ.
– titanium ຊັ້ນຮຽນທີ 5: ເປັນປະເພດຂອງໂລຫະ Titanium ທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄຸນສົມບັດນ້ໍາຫນັກເບົາຂອງຕົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ: Apple News, MacRumors